  • Новость часаКосмонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США
    Возобновлено строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    9 мая 2026, 04:00 • Новости дня

    Доктор Ткачева раскрыла секрет долголетия и защиты от преждевременной смерти

    Доктор Ткачева раскрыла секрет защиты от преждевременной смерти

    Tекст: Катерина Туманова

    Активное общение и поддержка близких людей помогают сохранить здоровье, защищают от деменции и значительно увеличивают продолжительность жизни, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

    Крепкие социальные связи играют ключевую роль в продолжительности жизни человека, тогда как одиночество несет серьезные риски для здоровья.

    «Действительно, люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а „суперэйджеры“ нередко отличаются высокой общительностью. В то же время хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и даже преждевременной смерти», – сказала Ткачева ТАСС.

    Нехватка общения вызывает у человека стресс, который запускает воспалительные процессы в организме. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

    Эксперт отметила важность наличия круга из нескольких близких людей, на которых можно положиться в сложных ситуациях.

    Совместные прогулки и занятия спортом способствуют формированию здоровых привычек и повышают мотивацию заботиться о себе. Кроме того, даже короткие разговоры с малознакомыми людьми служат отличной когнитивной тренировкой для мозга.

    При этом специалисты уточняют, что полностью избегать уединения не нужно, главное – сохранять комфортное взаимодействие с окружающим миром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мурашко сообщил о способах увеличения продолжительности жизни россиян. Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни. Врач Ткачева назвала хронический недосып ускорителем старения организма.

    8 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    На ваш взгляд
    Какая из песен о Великой Отечественной войне ваша любимая?










    Результаты


    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Дипломат Мирошник: Несоблюдение перемирия в честь 9 Мая подтвердило нацистскую сущность киевского режима

    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    @ Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    Комментарии (17)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    Комментарии (28)
    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    Комментарии (7)
    8 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России

    В Казахстане многократно вырос утильсбор на автомобили из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казахстане многократно увеличили утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии, новый приказ уже вступил в силу, сообщают информагентства.

    Утилизационный платеж на автомобили и сельскохозяйственную технику, ввозимые в Казахстан из России и Белоруссии, вырос в десятки раз. Документ министерства экологии и природных ресурсов Казахстана был размещен в базе нормативно-правовых актов 6 апреля и вступил в силу 8 мая, пишет ТАСС.

    Согласно приказу, для произведенных в Казахстане легковых автомобилей с двигателем объемом от одного до двух литров базовая ставка утильсбора составляет 50 месячных расчетных показателей, или около 216 тыс. тенге. Для машин, ввезенных из России и Белоруссии, применяется коэффициент 136, итоговая сумма утильсбора достигает 29,4 млн тенге, что превышает стоимость большинства подобных автомобилей, произведенных в России.

    Коэффициенты для других категорий также значительно увеличены: для автомобилей с двигателем до одного литра он составляет 22, для авто с двигателем свыше трех литров – 246. Для электромобилей из России и Белоруссии коэффициент установлен на уровне 60, а на импорт из других стран – ноль. Для грузовиков категорий N1, N2 и N3 из России и Белоруссии коэффициент составляет 164, для техники из других стран – от 3,5 до 11. Максимальный коэффициент – 250 – установлен для тракторов и комбайнов из России и Белоруссии.

    Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев ранее отмечал, что страна принимает зеркальные меры после увеличения утильсбора в России, а приказ был подготовлен совместно с Минэкологии. В Минпромторге России ответили, что не рассматривают ответные меры.

    Власти Казахстана не ожидают роста цен на внутреннем рынке, поскольку доля российских авто в продажах составляет 1,3%. Сборка автомобилей Lada, ГАЗ и КамАЗ, организованная в Казахстане, под новые правила не подпадает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о многомиллиардном ущербе бюджету из-за нелегального ввоза товаров с территории Казахстана. До этого Казахстан сократил импорт российской рыбы и колбасы.

    Комментарии (7)
    8 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%

    Минфин: Нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%

    Нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем нефтегазовых доходов России в январе-апреле 2026 года снизился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин.

    Такие показатели связаны преимущественно с падением цен на нефть в предшествующие месяцы, сообщается на сайте ведомства.

