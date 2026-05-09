Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии

Tекст: Катерина Туманова

Применение легендарной артиллерийской установки «Катюша» обеспечило Красной Армии решающее преимущество на полях сражений. По словам руководителя Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимира Кошлакова, появление этого оружия кардинально изменило ход боевых действий.

«Однозначно можно сказать, что эксплуатация «Катюши» с первых дней войны создала переломный момент и обеспечила победу Красной Армии, потому что это был большой сюрприз для немцев, когда они на себе почувствовали, что вокруг происходит ад кромешный», – рассказал Кошлаков ТАСС.

Он добавил, что разрушительная мощь машин дополнялась сильным психологическим воздействием на врага.

Разработка системы столкнулась с трудностями и временно останавливалась до июня 1941 года. Однако ученые продолжили работу по собственной инициативе, опираясь на опыт применения подобных снарядов под фюзеляжами самолетов в боях при Халхин-Голе.

Успешные испытания в Нахабино убедили советское руководство, после чего Иосиф Сталин распорядился начать серийное производство «Оружия Победы».

