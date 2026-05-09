  Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США
    Возобновлено строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    9 мая 2026, 03:44

    США заявили о готовности возобновить проведение судов через Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в пятницу, что США могут возобновить операцию под названием «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    «Я считаю, что «Проект Свобода» хорош, но у нас есть и другие способы это реализовать. Возможно, мы вернёмся к «Проекту Свобода», если ничего не произойдёт, но это будет «Проект Свобода плюс», то есть «Проект Свобода», плюс другие вещи», – приводит CNN слова Трампа.

    Центральное командование США объявило о операции в воскресенье, 3 мая, назвав её попыткой «восстановить свободу навигации» в Ормузьком проливе. Детали оставались неясными, но американский чиновник тогда заявил CNN, что это не была миссия по сопровождению.

    Во вторник Трамп внезапно приостановил операцию, заявив в посте Truth Social, что был достигнут «Великий прогресс» в соглашении о прекращении войны, которое парализовало движение в проливе.

    Он сказал, что пауза будет длиться «короткое время, чтобы узнать, можно ли будет окончательно заключить и подписать Соглашение». Такого соглашения пока не достигнуто, и США ждут нового предложения от Ирана.

    Отвечая на вопрос корреспондента CNN, получил ли он ответ от Ирана, Трамп сказал, что США «предположительно получат письмо сегодня вечером». На вопрос, считает ли он, что иранцы затягивают переговоры, президент США ответил, «Мы скоро это выясним».

    Напомним, американский истребитель 7 мая атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об одностраничном плане перемирия между США и Ираном. Иран заявил, что будет реагировать военным образом на любые попытки США установить морскую блокаду.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой мир на Ближнем Востоке выгоден России.

    8 мая 2026, 16:24
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательный вердикт относительно возможного возвращения американского контингента на родину предстоит вынести главе государства, однако на данный момент этот шаг еще не согласован, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Вопрос о дальнейшем присутствии вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом находится исключительно в компетенции американского лидера, передает РИА «Новости». Президент США рассмотрит различные сценарии, подготовленные его экспертами, прежде чем сделать итоговый выбор.

    «Безусловно, это решение остается за президентом. Его команда и такие люди, как я и другие, предложат ему возможные варианты, но несомненно, он должен будет принять это решение. Пока он его не принял», – заявил Марко Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении вывести из Германии более пяти тысяч американских военных. До этого американский лидер анонсировал возможную передислокацию контингента внутри европейского региона.

    8 мая 2026, 19:24
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО

    Пентагон разместил десятки фото, видео и документов об НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На сайте Пентагона открыли доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах, включая фото, видео и ранее засекреченные документы.

    В пятницу на официальном сайте Пентагона были опубликованы десятки фотографий, видеозаписей и текстовых документов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Ведомство отмечает, что представленные материалы касаются так называемых «нерешенных случаев», то есть наблюдений, по которым правительство не может дать окончательного объяснения.

    В комментарии к публикации на сайте сказано: «Это нерешенные случаи, и правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».

    Документы содержат как свидетельства пилотов и военных, так и аналитические записки американских спецслужб, которые десятилетиями собирали данные о загадочных объектах в воздухе, космосе и над морем.

    Особый интерес среди первых публикаций вызывают документы ФБР HQ-83894, в которых зафиксированы обращения граждан о «летающих тарелках» в 1950-1970-х годах. Из бумаг видно, что ФБР старалось передавать подобные сообщения ВВС США и не заниматься расследованием самостоятельно, отмечает «Российская газета».

    В одном из писем, направленном жителю Атланты Полу Райту, ФБР прямо заявило: «Расследование НЛО не входит в юрисдикцию ФБР, однако копия обращения направлена военным для дальнейшей проверки». В других документах описаны показания очевидцев о «металлических дисках», светящихся объектах и аппаратах с аномальными траекториями.

    Среди рассекреченных данных оказались и отчеты ВВС США 1947-1948 годов с первыми попытками изучения феномена НЛО. Военные эксперты тогда отмечали, что наблюдаемые объекты нельзя считать вымышленными, а их характеристики – высокая скорость, маневренность, отсутствие видимых двигателей – не поддаются объяснению. В документах рассматривались версии о секретных разработках и о возможной неизвестной природе объектов.

    В архивах представлены и сведения союзной авиации Второй мировой войны о так называемых «фу-файтерсах» – светящихся шарах, которые сопровождали самолеты в 1944-1945 годах. Пилоты описывали красные, зеленые и белые огни, которые резко меняли направление и исчезали без следа. Военное руководство не смогло дать объяснение этому явлению.

    Современные материалы Пентагона охватывают инциденты 2020-2025 годов. В отчетах зафиксированы наблюдения неизвестных объектов американскими военными в Персидском заливе, Сирии, Ормузском проливе и на Ближнем Востоке. Пилоты сообщали о сферических и ромбовидных объектах, которые исчезали с радаров и фиксировались только в инфракрасном диапазоне.

    Примечательно, что в январе 2024 года зафиксировано наблюдение «круглого ромба» с прямым «хвостом» на высоте около 6 километров. В других случаях речь шла о группах из 10-20 светящихся объектов неподалеку от истребителей F-16. Часть аномалий были замечены исключительно инфракрасными приборами.

    В отдельном блоке опубликованы материалы космической программы США, включая переговоры экипажа «Джемини-7» 1965 года. Тогда астронавты Фрэнк Борман и Джим Ловелл сообщили центру управления о наблюдении неопознанного объекта, который назвали «богги».

    Американские власти подчеркивают, что публикация документов не означает признания существования внеземных цивилизаций. По словам официальных лиц, большинство наблюдаемых явлений так и остались неидентифицированными, а часть связана с атмосферными эффектами, особенностями сенсоров или ошибками наблюдателей.

    Директор национальной разведки Тулси Габбард пояснила, что раскрытие архивов – это только первый этап большой программы. Глава ФБР Каш Патель назвал публикацию «историческим моментом», а министр войны Пит Хегсет отметил, что теперь американцы смогут самостоятельно ознакомиться с документами, которые «порождали оправданные спекуляции» в течение многих лет.

    Пентагон также заявил, что новые материалы будут добавляться регулярно по мере их обнаружения и снятия грифа секретности. Документы обещают размещать каждые несколько недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО. После поручения Трампа сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault.

    Уже в конце апреля конгрессмен Тим Берчетт описал видео и фотографии НЛО, которые не поддаются рациональному объяснению, и потребовал публикации секретных правительственных файлов.

    8 мая 2026, 19:25
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 17:28
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране постепенно возобновляется, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, на строительную площадку уже вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что число рабочих на объекте продолжает увеличиваться.

    «Энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности. Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку», – добавил Лихачев.

    В настоящий момент основные работы ведутся по армированию и бетонированию строящегося энергоблока №2. Глава Росатома добавил, что готовность реактора для второго энергоблока превышает 60%.

    В апреле Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер».

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.

    8 мая 2026, 11:11
    Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран значительно увеличил объемы грузоперевозок по железной дороге из КНР, стремясь смягчить последствия блокады своих портов со стороны США.

    Исламская республика активно адаптируется к экономическому давлению, наращивая железнодорожную торговлю с Пекином, передает Bloomberg.

    Количество грузовых поездов, следующих из центральнокитайского Сианя в Тегеран, выросло с одного в неделю до одного каждые три-четыре дня после начала морской блокады 13 апреля.

    Стоимость фрахта резко возросла: на этой неделе расценки на доставку стандартного 40-футового контейнера по этому маршруту достигли 7 тыс. долларов. Это примерно на 40% превышает обычный уровень. Железнодорожный маршрут, проходящий через Казахстан и Туркменистан, лишь частично компенсирует последствия американской военно-морской операции, которая препятствует экспорту иранской нефти и импорту зерна.

    В настоящее время торговля носит преимущественно односторонний характер. Контейнеры направляются в Иран с промышленными и потребительскими товарами, включая автомобильные запчасти, генераторы и электронику. «Раньше в некоторые недели эти поезда вообще не ходили; теперь они полностью забронированы на май», – заявил управляющий директор турецкого логистического агентства Silkroad-Avrasya Multimodal Logistics Алтан Дурсун.

