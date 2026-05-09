  • Новость часаНачался парад Победы на Красной площади
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США
    Возобновлено строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    9 мая 2026, 08:30 • Новости дня

    Тысячи жителей Алма-Аты вышли на шествие аналога «Бессмертного полка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители крупнейшего города Казахстана собрались на массовое шествие по центральным улицам с портретами фронтовиков в рамках памятной акции «Поклонимся героям», это казахстанский аналог «Бессмертного полка».

    Памятное мероприятие стартовало утром от Центрального парка культуры и отдыха, передает ТАСС.

    Колонна людей проследовала по улице Гоголя, чтобы торжественно возложить цветы к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

    Среди собравшихся оказалось множество молодых людей и детей. Участники несли в руках национальные флаги Казахстана и красные знамена Победы. Во время движения горожане пели песни времен Великой Отечественной войны и дружно кричали «ура».

    Организатором согласованной с местной администрацией акции выступил казахстанский Союз ветеранов Афганистана. Массовое шествие объединило тысячи людей, желающих почтить память своих отцов и дедов, сражавшихся на фронте.

    Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил звание народного героя фронтовику Кенжебаю Маденову.

    8 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы

    Каллас заявила, что Эстония не празднует 9 мая из-за утраты независимости после ВОВ

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие праздничных мероприятий 9 мая в Эстонии связано с потерей государственного суверенитета после окончания Второй мировой войны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что отношение к празднованию 9 мая в Европе различно, и этот вопрос вызывает дискуссии внутри стран и их общин, передают «Вести».

    «Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», – заявила Каллас.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на тревожные тенденции в западных странах. Глава ведомства подчеркивал, что европейские чиновники открыто призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на Российскую Федерацию.

    Перед праздником на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пообещал бескомпромиссный ответ на попытки западных стран сорвать торжественные мероприятия.

    Комментарии (20)
    8 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    На ваш взгляд
    Какая из песен о Великой Отечественной войне ваша любимая?










    Результаты


    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Дипломат Мирошник: Несоблюдение перемирия в честь 9 Мая подтвердило нацистскую сущность киевского режима

    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    @ Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    Комментарии (17)
    8 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России

    В Казахстане многократно вырос утильсбор на автомобили из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казахстане многократно увеличили утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии, новый приказ уже вступил в силу, сообщают информагентства.

    Утилизационный платеж на автомобили и сельскохозяйственную технику, ввозимые в Казахстан из России и Белоруссии, вырос в десятки раз. Документ министерства экологии и природных ресурсов Казахстана был размещен в базе нормативно-правовых актов 6 апреля и вступил в силу 8 мая, пишет ТАСС.

    Согласно приказу, для произведенных в Казахстане легковых автомобилей с двигателем объемом от одного до двух литров базовая ставка утильсбора составляет 50 месячных расчетных показателей, или около 216 тыс. тенге. Для машин, ввезенных из России и Белоруссии, применяется коэффициент 136, итоговая сумма утильсбора достигает 29,4 млн тенге, что превышает стоимость большинства подобных автомобилей, произведенных в России.

    Коэффициенты для других категорий также значительно увеличены: для автомобилей с двигателем до одного литра он составляет 22, для авто с двигателем свыше трех литров – 246. Для электромобилей из России и Белоруссии коэффициент установлен на уровне 60, а на импорт из других стран – ноль. Для грузовиков категорий N1, N2 и N3 из России и Белоруссии коэффициент составляет 164, для техники из других стран – от 3,5 до 11. Максимальный коэффициент – 250 – установлен для тракторов и комбайнов из России и Белоруссии.

    Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев ранее отмечал, что страна принимает зеркальные меры после увеличения утильсбора в России, а приказ был подготовлен совместно с Минэкологии. В Минпромторге России ответили, что не рассматривают ответные меры.

    Власти Казахстана не ожидают роста цен на внутреннем рынке, поскольку доля российских авто в продажах составляет 1,3%. Сборка автомобилей Lada, ГАЗ и КамАЗ, организованная в Казахстане, под новые правила не подпадает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о многомиллиардном ущербе бюджету из-за нелегального ввоза товаров с территории Казахстана. До этого Казахстан сократил импорт российской рыбы и колбасы.