    Суммарные доходы федерального бюджета за этот период составили 11 721 млрд рублей, что на 4,5% ниже уровня 2025 года.

    При этом отмечается положительная динамика ключевых ненефтегазовых доходов: федеральный бюджет получил 9 423 млрд рублей, что на 10,2% превышает поступления за тот же период прошлого года. Поступления оборотных налогов, в том числе НДС, выросли на 17,2%. В целом ненефтегазовые доходы продолжают увеличиваться, несмотря на снижение нефтегазовых поступлений.

    Минфин с мая 2026 года возобновил операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках «бюджетного правила». При этом объем отложенных операций за март и апрель учтен при расчетах на май. Механизмы бюджетного правила и использование средств ФНБ позволяют поддерживать устойчивость бюджета даже при сильных колебаниях нефтегазовых доходов.

    Расходы федерального бюджета за первые четыре месяца 2026 года составили 17 598 млрд рублей, что на 15,7% выше прошлогодних показателей. Опережающая динамика расходов объясняется быстрым заключением и авансированием контрактов.

    В итоге с января по апрель 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом 5 877 млрд рублей, что на 2 946 млрд рублей превышает дефицит прошлого года. Минфин подчеркивает, что высокий уровень дефицита в начале года связан прежде всего с ускоренным финансированием бюджетных обязательств.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    Комментарии (14)
    8 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    МИД выразил сожаление из-за запрета Израиля разгрузить российское судно с зерном
    МИД выразил сожаление из-за запрета Израиля разгрузить российское судно с зерном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сухогруз Panormitis с зерном не получил разрешения на разгрузку в порту Хайфы в Израиле, что вызвало сожаление у Москвы, отметили в МИД.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением восприняла отказ израильских властей разрешить разгрузку российского судна Panormitis с зерном в порту Хайфы, сообщается на сайте ведомства.

    По словам Захаровой, решение было принято израильской стороной под давлением Киева. В заявлении подчеркивается, что Москва отмечает влияние украинской стороны на этот шаг.

    «Некоторые представители киевского режима приветствовали решение израильского импортера, назвав его «четким сигналом» воздержаться от закупок «краденого украинского зерна». Оставляя за скобками абсурдные и бездоказательные утверждения украинской стороны, хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева. Это идёт вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», - заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы. В тот же день посол Израиля был вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста.

    Однако Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна. Но Евросоюз пригрозил Израилю санкциями. В итоге 30 апреля разгрузка судна с зерном в порту Хайфа была отложена из-за опасений санкций Евросоюза и дипломатического давления.

    Комментарии (12)
    8 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»

    Лихачев: Строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» возобновляется

    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране постепенно возобновляется, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, на строительную площадку уже вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что число рабочих на объекте продолжает увеличиваться.

    «Энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности. Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку», – добавил Лихачев.

    В настоящий момент основные работы ведутся по армированию и бетонированию строящегося энергоблока №2. Глава Росатома добавил, что готовность реактора для второго энергоблока превышает 60%.

    В апреле Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер».

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Euroclear направил на Украину 6,6 млрд евро прибыли от российских активов
    Euroclear направил на Украину 6,6 млрд евро прибыли от российских активов
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бельгийский девизитарий Euroclear по итогам первого квартала 2026 года хранит около 200 млрд евро замороженных российских активов, от которых уже перечислено 6,6 млрд евро прибыли на Украину. В июле ожидается очередной транш Киеву объемом примерно 1,4 млрд евро.

    По итогам первого квартала 2026 года объем замороженных активов России составил 200 млрд евро, передает РИА «Новости».  С 2024 года финансовая структура уже направила на Украину 6,6 млрд евро прибыли от этих средств. В документе уточняется, что депозитарий выплатил данную сумму через механизм сверхдоходов в Европейский фонд.

    Очередной транш объемом около 1,4 млрд евро должен пройти в июле 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года депозитарий Euroclear заработал более 17 миллиардов евро на замороженных российских активах. Всего страны Евросоюза заблокировали около 210 миллиардов евро Центрального банка России. В ответ Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию на сумму свыше 18 триллионов рублей.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Фицо прибыл в Москву
    Фицо прибыл в Москву
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    В авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщали, что самолет словацкого правительства проследовал по маршруту через воздушное пространство Чехии и Германии, передает ТАСС. После этого воздушное судно пересекло Балтийское море под контролем диспетчеров Швеции и Финляндии.