    Иранские чиновники рассматривают возможность использования железнодорожных маршрутов для экспорта нефтехимии и топлива в будущем. В прошлом году Китай уже открыл прямой маршрут грузовых поездов в Северный Афганистан, а Иран начал экспорт дизельного топлива по железной дороге в эту страну. Кроме китайского направления, Тегеран планирует инвестировать миллиарды долларов в маршрут «Север – Юг», связывающий его с Россией.

    Глава контейнерного комитета национальной судоходной ассоциации Камбиз Этемади отметил, что Иран способен перевести 40% своей обычной морской торговли на сухопутные маршруты. Спрос на грузовики из Турции также вырос с начала блокады, при этом новые грузы в основном состоят из продовольствия и подсолнечного масла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская морская блокада серьезно ударила по внешней торговле Ирана.

    Министры иностранных дел Исламской республики и Китая ранее провели переговоры в Пекине.

    Центральное разведывательное управление США оценило запас прочности иранской экономики в три месяца.

    8 мая 2026, 09:51
    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел новый виток эскалации: в ответ на обстрел трех американских эсминцев дронами и ракетами войска США атаковали иранские командные пункты.

    Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ на обстрел своих эсминцев, передает Axios.

    По данным издания, этот инцидент не означает возобновления полномасштабной войны. При этом президент США в интервью каналу ABC News заявил: «Это был просто легкий шлепок».

    Представители Центрального командования США (CENTCOM) подчеркнули, что атаковали пусковые установки и командные центры Ирана. Все иранские снаряды были успешно перехвачены, а американская техника не получила повреждений. В ведомстве добавили, что Вашингтон не ищет эскалации, но готов защищать свои силы.

    Иранская сторона назвала действия США нарушением режима прекращения огня и пригрозила мощными ответными мерами. Военное командование республики сообщило, что американские силы атаковали нефтяной танкер и еще одно судно, входившее в пролив. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских кораблей.

    Обострение произошло на фоне переговоров между двумя странами о подписании меморандума для прекращения боевых действий. Ранее, в понедельник, иранские силы уже обстреливали коммерческие суда и американские корабли в ответ на действия военно-морского флота США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    Высшее военное командование Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Президент США назвал взаимные удары двух стран обычным любовным похлопыванием.

    8 мая 2026, 20:59
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности Али Хазариян заявил, что Иран впредь будет реагировать военным образом на любые попытки США установить морскую блокаду, сообщает Fars.

    Иран будет реагировать военным путем на любые попытки морской блокады со стороны США, заявил член комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян, передает РИА «Новости».

    По его словам, «отныне Иран будет встречать военным ответом на действия США по военно-морской блокаде исламской республики».

    В ночь на пятницу Центральное командование вооружённых сил США сообщило об ударах по иранским военным объектам. Американская сторона пояснила, что они были предприняты в ответ на атаки против собственных сил в регионе.

    Вооруженные силы Ирана и США прекратили столкновения в районе Ормузского пролива после обмена несколькими ударами.

    Напомним, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании ответа Ирана по урегулированию.

    8 мая 2026, 20:40
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    8 мая 2026, 09:18
    Посол Дарчиев: Разговор Путина и Трампа даст толчки в налаживании отношений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать толчком для улучшения двусторонних отношений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в посольстве РФ в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», отвечая на вопрос, может ли встреча дать практические результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что министры двух стран также провели беседу, договорились поддерживать контакты и планируют дальнейшие созвоны.

    Посол отметил, что сейчас есть движение к восстановлению связей, хотя этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Он также выделил важность складывающейся «отличной личной химии» между главами государств, что, по его мнению, существенно способствует диалогу.

    Ранее Путин и Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране.

    8 мая 2026, 10:01
    Президент Ирана провел встречу с раненым верховным лидером Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    Глава исполнительной власти Ирана Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны Моджтабой Хаменеи, тяжело пострадавшим от февральского израильского авиаудара.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассказал о недавних переговорах с Моджтабой Хаменеи, передает Bloomberg.