    Комментарии (7)
    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    Комментарии (27)
    8 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    @ Владимир Гребнев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом, в которую весомую роль внесли уроженцы Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В открытом письме послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому председатель парламента потребовал не повторять прошлогодней ошибки, когда дипломат, отмечавший 9 мая День Европы, не вспомнил о грузинских воинах, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

    «Для нас неприемлемо отделять День Победы от Дня Европы, – заявил он. – В прошлом году вы в День Европы не упомянули годовщину завершения Второй мировой войны в своем обращении к народу Грузии».

    Как заявил Шалва Папуашвили, «ни Евросоюза, ни Дня Европы не было бы сегодня без победы над фашизмом, в котором грузины участвовали вместе со всеми антифашистскими народами».

    «В Грузии нет семьи, которая бы не понесла жертв в этой войне. Надеюсь, 9 мая вы отдадите должное 300 тыс. грузин, которые отдали жизнь за освобождение Европы от фашизма», – призвал председатель парламента Грузии.

    Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 13:58 • Новости дня
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    В поздравлении Мерца говорится: «8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Мерц не уточнил, кто именно освободил Германию и Европу, что многие сочли попыткой стереть исторические факты. Кроме того, в комментариях люди выразили недовольство запретом советской символики на мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав такое решение проявлением «трусости» со стороны немецких властей.

    Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны.

    Германия заняла первое место в апрельском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    8 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма

    Кабмин ФРГ отказался назвать освободителей Германии от нацизма

    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

    В правительстве Германии не дали прямого ответа на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма, передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффен Майер на брифинге уклонился от прямого ответа журналисту, который поинтересовался, почему в поздравлении канцлера Фридриха Мерца ко Дню освобождения от нацистского режима не была упомянута решающая роль Красной Армии.

    Майер, когда его спросили, не связано ли это с нежеланием упоминать Россию или Советский Союз, заявил: «Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X».

    На повторный вопрос о том, кто же все-таки является освободителем Германии, представитель правительства заметил, что «это исторически четко задокументировано». Однако, когда его попросили вслух назвать державы-освободители, он просто промолчал.

    Ранее пользователи в сети подвергли критике канцлера ФРГ за то, что в своем обращении он не упомянул роль Красной Армии. Кроме того, российский посол в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки пересмотра вклада Советского Союза в Победу и значение советских памятников, подчеркнув, что Россия решительно выступает против подобных тенденций.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма без упоминания Красной Армии.

    Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.

    Комментарии (4)
    8 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к зеркальному перемирию на 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в День Победы исключительно при условии аналогичных действий со стороны России, заявил Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для соблюдения перемирия на 9 Мая, передают «Ведомости». По его словам, Киев прекратит огонь только в том случае, если аналогичное решение примет Москва.

    «Мы будем действовать совершенно зеркально», – заявил глава государства в ходе видеообращения. Запись выступления была опубликована в его официальном Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны РФ предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многокилометровые очереди образовались на границе между Эстонией и Россией из-за наплыва жителей Балтии, желающих отпраздновать День Победы в России.

    Перед Днем Победы на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди. Тысячи жителей Балтии устремились в Россию, чтобы отметить 9 Мая, поскольку в Эстонии этот праздник официально не признаётся, передает «Царьград» со ссылкой на Shot.

    На пограничном пункте между Ивангородом и Нарвой уже три дня фиксируются длинные заторы. Желающим пересечь границу приходится ждать от трех до пяти часов, поскольку пограничники тщательно проверяют документы и багаж, обращая особое внимание на наличие санкционных товаров. Также у всех уточняют цели поездки, на что уходит около часа на каждого.

    По прогнозам, основная нагрузка на границу ожидается 8 мая, когда поток желающих попасть в Россию может значительно вырасти. Многие приезжают всей семьей, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

    Во вторник премьер Эстонии Кристен Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

    Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Мирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    Мирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отбыл в российскую столицу для участия в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы, сообщила его пресс-служба.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Москву с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба президента республики, глава государства вылетел в российскую столицу утром 8 мая.

    В сообщении пресс-службы отмечается: «8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом». Мирзиёев планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы.

    Ранее в пятницу авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, направлявшегося в Москву на торжества ко Дню Победы. Также в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

    До этого Кремль опубликовал список иностранных лидеров, подтвердивших свое участие в мероприятиях 9 Мая в Москве, в котором Мирзиеев отсутствовал.

    Комментарии (5)
    9 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
    Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян и весь мир с Днем Победы, отметив, что мужество, стойкость и героизм предков позволили нам строить будущее и жить в настоящем.

    На фоне Знамени Победы, которым космонавты украсили станцию к празднику, они обратились к землянам с главными словами в этот день – о памяти и благодарности за Победу.

    «Дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм», – сказал командир станции Кудь-Сверчков в размещенном в Max-канале видео.

    Его коллега Сергей Микаев напомнил, как ясно видна из космоса красота и уязвимость Земли и как важно беречь то, что сохранили предки.

    «Победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее», –  напомнил космонавт.

    Андрей Федяев призвал в День Победи отдать дань уважения людям, ковавшим оружие в тылу, несмотря на голод, бомбежки и разруху. Тем, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека.

    «Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков. С Днем Победы!» – поздравил космонавт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил зарубежных лидеров с годовщиной Победы. В субботу, 9 мая, в Москве состоятся торжественные мероприятия в честь праздника, посетить которые прибыли зарубежные гости.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    Власти Грузии объявили о выплате участникам Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разовую социальную помощь в размере 2 тыс. лари (740 долларов) получат к 9 Мая участники Великой Отечественной войны в Грузии согласно распоряжению правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В ознаменование Дня Победы над фашизмом также члены семей погибших получат по 1000 лари (370 долларов).

    По данным на 9 мая прошлого года, в Грузии в живых оставалось 57 участников войны.

    Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов»

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне Дня Победы официальный представитель МИД Мария Захарова традиционно наблюдала за перлами коллективного Запада, среди которых выделялся президент США с выпадом в сторону европейских коллег.

    «Вечер томным не оказался и под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что «довольна прогрессом их биполярки – натовские союзничники друг друга не подвели», так как из всего, что она собрала за день, следует, что по поводу 8 мая внутри «коллективного Запада» идут споры, кто больше сделал для утверждения собственного доминирования над остальным миром.

    При этом Россия уверенно вступает в День Победы 9 мая и гордо несёт Знамя Победы, поднятое Красной армией над поверженным Рейхстагом, написала она.

    «Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить», – завершила пост Захарова, приглашая всех в День Победы.

    Напомним, посол Дарчиев отметил, что отношение США ко Дню Победы изменилось кардинальным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения. В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы. Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Жители Братиславы почтили память советских воинов-освободителей
    Жители Братиславы почтили память советских воинов-освободителей
    @ предоставлено очевидцем

    В столице Словакии Братиславе традиционно отметили День Победы над фашизмом у мемориала Славин, установленного в честь подвига красноармейцев. Как рассказал газете ВЗГЛЯД житель Братиславы, один из собравшихся держал плакат «Спасибо, Россия».

    Несмотря на попытки пересмотра истории в некоторых европейских странах, многие жители Братиславы чтят память освободителей.

    В 2026 году у мемориала Славин, где похоронены 6845 солдат Красной армии, местные жители возлагали цветы к памятнику солдату-освободителю, играл военный оркестр.

    «Братислава помнит», – написал местный житель газете ВЗГЛЯД.

    В Словакии, в том числе в 2026 году, уделяется внимание сохранению памяти о подвиге советских воинов. Освобождение Братиславы считается одним из важнейших событий завершающего этапа Великой Отечественной войны, открывшим путь к освобождению всей Чехословакии.

    Комментарии (4)
    Главное
    Минтранс сообщил о возобновлении работы южных аэропортов России
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения на Енисее
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США
    Instagram отключил сквозное шифрование в переписке
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов