Герой России на трибуне около Путина освобождал ЛНР

Герой России Рыжов на трибуне около Путина освобождал ЛНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Герой России, полковник Леонид Рыжов, находящийся на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада на Красной площади, принимал участие в освобождении территорий ЛНР, сообщает РИА «Новости». Церемония прошла в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Рыжов участвует в спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года. Под его руководством подразделения седьмой отдельной мотострелковой бригады освободили более двадцати населённых пунктов ЛНР, среди которых Кряковка, Орехово-Донецкое, Путилино, Муратово, Боброво, Капитаново, Осколоновка, Новокраснянка, Булгаковка и другие.

Особое значение имели операции по освобождению городов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, причём, как отмечается, удалось сохранить инфраструктуру и жилые дома Лисичанска. За время спецоперации подразделения Рыжова уничтожили более 4,3 тыс. националистов, 21 танк и большое количество военной техники.

Ранее в МО РФ сообщили, что участники спецоперации на Украине пройдут маршем по Красной площади. В прошлом году герои спецоперации также участвовали в параде в Москве.



