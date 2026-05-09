    9 мая 2026, 08:15 • Новости дня

    The Guardian узнала о вывозе США обогащенного урана из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство энергетики США заявило в пятницу, что из устаревшего реактора в Каракасе изъято 13,5 кг урана – это лишь малая часть от 408 кг, находящихся в распоряжении Тегерана.

    Американское ведомство назвало совместную операцию с участием Великобритании, США и Венесуэлы «победой для Америки, Венесуэлы и всего мира», пишет The Guardian.

    «Безопасный вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы посылает миру еще один сигнал о восстановлении и обновлении Венесуэлы», — заявил Брэндон Уильямс, администратор Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США .

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что уран был «безопасно и надежно перевезен по суше и морю из Южной Америки в Северную Америку» после «сложной и деликатной операции».

    Уран был доставлен на комплекс Министерства энергетики в Южной Каролине после вывоза с объекта, расположенного в 15 км от столицы Венесуэлы.

    После спорного решения Трампа отдать приказ о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Белый дом возобновил отношения со своими давними противниками в Каракасе.

    Ряд высокопоставленных чиновников администрации Трампа совершили поездки в Венесуэлу, включая директора ЦРУ Джона Ратклиффа, а в конце апреля коммерческий рейс США между двумя странами впервые за более чем семь лет приземлился в этой южноамериканской стране. кроме того, там вновь открылось посольство США.

    Одной из ключевых заявленных целей Трампа после начала войны с Ираном в феврале было заставить его передать около 408 кг высокообогащенного урана. Пока что эти усилия не привели к успеху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Кнутов оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро. Американские СМИ в мае писали, что США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана. NYT узнала об одностраничном плане перемирия между США и Ираном.


    8 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного падения рейтингов премьера Кира Стармера правящая партия терпит поражение в местных советах и уже лишилась почти 250 мандатов, пишет New York Times.

    Предварительные результаты муниципальных выборов в Британии свидетельствуют о масштабном поражении Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, сообщает The New York Times.

    По данным издания, лейбористы уже лишились около 250 мест в советах по всей Англии.

    В то же время правая популистская партия Reform U.K., возглавляемая Найджелом Фараджем, получила более 300 мандатов. Всего на выборах разыгрывается около пяти тысяч мест в местных советах, и подсчет голосов еще продолжается. Успех популистов может стать важным шагом для Фараджа перед всеобщими выборами, которые должны состояться до 2029 года.

    Опросы общественного мнения предсказывали неудачу лейбористов на фоне рекордно низких рейтингов Стармера. Премьер-министр столкнулся с критикой из-за непоследовательной политики в сфере налогов, иммиграции и цифровых паспортов, а также из-за ряда скандалов. Если прогнозы подтвердятся, партия может потерять до двух тысяч мест и лишиться доминирующего положения в Уэльсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провальные результаты муниципальных выборов способны спровоцировать отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Правящая Лейбористская партия из-за рекордного падения рейтингов рискует потерять тысячи мандатов.

    Британского премьера из-за «токсичного» имиджа ранее отстранили от участия в местной избирательной кампании.

    8 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    8 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы

    Каллас заявила, что Эстония не празднует 9 мая из-за утраты независимости после ВОВ

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие праздничных мероприятий 9 мая в Эстонии связано с потерей государственного суверенитета после окончания Второй мировой войны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что отношение к празднованию 9 мая в Европе различно, и этот вопрос вызывает дискуссии внутри стран и их общин, передают «Вести».

    «Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», – заявила Каллас.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на тревожные тенденции в западных странах. Глава ведомства подчеркивал, что европейские чиновники открыто призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на Российскую Федерацию.

    Перед праздником на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пообещал бескомпромиссный ответ на попытки западных стран сорвать торжественные мероприятия.

    8 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских странах открыто звучат призывы повторить опыт нацистов и нанести стратегическое поражение России, готовя новое наступление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Западные государства вынашивают планы агрессии против России, сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».

    «В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение», – подчеркнул дипломат.

    Министр отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, стремясь переделать мироустройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Кроме того, по словам Лаврова, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времен Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества.

    Он добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки европейских стран возродить нацизм.

    По словам Лаврова, страны Запада фактически объявили Москве открытую войну руками Киева.

    8 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    8 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона отреагирует бескомпромиссно на любые действия западных стран и киевских властей, направленные против проведения торжественных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва намерена категорично пресекать любые провокации в преддверии праздника, сказал министр, передает ТАСС.

    «Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (9 мая произойдет – прим. ВЗГЛЯД) то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», – заявил министр.

    Кроме того, дипломат указал на необходимость устранить любые угрозы государственной безопасности, исходящие с украинской территории. По его словам, западные кураторы используют Владимира Зеленского как прямой инструмент агрессии против страны.

    Лавров добавил, что государства, активно вооружающие киевский режим, ежедневно создают все больше препятствий для нормальной работы дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило готовность нанести массированный удар по центру Киева в случае срыва праздника.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению российских военных.

    8 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что инициатива по присоединению Карабаха к Армении стала тяжелой исторической ошибкой и не принесла стране свободы.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха к Армении фатальной ошибкой, передает РИА «Новости». Пашинян сделал это заявление во время встречи с избирателями в Сюникской области в рамках предвыборной кампании. Премьер напомнил, что движение началось в 1988 году и привело к многолетнему вооруженному конфликту с Азербайджаном.