    По словам политика, беседа длилась около двух с половиной часов. «Встреча была прямой, откровенной и сопровождалась чувством близости и доверия», – заявил президент.

    Место проведения и темы дискуссии не раскрываются. Известно, что верховный лидер скрывается с начала конфликта с США и Израилем. Он пострадал 28 февраля в результате израильской атаки, унесшей жизнь его отца и предшественника аятоллы Али Хаменеи.

    В марте американский министр обороны Пит Хегсет отмечал, что руководитель Ирана ранен и, вероятно, обезображен. С тех пор он общался лишь письменными заявлениями. Сейчас ключевые решения в стране принимает военное руководство с участием Корпуса стражей исламской революции и влиятельных политиков.

    В опубликованном на прошлой неделе послании верховный лидер подчеркнул отказ Тегерана сворачивать ядерную и ракетную программы. Эти уступки остаются главными требованиями Вашингтона для завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    Верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил сильные ожоги лица при атаке на свою резиденцию. При этом раненый глава государства продолжил работу с высокопоставленными чиновниками по аудиосвязи.

    8 мая 2026, 13:33
    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi, который обвинили в попытках нарушить экспорт иранской нефти, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi, который, по их данным, пытался нарушить экспорт иранской нефти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В сообщении подчеркивается: «Военно-морские силы армии Ирана задержали танкер-нарушитель Ocean Koi».

    По информации иранских источников, судно подозревается в действиях, направленных на подрыв национальных интересов страны. Подробности о времени и месте задержания танкера в сообщении гостелерадиокомпании не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта был атакован вблизи Ормузского пролива.

    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке его прорыва через морскую блокаду.

    США заявили о выводе из строя танкера, шедшего под иранским флагом.

    8 мая 2026, 06:50
    В США собрались аннулировать паспорта задолжавшим по алиментам американцам

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США начнет аннулировать американские паспорта родителей, имеющих значительную задолженность по алиментам на содержание детей.

    В четверг ведомство сообщило агентству Associated Press (AP) о том, что аннулирование паспортов злостных неплательщиков по алиментов начнется в пятницу и будет сосредоточено на тех, кто задолжал 100 тыс. долларов и более.

    По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, предоставленным Госдепартаменту, это коснется примерно 2,7 тыс. владельцев американских паспортов.

    Программа аннулирования алиментов, о планах которой впервые агентство AP сообщало в феврале, будет значительно расширена и охватит родителей, имеющих задолженность по алиментам в размере более 2 500 долларов – порог, установленный малоэффективным законом 1996 года, уточнили в Госдепартаменте.

    Ранее штраф применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта. Согласно новой политике, Министерство здравоохранения и социальных служб США будет информировать Госдепартамент обо всех просроченных платежах на сумму более 2 500 долларов, и у родителей из этой группы, имеющих паспорта, документы будут аннулированы, сообщило ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать ребенка Хантера Байдена в январе потребовала его ареста за неуплату алиментов. Названа сумма взысканных алиментов с россиян за последние пять лет. Эксперт Балынин предупредил об изменении правил учета алиментов для пособий.

    8 мая 2026, 10:27
    Трамп дал Евросоюзу два месяца на реализацию торгового соглашения

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон потребовал от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский лидер отвел Европейскому союзу два месяца на реализацию торгового соглашения с США, передает Politico. В противном случае глава Белого дома пообещал поднять пошлины до «гораздо более высокого уровня».

    Глава государства подтвердил свои намерения в соцсетях, продолжая оказывать давление на европейских лидеров. Он требует выполнения условий договора, достигнутого в Шотландии в прошлом году. О крайнем сроке, назначенном на 4 июля, президент сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора.

    «Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высоких уровней», – заявил Трамп.

    Беседа состоялась после того, как участники переговоров и правительства стран ЕС не смогли договориться о реализации сделки. Соглашение предполагало отмену европейских пошлин на американские промышленные товары и многомиллиардные инвестиции в энергетику и другие отрасли США в обмен на снижение тарифов на продукцию Евросоюза.

