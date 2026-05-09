Tекст: Катерина Туманова

Жители балтийских государств активно скупают туры в приграничный город Нарву, чтобы увидеть торжества ко Дню Победы. Мария Захарова назвала это осознанным сопротивлением.

«В странах Балтии люди сопротивляются. Они знают историю, они понимают, что с ними хотят сделать. Их хотят даже не обмануть, их хотят перепрошить. И они хотят донести своим детям, своим будущим поколениям эту правду. Они хотят передать огонь истины», – заявила дипломат ТАСС..

По словам представителя МИД, граждане осознали необходимость противостоять расчеловечиванию. Она пояснила, что люди не желают превращаться в лишенных памяти манкуртов из одноименного романа Чингиза Айтматова.

Дипломат добавила, что сейчас против населения ведутся когнитивные войны для ментального перепрограммирования.

Захарова отметила колоссальные риски для борцов с уничтожением исторической памяти в Прибалтике. Этим людям угрожает статус граждан второго сорта. Подобное надругательство над ментальностью народов она сочла хуже рабства.

Это люди, которые сопротивляются тому, какая участь им уготовлена: что дальше будут им рассказывать небылицы и вписывать их в ряды людей второго сорта, говорить, что они не имеют права на прекрасные сады, золотые миллиарды, элитные клубы или как-то еще. Что они вечно будут в списках тех, кому уготованы дикие джунгли, и вообще их положение будет оправдываться тем, что они – люди, как западники испокон веков говорят, не того сорта», – заключила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы. Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы. Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии.