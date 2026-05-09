    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США
    Возобновлено строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    9 мая 2026, 09:45 • Новости дня

    Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы

    Российские военные получили партию современных танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне 81-й годовщины Великой Победы в войска отправились эшелоны танков, оснащенных улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы и усиленной броней с учетом реального боевого опыта. Войска получили партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.

    Отечественный концерн передал военным бронетехнику, сообщает Telegram-канал Ростеха. Машины отправились к местам несения службы накануне 81-й годовщины Великой Победы. Работники предприятия постоянно наращивают выпуск вооружений, непрерывно совершенствуя их конструкцию.

    Уже в 2025 году специалисты значительно доработали системы радиоэлектронной борьбы и усилили защиту моторно-трансмиссионного отсека. Инженеры продолжают развивать активную и пассивную броню. Главный акцент сделан на выживаемости техники и безопасности экипажа.

    «В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной – танком Победы», – заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. Руководитель добавил, что современные модели также отвечают новым вызовам, а будущие поколения бронетехники создадут на основе нынешнего опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения.

    Концерн ранее отправил в войска доработанную партию машин Т-80БВМ.

    8 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Истребители Су-30МКК с ракетами Р-77 и YJ-91 сопровождали бомбардировщики H-6L над Южно-Китайским морем в рамках учений ВМФ Китая, пишут западные СМИ,

    Военно-морской флот Китая применил российские истребители Су-30МКК для сопровождения собственных бомбардировщиков H-6L над Южно-Китайским морем, пишет Military Watch Magazine.

    По данным издания, Су-30 были оснащены российскими ракетами класса «воздух-воздух» Р-77 с активным радиолокационным наведением и противокорабельными крылатыми ракетами YJ-91. Бомбардировщики H-6, в свою очередь, несли на борту крылатые ракеты YJ-12, предназначенные для поражения крупных морских целей.

    Military Watch Magazine отмечает, что в 2004 году Су-30МКК был самым современным истребителем, которым располагал Китай. Позже на базе российских технологий были созданы национальные варианты J-16 и J-15B.

    В 2025 году стало известно о принятии на вооружение в Китае первого истребителя пятого поколения J-35 для ВМФ. По мнению экспертов, в будущем эти самолеты должны полностью заменить устаревающие J-11B и Су-30МК2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поддержать Китай в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе.

    Ранее российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана.


    8 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для ПВО и необходимости просить дополнительные боеприпасы в рамках международных переговоров.

    Острую нехватку ракет для противовоздушной обороны на Украине обозначил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, многие батареи систем ПВО сейчас остаются полупустыми, и это, как он отметил, еще мягкое описание ситуации, передает ТАСС.

    Игнат заявил, что представители украинских Воздушных сил вынуждены регулярно участвовать в переговорах в формате «Рамштайн» и других международных группах, где приходится просить дополнительные ракеты, иногда по пять-десять единиц для комплексов PAC-3, NASAMS, IRIS-T и прочих систем. Он подчеркнул, что расход боеприпасов очень высокий.

    «Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками», – заявил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада». При этом он пояснил, что пусковые установки в ряде подразделений и батарей сейчас фактически остаются без достаточного количества ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усиливает системы противовоздушной обороны Киева, в том числе за счет норвежских зенитных комплексов.

    Впрочем, ранее в НАТО признали, что западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов для ПВО и ПРО. До этого издание Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.

    8 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В ВСУ убили пятерых солдат за жалобы на офицеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сумской области командование 47-й мехбригады ВСУ распорядилось убить пятерых бойцов, призывавших сослуживцев сообщить о нарушениях офицеров, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказало устранить пятерых военнослужащих, которые пытались убедить своих сослуживцев пожаловаться на действия офицеров главе Сумской областной военной администрации Олегу Григорову. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил: «По приказу командования 47-й отдельной мехбригады ВСУ были убиты пять военнослужащих бригады, убеждавшие своих сослуживцев пожаловаться на офицеров подразделения главе Сумской ОВА Олегу Григорову».

    Также стало известно, что еще один подобный инцидент произошел в селе Речки Сумской области. По информации источника, украинские военнослужащие расправились с сослуживцем, который собирался доложить об их намерениях покинуть армию без разрешения.

    Ранее военнослужащий ВСУ убил 27-летнего польского наемника во время пьяного спора о событиях на Волыни и деятельности запрещенной в России УПА.

    До этого украинские военнослужащие совершили вооруженный мятеж под Купянском, в результате которого погиб капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тогда националисты на Украине жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.

    8 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    В Берлине протестующие школьники призвали Мерца пойти на фронт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Берлина прошла демонстрация школьников, которые выступили против милитаризации Германии и предложили канцлеру Мерцу самому отправиться на фронт.

    Объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности» провело в Берлине акцию против милитаризации Германии, сообщает корреспондент РИА Новости. Участники мероприятия призывали канцлера Фридриха Мерца лично идти на фронт. Одна из главных лозунгов: «Мерц, иди на фронт сам».

    Демонстрация стартовала у Бранденбургских ворот в 13:00 по московскому времени. Школьники также несли плакаты с надписями «Полный отказ от военной службы для этого и любого государства» и «Моих детей вы не получите». Подобные шествия прошли не только в Берлине, но и в других городах Германии.

    Организаторы отметили, что ранее уже дважды выводили на улицы более 50 тыс. школьников по всей стране. Митинг был вызван обсуждением нового закона о службе, который позволяет вернуть обязательную воинскую службу, отменённую в 2011 году. В случае нехватки добровольцев или ухудшения безопасности власти могут ввести так называемую «воинскую обязанность по потребности», предполагающую, в том числе, случайный отбор призывников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин анонсировал масштабное обновление военной стратегии с акцентом на новые угрозы.

    Ранее правительство Фридриха Мерца предложило увеличить численность Бундесвера в 2,5 раза до 460 тыс. человек. Также власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.


    8 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Самолет-разведчик США заметили у границ России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-разведчик на базе Bombardier ARTEMIS II уже более четырех часов совершает облет Калининградской области, удерживаясь в 50 километрах от российской границы, отмечают информагентства.

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта Констанца в Румынии и прибыл в район патрулирования у Калининградской области около 10.30 мск. К 14.50 мск воздушное судно по-прежнему находилось в этом районе, описывая круги по периметру области и не нарушая воздушное пространство России, выяснило РИА «Новости» на основе полетных данных.

    Самолет пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, держа дистанцию примерно в 50 километров от российской границы. Аппарат базируется в Румынии и регулярно совершает рейсы для сбора разведданных над Черным морем и у западных границ России.

    По данным портала Defense One, аналогичные самолеты активно применялись США с 2021 года для наблюдения за российскими Вооруженными силами у границ Украины. Управление Bombardier ARTEMIS II осуществляют сотрудники компании Leidos – военные США выступают только как заказчики услуги по почасовой оплате.

    В среду американский разведывательный самолет совершил полет над нейтральными водами Черного моря, выполнив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров.

    Ранее американский самолет-разведчик  пролетел над акваторией Черного моря недалеко от российских границ 23 апреля. До этого разведывательный самолет США 19 марта более трех часов патрулировал у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем.

    8 мая 2026, 14:22 • Новости дня
    Министр обороны Латвии заявил о готовности уйти в отставку из-за падения БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку из-за того, что повредившие нефтебазу под Резекне украинские беспилотники не были сбиты, если так решит парламент.

    Спрудс заявил о своей готовности уйти в отставку, если парламент страны сочтет это необходимым после инцидента, когда украинский беспилотник упал на нефтебазу под Резекне, сообщает РИА «Новости».

    Спрудс подчеркнул, что считает сбитие дронов своей прямой ответственностью как руководителя вооруженных сил и политического лидера.

    «Дроны необходимо сбивать – это прежде всего ответственность главы вооруженных сил и меня как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность. Вместе с тем я уважаю предложение оппозиции и буду уважать решение Сейма в этой ситуации», – заявил он в эфире Латвийского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рига выразила протест России из-за пролета украинского беспилотника над Латвией.

    Украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в Латвии.

    Хельсинки и Таллин запретили использование своего воздушного пространства для украинских беспилотников.

    9 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая в мире мобильная реактивная система залпового огня (РСЗО) стала настоящим потрясением для противника и сыграла ключевую роль в разгроме немецких войск в Великой Отечественной войне, рассказал глава разработавшего оружие Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.

    Применение легендарной артиллерийской установки «Катюша» обеспечило Красной Армии решающее преимущество на полях сражений. По словам руководителя Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимира Кошлакова, появление этого оружия кардинально изменило ход боевых действий.

    «Однозначно можно сказать, что эксплуатация «Катюши» с первых дней войны создала переломный момент и обеспечила победу Красной Армии, потому что это был большой сюрприз для немцев, когда они на себе почувствовали, что вокруг происходит ад кромешный», – рассказал Кошлаков ТАСС.

    Он добавил, что разрушительная мощь машин дополнялась сильным психологическим воздействием на врага.

    Разработка системы столкнулась с трудностями и временно останавливалась до июня 1941 года. Однако ученые продолжили работу по собственной инициативе, опираясь на опыт применения подобных снарядов под фюзеляжами самолетов в боях при Халхин-Голе.