    На прошлой неделе Трамп уже угрожал повысить пошлины на европейские автомобили до 25%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

    8 мая 2026, 20:10
    Трамп объявил публикацию документов по НЛО успехом своей администрации
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал публикацию первой партии документов о НЛО и аномальных воздушных явлениях успехом своей администрации.

    По его словам, предыдущие администрации не смогли добиться такой прозрачности в этом вопросе, передает «Интерфакс».

    «В то время как предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео, люди могут сами решить: «Что, черт возьми, происходит?», – написал президент США в социальной сети Truth Social. Он отметил, что публикация материалов стала возможной благодаря его личному распоряжению.

    В пятницу Пентагон опубликовал первую часть документов, касающихся неопознанных летающих объектов и аномальных воздушных явлений. Эти материалы теперь доступны для изучения широкой общественности.

    Ранее американский астронавт Брайан Бинни рассказал о встрече с НЛО. В апреле конгрессмен Берчетт заявил о намерении опубликовать секретные файлы об НЛО. В прошлом году Пентагон уличили в распространении слухов об НЛО.

    8 мая 2026, 05:45
    NYT узнала об одностраничном плане перемирия между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и США рассматривают одностраничный план прекращения военных действий, сообщили иранские официальные лица, уточнив, что этот план позволит вновь открыть Ормузский пролив и даст двум странам 30 дней на заключение всеобъемлющего соглашения.

    «Три высокопоставленных иранских чиновника заявили, что Тегеран и Соединенные Штаты обсуждают одностраничный план для обеих сторон по открытию Ормузского пролива и прекращению боевых действий на 30 дней, пока они будут работать над полноценным соглашением», – пишет New York Times (NYT).

    По словам официальных лиц, переговоры о заключении краткосрочного соглашения продолжаются, и участники переговоров обмениваются предложениями о том, как описать рамки потенциальной постоянной сделки.

    Трое иранских источников заявили, что ключевым препятствием было требование США взять на себя обязательства относительно судьбы ядерной программы Ирана и запасов высокообогащенного урана.

    «По их словам, американские переговорщики продолжают настаивать на том, чтобы Иран согласился передать свои запасы США, закрыть три ядерных объекта и приостановить обогащение урана на 20 лет», – пишет газета.

    Вместо этого Иран предложил разбавить часть урана, а остальное передать в третью страну, возможно, в Россию, и приостановить обогащение на 10–15 лет, не упоминая при этом о трёх объектах, сообщили официальные лица.

    План на высоком уровне включает три пункта, которые можно реализовать незамедлительно: снятие американской блокады с иранских судов и портов, открытие пролива для коммерческого судоходства и прекращение боевых действий.

    Основные спорные моменты, которые до сих пор препятствовали переговорам, предстоит урегулировать в течение следующих 30 дней. К ним, в частности, относятся будущее ядерной программы Ирана, смягчение санкций в отношении страны и разблокировка иранских средств, замороженных за рубежом.

    Трое иранских чиновников заявили, что Тегеран согласится никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и приостановить обогащение урана, но детали, в том числе продолжительность этой паузы, пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    8 мая 2026, 14:51
    Армия Израиля зафиксировала ракетный обстрел Хайфы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел севера страны с территории Ливана, заявила армейская пресс-служба.

    Израильская армия зафиксировала ракетный обстрел с территории Ливана по северу страны, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба вооруженных сил Израиля уточнила, что одна из выпущенных ракет была успешно перехвачена средствами ПВО, остальные упали в незаселенных районах.

    Пострадавших в результате инцидента нет. Однако в ответ на угрозу в нескольких северных районах страны была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в населенных пунктах, расположенных на побережье Средиземного моря от Нагарии до агломерации Крайот рядом с Хайфой.

    По информации системы оповещения, тревога в этих районах впервые была объявлена с момента вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и движением «Хезболла», который действует с ночи на 17 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали новый обстрел северных территорий со стороны Ливана.

    До этого Армия обороны Израиля ликвидировала боевика у ракетной пусковой площадки в районе Седжуд.

    В начале апреля по северным районам еврейского государства выпустили шесть снарядов.

