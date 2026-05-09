  • Новость часаНачался парад Победы на Красной площади
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США
    Возобновлено строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    9 мая 2026, 06:30 • Новости дня

    Освободивший Освенцим ветеран: Этот ад был для нас всех

    Освободивший Освенцим ветеран раскрыл уготованный человечеству план фашистов

    Tекст: Катерина Туманова

    Участник Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин поделился воспоминаниями о январе 1945 года, когда советские войска вошли на территорию одного из самых страшных нацистских лагерей.

    Ветеран Великой Отечественной войны, последний из живущих освободителей Освенцима Иван Мартынушкин считает, что ужасы нацистских концлагерей были уготованы для всего мира, если бы фашизм победил.

    По словам бывшего старшего лейтенанта, 102-летнего ветерана, при входе в концлагерь красноармейцы испытали одно сильное чувство.

    «Какие тут чувства? Единственное только думаешь: «Господи, ведь ты здесь же мог оказаться, это для тебя тоже все приготовлено. Но вот так сложилась твоя судьба, что ты туда не попал, а все могло быть». Это тот ад, который был предназначен для нас всех – и для военных, и для мирных, и для евреев, и для всех национальностей», – рассказал Мартынушкин ТАСС.

    Ветеран отметил, что увиденное в Освенциме не стало для него самым страшным моментом войны. Он назвал эти впечатления скорее скорбными, поскольку каждый примерял эту участь на себя. Истинный масштаб трагедии, по его словам, освободители осознали только во время Нюрнбергского процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предупредили ЕС о последствиях возможного «похода Европейского Рейха на Восток». Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии. Россиянам рассказали о поиска предков по архивам и базам.

    8 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    Комментарии (16)
    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    Комментарии (8)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы

    Каллас заявила, что Эстония не празднует 9 мая из-за утраты независимости после ВОВ

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие праздничных мероприятий 9 мая в Эстонии связано с потерей государственного суверенитета после окончания Второй мировой войны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что отношение к празднованию 9 мая в Европе различно, и этот вопрос вызывает дискуссии внутри стран и их общин, передают «Вести».

    «Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», – заявила Каллас.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на тревожные тенденции в западных странах. Глава ведомства подчеркивал, что европейские чиновники открыто призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на Российскую Федерацию.

    Перед праздником на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пообещал бескомпромиссный ответ на попытки западных стран сорвать торжественные мероприятия.

    Комментарии (20)
    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    Комментарии (28)
    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    Комментарии (27)
    8 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения теплохода на Енисее

    Двум жителям Омска предъявили обвинения по делу о разливе топлива на Енисее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Капитану теплохода и старшему помощнику предъявили обвинение после аварии на Енисее, приведшей к крупному разливу дизельного топлива и ущербу в 1,5 млрд рублей, сообщили в транспортной прокуратуре.

    Двум жителям Омска предъявлено обвинение в причинении ущерба на сумму более 1,5 млрд рублей из-за крушения теплохода на Енисее летом 2025 года, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Речь идет о капитане и старшем помощнике судна, затонувшего в Казачинском районе Красноярского края, в результате чего в реку попало около 80 тонн дизельного топлива.

    По информации регионального Минэкологии, авария произошла после пробоины топливного бака при буксировке двух барж. На территории ряда муниципалитетов был введен режим ЧС, а ликвидация последствий растянулась на несколько недель. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

    Следствие считает, что капитан и его помощник, работавшие на теплоходе ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», не обеспечили соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В результате судно и состав вышли за пределы судового хода и сели на каменистый грунт, что привело к частичному затоплению и разливу топлива в акваторию Енисея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Новоладожском канале в Ленинградской области аэролодка столкнулась с конструкцией наплавного моста, в результате чего три человека погибли.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех человек при столкновении баржи и лодки на реке Обь в Ямальском районе ЯНАО.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма

    Кабмин ФРГ отказался назвать освободителей Германии от нацизма

    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

    В правительстве Германии не дали прямого ответа на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма, передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффен Майер на брифинге уклонился от прямого ответа журналисту, который поинтересовался, почему в поздравлении канцлера Фридриха Мерца ко Дню освобождения от нацистского режима не была упомянута решающая роль Красной Армии.

    Майер, когда его спросили, не связано ли это с нежеланием упоминать Россию или Советский Союз, заявил: «Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X».

    На повторный вопрос о том, кто же все-таки является освободителем Германии, представитель правительства заметил, что «это исторически четко задокументировано». Однако, когда его попросили вслух назвать державы-освободители, он просто промолчал.

    Ранее пользователи в сети подвергли критике канцлера ФРГ за то, что в своем обращении он не упомянул роль Красной Армии. Кроме того, российский посол в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки пересмотра вклада Советского Союза в Победу и значение советских памятников, подчеркнув, что Россия решительно выступает против подобных тенденций.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма без упоминания Красной Армии.

    Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.

    Комментарии (4)
    8 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к зеркальному перемирию на 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в День Победы исключительно при условии аналогичных действий со стороны России, заявил Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для соблюдения перемирия на 9 Мая, передают «Ведомости». По его словам, Киев прекратит огонь только в том случае, если аналогичное решение примет Москва.