    Накануне Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Кроме того, в российскую столицу прибыл президент Абхазии Бадра Гунба.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    Еврокомиссия допустила новые визовые ограничения для граждан России
    Еврокомиссия допустила новые визовые ограничения для граждан России
    @ STELLA/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия не исключает возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности, заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, «страны ЕС отвечают за визовую политику». Он отметил, что число выданных россиянам виз сократилось с четырех миллионов до чуть более 500 тысяч за последнее время, передает РИА «Новости».

    Маркус Ламмерт добавил, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения «целенаправленных ограничительных визовых мер» в сотрудничестве с государствами-членами для минимизации «рисков для безопасности».

    Ранее сообщалось, что в 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тыс. виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения теплохода на Енисее

    Двум жителям Омска предъявили обвинения по делу о разливе топлива на Енисее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Капитану теплохода и старшему помощнику предъявили обвинение после аварии на Енисее, приведшей к крупному разливу дизельного топлива и ущербу в 1,5 млрд рублей, сообщили в транспортной прокуратуре.

    Двум жителям Омска предъявлено обвинение в причинении ущерба на сумму более 1,5 млрд рублей из-за крушения теплохода на Енисее летом 2025 года, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Речь идет о капитане и старшем помощнике судна, затонувшего в Казачинском районе Красноярского края, в результате чего в реку попало около 80 тонн дизельного топлива.

    По информации регионального Минэкологии, авария произошла после пробоины топливного бака при буксировке двух барж. На территории ряда муниципалитетов был введен режим ЧС, а ликвидация последствий растянулась на несколько недель. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

    Следствие считает, что капитан и его помощник, работавшие на теплоходе ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», не обеспечили соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В результате судно и состав вышли за пределы судового хода и сели на каменистый грунт, что привело к частичному затоплению и разливу топлива в акваторию Енисея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Новоладожском канале в Ленинградской области аэролодка столкнулась с конструкцией наплавного моста, в результате чего три человека погибли.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех человек при столкновении баржи и лодки на реке Обь в Ямальском районе ЯНАО.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Германия разрешила пролет самолета словацкого правительства в Москву на 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, следующего в Москву на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

    «Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Ранее стало известно, что на борту находится премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который направляется в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Самолет вылетел из международного аэропорта Братиславы и уже пересек воздушное пространство Чехии.

    По имеющейся информации, общее время в пути по маршруту Братислава – Москва составит примерно три с половиной – четыре часа.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны. В пятницу президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы.

    Накануне Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший участник групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов ушел из жизни на 65-м году после продолжительной болезни, сообщили в соцсетях.

    Бывший музыкант групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет, сообщает калужская телерадиокомпания «Ника». Он скончался 6 мая после продолжительной борьбы с последствиями инсульта. «Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял своё», – говорится в сообщении компании в соцсети «ВКонтакте».

    Ксенофонтов родился в 1959 году в селе Березичи Козельского округа Калужской области. Он окончил Университет печати имени Федорова. В 1991 году вместе с Артуром Пилявиным стал одним из основателей рок-группы «Квартал», где проработал более 20 лет.

    Музыкант получил известность как перкуссионист в коллективах «Машина времени» и «Сплин». Кроме этого, он сотрудничал с такими артистами, как Николай Носков, Земфира, Валерий Сюткин и другими, записав порядка 50 альбомов.

    Похоронят Николая Ксенофонтова 9 мая на его родине, в селе Березичи Козельского округа Калужской области.

    Ранее на 68-м году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант, бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. До этого в Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался музыкант Евгений Горенбург, основатель свердловского рок-клуба и генеральный продюсер фестиваля Ural Music Night.

    А 20 апреля на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург – Стамбул в возрасте 63 лет скончался художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер.


    Комментарии (0)
    Главное
    Минтранс сообщил о возобновлении работы южных аэропортов России
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    ЕС подготовит меры перед прибытием судна с хантавирусом
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения на Енисее
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США
    Instagram отключил сквозное шифрование в переписке
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов