Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы

Отечественный концерн передал военным бронетехнику, сообщает Telegram-канал Ростеха. Машины отправились к местам несения службы накануне 81-й годовщины Великой Победы. Работники предприятия постоянно наращивают выпуск вооружений, непрерывно совершенствуя их конструкцию.
Уже в 2025 году специалисты значительно доработали системы радиоэлектронной борьбы и усилили защиту моторно-трансмиссионного отсека. Инженеры продолжают развивать активную и пассивную броню. Главный акцент сделан на выживаемости техники и безопасности экипажа.
«В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной – танком Победы», – заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. Руководитель добавил, что современные модели также отвечают новым вызовам, а будущие поколения бронетехники создадут на основе нынешнего опыта.
Концерн ранее отправил в войска доработанную партию машин Т-80БВМ.