    «Мы будем действовать совершенно зеркально», – заявил глава государства в ходе видеообращения. Запись выступления была опубликована в его официальном Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны РФ предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший участник групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов ушел из жизни на 65-м году после продолжительной болезни, сообщили в соцсетях.

    Бывший музыкант групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет, сообщает калужская телерадиокомпания «Ника». Он скончался 6 мая после продолжительной борьбы с последствиями инсульта. «Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял своё», – говорится в сообщении компании в соцсети «ВКонтакте».

    Ксенофонтов родился в 1959 году в селе Березичи Козельского округа Калужской области. Он окончил Университет печати имени Федорова. В 1991 году вместе с Артуром Пилявиным стал одним из основателей рок-группы «Квартал», где проработал более 20 лет.

    Музыкант получил известность как перкуссионист в коллективах «Машина времени» и «Сплин». Кроме этого, он сотрудничал с такими артистами, как Николай Носков, Земфира, Валерий Сюткин и другими, записав порядка 50 альбомов.

    Похоронят Николая Ксенофонтова 9 мая на его родине, в селе Березичи Козельского округа Калужской области.

    Ранее на 68-м году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант, бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. До этого в Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался музыкант Евгений Горенбург, основатель свердловского рок-клуба и генеральный продюсер фестиваля Ural Music Night.

    А 20 апреля на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург – Стамбул в возрасте 63 лет скончался художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»

    Лихачев: Строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» возобновляется

    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране постепенно возобновляется, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, на строительную площадку уже вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что число рабочих на объекте продолжает увеличиваться.

    «Энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности. Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку», – добавил Лихачев.

    В настоящий момент основные работы ведутся по армированию и бетонированию строящегося энергоблока №2. Глава Росатома добавил, что готовность реактора для второго энергоблока превышает 60%.

    В апреле Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер».

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
    Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян и весь мир с Днем Победы, отметив, что мужество, стойкость и героизм предков позволили нам строить будущее и жить в настоящем.

    На фоне Знамени Победы, которым космонавты украсили станцию к празднику, они обратились к землянам с главными словами в этот день – о памяти и благодарности за Победу.

    «Дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм», – сказал командир станции Кудь-Сверчков в размещенном в Max-канале видео.

    Его коллега Сергей Микаев напомнил, как ясно видна из космоса красота и уязвимость Земли и как важно беречь то, что сохранили предки.

    «Победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее», –  напомнил космонавт.

    Андрей Федяев призвал в День Победи отдать дань уважения людям, ковавшим оружие в тылу, несмотря на голод, бомбежки и разруху. Тем, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека.

    «Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков. С Днем Победы!» – поздравил космонавт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил зарубежных лидеров с годовщиной Победы. В субботу, 9 мая, в Москве состоятся торжественные мероприятия в честь праздника, посетить которые прибыли зарубежные гости.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Фицо прибыл в Москву
    Фицо прибыл в Москву
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    В авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщали, что самолет словацкого правительства проследовал по маршруту через воздушное пространство Чехии и Германии, передает ТАСС. После этого воздушное судно пересекло Балтийское море под контролем диспетчеров Швеции и Финляндии.

    Накануне Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Кроме того, в российскую столицу прибыл президент Абхазии Бадра Гунба.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов»

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне Дня Победы официальный представитель МИД Мария Захарова традиционно наблюдала за перлами коллективного Запада, среди которых выделялся президент США с выпадом в сторону европейских коллег.

    «Вечер томным не оказался и под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что «довольна прогрессом их биполярки – натовские союзничники друг друга не подвели», так как из всего, что она собрала за день, следует, что по поводу 8 мая внутри «коллективного Запада» идут споры, кто больше сделал для утверждения собственного доминирования над остальным миром.

    При этом Россия уверенно вступает в День Победы 9 мая и гордо несёт Знамя Победы, поднятое Красной армией над поверженным Рейхстагом, написала она.

    «Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить», – завершила пост Захарова, приглашая всех в День Победы.

    Напомним, посол Дарчиев отметил, что отношение США ко Дню Победы изменилось кардинальным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения. В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы. Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает с партнерами из дружественных стран консультации по вопросу о международном статусе праздника Дня Победы над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что российская сторона продолжает консультации с представителями дружественных государств по вопросу придания Дню Победы над нацизмом более широкого международного статуса, сообщается на сайте Кремля.

    «По линии администраций [глав государств] мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения», – рассказал президент.

    Путин также добавил, что задача состоит в том, чтобы «сделать все, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй Мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижение этой общей Победы над нацизмом».

    Президент Владимир Путин назвал День Победы святым праздником для россиян и жителей бывшего СССР.

    Комментарии (8)
    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    Комментарии (4)
    Главное
    Минтранс сообщил о возобновлении работы южных аэропортов России
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения на Енисее
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США
    Instagram отключил сквозное шифрование в переписке
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов