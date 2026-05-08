Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву на День Победы

Tекст: Катерина Туманова

«Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией», – сказал Путин на встрече с Токаевым.

Президент подчеркнул, что укрепление межгосударственных связей во многом является заслугой казахстанского коллеги. Он также напомнил об огромной значимости Дня Победы для жителей обеих стран.

«Я знаю, с событиями военных лет напрямую связана и ваша семья. Для нас лично и наших народов это грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник», – отметил российский лидер.

Напомним, Путин вечером пятницы встретился в Кремле с Токаевым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков в пятницу сообщил, что Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в параде Победы. Путин заявил, что Москва продолжает консультации с партнерами о придании Дню Победы широкого международного статуса.