    Успешные испытания в Нахабино убедили советское руководство, после чего Иосиф Сталин распорядился начать серийное производство «Оружия Победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводники Второй мировой могли совершать фатальные ошибки, а Красная армия нередко отказывалась от уникальных видов оружия.

    При этом современный российский БТР должен стать простым и дешевым, заявили разработчики.

    8 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    СБУ раскрыла фиктивный колледж для уклонистов на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кировоградской области ликвидировали фиктивный колледж, где десятки граждан числились студентами и преподавателями для получения отсрочки от призыва по мобилизации, сообщила Служба безопасности Украины.

    Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала сразу несколько схем уклонения от мобилизации, передает ТАСС.

    Как отмечается в сообщении ведомства, в Кировоградской области местный предприниматель учредил фиктивный колледж, куда устраивал уклонистов на должности преподавателей и студентов.

    В результате деятельность такого учебного заведения была прекращена, а 30 человек лишились незаконных отсрочек от призыва.

    Также правоохранители разоблачили два случая в Закарпатье, где подозреваемые переправляли военных призывников в Евросоюз, оформляя их как международных водителей. В Ивано-Франковской области задержан мужчина, организовавший доставку уклонистов к границе и помогающий им пересекать реку Тису.

    В Черновицкой и Тернопольской областях были задержаны трое мужчин. Они подозреваются в подделке медицинских документов с тяжелыми диагнозами, что позволяло призывникам избегать мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты предложили снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет.

    Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине распределяют взятки за освобождение мобилизованных в ВСУ.

    До этого стало известно, что правительство Украины рассматривает возможность снижения квоты на освобождение от мобилизации для сотрудников критически важных предприятий ради пополнения рядов ВСУ.

    8 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Индия испытала новую планирующую систему для авиабомб

    Tекст: Мария Иванова

    Индийские военные провели первые успешные летные тесты новейшего тактического боеприпаса увеличенной дальности, способного превращать обычные бомбы в высокоточное оружие.

    Военно-воздушные силы Индии и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провели первые летные испытания тактического боеприпаса увеличенной дальности у побережья штата Одиша, передает РИА «Новости».

    В официальном пресс-релизе индийского оборонного ведомства отмечается: «Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и Военно-воздушные силы Индии успешно провели первые летные испытания тактического боеприпаса увеличенной дальности (TARA) у побережья штата Одиша 7 мая».

    Система TARA представляет собой модульный комплект управляемого планирующего оборудования. Благодаря этой разработке обычные авиационные бомбы трансформируются в высокоточное оружие большой дальности. Подобный класс вооружения создан в Индии впервые, он позволяет наносить удары по наземным целям с более значительного расстояния.

    Новинка спроектирована лабораториями DRDO для повышения эффективности недорогих средств поражения. В системе впервые применены передовые, но экономичные комплектующие. Разработка велась совместно с частными промышленными предприятиями страны, которые уже начали производство. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал успешные тесты важным шагом в развитии национальных оборонных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индийский технологический институт разработал уникальные артиллерийские снаряды с прямоточными реактивными двигателями.

    Индия и Франция договорились о совместном производстве высокоточного авиационного вооружения HAMMER.

    Индийская компания Solar Industries India Limited ранее успешно испытала новую 125-килограммовую авиабомбу на истребителях Су-30МКИ.

    8 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Минобороны США сообщило о размещении лазерного оружия на пяти военных базах

    Tекст: Мария Иванова

    В течение полугода на пяти американских военных базах развернут боевые лазеры и микроволновые установки для защиты от регулярных вторжений неизвестных дронов, сообщила пресс-служба Пентагона.

    Оборонное ведомство Соединенных Штатов оборудует пять объектов новейшими средствами поражения, передает ТАСС.

    Пилотный проект охватит базы военно-морских сил, сухопутных войск и авиации в разных штатах. Монтаж высокотехнологичного оборудования планируется завершить за шесть месяцев.

    Представители министерства подчеркнули безопасность новых оборонительных комплексов. «Технология позволяет военным пресекать и нейтрализовывать незаконную или враждебную деятельность беспилотников с минимальными рисками для окружающих и инфраструктуры», – говорится в официальном заявлении Пентагона.

    Проблема несанкционированных полетов стоит перед американской армией крайне остро. По данным газеты Stars and Stripes, только за 2024 год зафиксировано 350 случаев вторжения дронов в воздушное пространство военных объектов. Ранее неопознанные аппараты замечали даже над вашингтонской базой Форт-Макнейр.

    Использование подобных технологий уже приводило к курьезным инцидентам. Издание The Wall Street Journal писало, что пограничники случайно сбили лазером несколько воздушных шаров, приняв их за дроны наркоторговцев. Ошибочная идентификация целей повлекла за собой закрытие воздушного пространства над частью южных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные зафиксировали сотни полетов неизвестных беспилотников над своими базами.

    Сотрудники службы безопасности наблюдали целые волны дронов над стратегически важными объектами.

    Между тем в Техасе военные при помощи лазера сбили беспилотный аппарат Таможенно-пограничной службы.

    8 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Кабмин Украины увеличил расходы на оборону на 35 млрд долларов

    Правительство Украины направило дополнительные 1,56 трлн грн на оборону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины выделили значительные дополнительные средства на оборонный сектор благодаря европейскому кредиту, первый транш ожидается уже в июне, сообщили в правительстве страны.

    Правительство Украины существенно увеличило расходы на оборону. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в бюджет 2026 года внесены поправки, предусматривающие выделение дополнительных 1,56 трлн гривен, что составляет примерно 35,5 млрд долларов, на усиление сектора безопасности и обороны, передает ТАСС.

    Свириденко подчеркнула: «Правительство подготовило изменения в государственный бюджет-2026 для усиления сектора безопасности и обороны. Дополнительные 1,56 трлн грн – для сектора безопасности и обороны». Она отметила, что эти изменения стали возможны благодаря одобренному кредиту ЕС для Киева на сумму 90 млрд евро.

    В текущем году Украина рассчитывает получить 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро будут направлены на оборону и безопасность, а еще 13,2 млрд евро пойдут на покрытие дефицита бюджета. Первый транш, по информации главы кабмина, ожидается уже в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бюджете на 2026 год украинские власти зафиксировали рекордный дефицит.

    Ранее Кабмин Украины увеличил военный бюджет на 9,6 млрд долларов. А Владимир Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений.

    8 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Пьяный военный ВСУ устроил стрельбу и ранил двоих в Запорожье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате стрельбы, устроенной пьяным военным ВСУ в магазине Запорожья, пострадали 17-летний подросток и 33-летний мужчина, оба были госпитализированы, сообщила местная полиция.

    Военнослужащий Вооружённых сил Украины в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в одном из магазинов Запорожья, находящегося под контролем Киева,

    Полицейские задержали мужчину 1983 года рождения после того, как он ранил двоих из пистолета, передает РИА «Новости».

    По данным полиции, инцидент произошёл в Шевченковском районе города. Конфликт начался в магазине: военный вёл себя грубо и вызывающе, после чего на улице между ним и тремя другими мужчинами завязалась потасовка. Затем подозреваемый достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

    В результате стрельбы были ранены двое – 17-летний подросток и 33-летний мужчина, оба госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

    Запорожская область является регионом России, который по итогам референдума в сентябре 2022 года вошёл в её состав. Сейчас под контролем России находится свыше 70% территории области, однако Запорожье остаётся под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром региона временно стал Мелитополь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове пьяные сотрудники военкомата застрелили людей во время мобилизации.

    Ранее пьяный военнослужащий 159-й бригады ВСУ в Харьковской области открыл огонь по сослуживцам и расстрелял троих человек. До этого в Киеве в конце февраля другой пьяный военнослужащий украинской армии, самовольно покинувший часть, нанес тяжелые ножевые ранения двум случайным прохожим.

    9 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ спасаются от смерти дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили о многократных нарушениях перемирия украинскими боевиками, которые продолжали хаотичные удары дронами и артиллерией, а те, кому не хватало сил на это – дезертировали или сдавались в плен.

    «Около 20 военнослужащих 21 омбр ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье. Ранее солдаты 21-й бригады жаловались родственникам, что их отправляют на «верную смерть» – форсировать реку Псёл и изображать присутствие ВСУ в Мирополье», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе боевики ВСУ, воспользовавшись режимом прекращения огня, предприняли попытку контратаки. В результате огневого воздействия «Северян» большая часть вражеских штурмовиков была уничтожена, двое солдат ВСУ сдались в плен.

    В селе Шатрище Ямпольского района произошла детонация боеприпасов у боевиков ВСУ. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

    На Харьковском направлении на фоне колоссальных потерь в живой силе командование ВСУ продолжает переводить военнослужащих тыловых подразделений в штурмовые группы, рассказали «Северяне».

    На Волчанском направлении ВСУ концентрируют усилия на оборудовании укреплений вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук.

    По данным «Северян», строительство инженерных сооружений ведут работники харьковских предприятий ЖКХ и оставшиеся в сёлах мужчины пенсионного возраста.

    На Великобурлукском направлении российские военнослужащие продвинулись в районе села Бударки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дельцы создали «такси для военных» для вывоза дезертиров с Украины. Сбежавший из ВСУ военный военный задержан при попытке продажи гранат и автомата. Пьяный дезертир дезертир напугал киевлян игрушечным ружьем в супермаркете.

