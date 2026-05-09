Освободивший Освенцим ветеран: Этот ад был для нас всех

Освободивший Освенцим ветеран раскрыл уготованный человечеству план фашистов

Tекст: Катерина Туманова

Ветеран Великой Отечественной войны, последний из живущих освободителей Освенцима Иван Мартынушкин считает, что ужасы нацистских концлагерей были уготованы для всего мира, если бы фашизм победил.

По словам бывшего старшего лейтенанта, 102-летнего ветерана, при входе в концлагерь красноармейцы испытали одно сильное чувство.

«Какие тут чувства? Единственное только думаешь: «Господи, ведь ты здесь же мог оказаться, это для тебя тоже все приготовлено. Но вот так сложилась твоя судьба, что ты туда не попал, а все могло быть». Это тот ад, который был предназначен для нас всех – и для военных, и для мирных, и для евреев, и для всех национальностей», – рассказал Мартынушкин ТАСС.

Ветеран отметил, что увиденное в Освенциме не стало для него самым страшным моментом войны. Он назвал эти впечатления скорее скорбными, поскольку каждый примерял эту участь на себя. Истинный масштаб трагедии, по его словам, освободители осознали только во время Нюрнбергского процесса.