    По словам Пашиняна, в армянском обществе долгое время говорилось о победе в карабахском конфликте 1990-х годов, однако он задался вопросом: «Но были ли в победившей Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление?».

    Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и войны 1992-1994 годов регион долгое время существовал как непризнанная республика с армянским населением. В сентябре 2020 года боевые действия возобновились, и при посредничестве России стороны договорились о прекращении огня. Армянская сторона лишилась большинства контролируемых территорий, а в регионе были размещены российские миротворцы.

    Напомним, что в 2023 году Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, которая длилась сутки. По итогам операции президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о прекращении существования непризнанного Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года. Более 100 тыс. жителей региона покинули Карабах и уехали в Армению.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Карабах может нарушить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, Пашинян объяснил свою готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом особенностями советской идеологии.

    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что конфликт на Украине близится к завершению, и призвал к диалогу между сторонами.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине подходит к концу, передает ТАСС. Он заявил об этом журналистам после прибытия в Москву. «Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», – подчеркнул Фицо.

    Фицо отметил, что полностью поддерживает любые формы перемирия и считает важным начать переговоры. «Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», – пояснил премьер Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Российская сторона ожидает от Роберта Фицо передачу послания украинского лидера Владимира Зеленского.

    8 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казахстане многократно увеличили утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии, новый приказ уже вступил в силу, сообщают информагентства.

    Утилизационный платеж на автомобили и сельскохозяйственную технику, ввозимые в Казахстан из России и Белоруссии, вырос в десятки раз. Документ министерства экологии и природных ресурсов Казахстана был размещен в базе нормативно-правовых актов 6 апреля и вступил в силу 8 мая, пишет ТАСС.

    Согласно приказу, для произведенных в Казахстане легковых автомобилей с двигателем объемом от одного до двух литров базовая ставка утильсбора составляет 50 месячных расчетных показателей, или около 216 тыс. тенге. Для машин, ввезенных из России и Белоруссии, применяется коэффициент 136, итоговая сумма утильсбора достигает 29,4 млн тенге, что превышает стоимость большинства подобных автомобилей, произведенных в России.

    Коэффициенты для других категорий также значительно увеличены: для автомобилей с двигателем до одного литра он составляет 22, для авто с двигателем свыше трех литров – 246. Для электромобилей из России и Белоруссии коэффициент установлен на уровне 60, а на импорт из других стран – ноль. Для грузовиков категорий N1, N2 и N3 из России и Белоруссии коэффициент составляет 164, для техники из других стран – от 3,5 до 11. Максимальный коэффициент – 250 – установлен для тракторов и комбайнов из России и Белоруссии.

    Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев ранее отмечал, что страна принимает зеркальные меры после увеличения утильсбора в России, а приказ был подготовлен совместно с Минэкологии. В Минпромторге России ответили, что не рассматривают ответные меры.

    Власти Казахстана не ожидают роста цен на внутреннем рынке, поскольку доля российских авто в продажах составляет 1,3%. Сборка автомобилей Lada, ГАЗ и КамАЗ, организованная в Казахстане, под новые правила не подпадает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о многомиллиардном ущербе бюджету из-за нелегального ввоза товаров с территории Казахстана. До этого Казахстан сократил импорт российской рыбы и колбасы.

    8 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Члена банды спецназовцев осудили за заказные убийства в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывшего спецназовца Николая Трушкова приговорили в Басманном суде Москвы к реальному сроку заключения в колонии строгого режима по делу о заказных убийствах.

    Инстанция вынесла решение по делу участника преступной группировки, специализировавшейся на ликвидации людей. Трушков проведет за решеткой долгий срок, передает РИА «Новости». Также инстанция взыскала с осужденного крупную денежную сумму.

    Трушков признан виновным в совершении убийства и пяти покушений на убийство. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Также судья частично удовлетворил заявленные гражданские иски. Общая сумма компенсации потерпевшим составила 48 млн рублей.

    В прошлом году суд арестовал заказчика серии убийств банде спецназовцев Олега Рамазанова. В апреле Новгородский областной суд вынес приговор пятерым участникам криминальной группировки за преступления по найму.

    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения теплохода на Енисее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Капитану теплохода и старшему помощнику предъявили обвинение после аварии на Енисее, приведшей к крупному разливу дизельного топлива и ущербу в 1,5 млрд рублей, сообщили в транспортной прокуратуре.

    Двум жителям Омска предъявлено обвинение в причинении ущерба на сумму более 1,5 млрд рублей из-за крушения теплохода на Енисее летом 2025 года, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Речь идет о капитане и старшем помощнике судна, затонувшего в Казачинском районе Красноярского края, в результате чего в реку попало около 80 тонн дизельного топлива.

    По информации регионального Минэкологии, авария произошла после пробоины топливного бака при буксировке двух барж. На территории ряда муниципалитетов был введен режим ЧС, а ликвидация последствий растянулась на несколько недель. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

    Следствие считает, что капитан и его помощник, работавшие на теплоходе ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», не обеспечили соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В результате судно и состав вышли за пределы судового хода и сели на каменистый грунт, что привело к частичному затоплению и разливу топлива в акваторию Енисея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Новоладожском канале в Ленинградской области аэролодка столкнулась с конструкцией наплавного моста, в результате чего три человека погибли.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех человек при столкновении баржи и лодки на реке Обь в Ямальском районе ЯНАО.


