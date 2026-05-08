    8 мая 2026, 21:56 • Новости дня

    Захарова: Отсутствие связи требует выбора между комфортом и жизнью детей

    Tекст: Вера Басилая

    Отключения связи вызывают неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отключения связи доставляют неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что вопросы безопасности остаются в приоритете на фоне угроз, с которыми сталкивается страна. По словам дипломата, принятые меры направлены на защиту инфраструктуры, логистики, медицины и связи.

    Захарова пояснила, что сама сталкивается с неудобствами из-за ограничений, но считает такие меры необходимыми ради безопасности.

    «Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда, нет», – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила о многочисленных жертвах среди детей, подчеркнув серьёзность угроз.

    «Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито. Убито с дронов, минами »Лепесток«, какое количество детей пострадали. Слово »пострадали« вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит», – заявила дипломат.

    Также Захарова отметила, что видела подобные споры в девяностые годы и уверена: исторические моменты требуют приоритета безопасности ради защиты мирных жителей. Она добавила, что задача сейчас – мобилизовать все ресурсы, включая информационное поле, чтобы противостоять угрозам, стоящим перед страной.

    Захарова подчеркнула, что её позицию нельзя назвать сомнительной относительно свободы слова, однако текущая ситуация требует от общества мобилизации и понимания необходимости ограничений ради сохранения жизней.

    Власти России ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений в Москве в День Победы.

    Минцифры объявило, что ограничения коснутся также ресурсов из «белого списка».

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников.


    8 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Мирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отбыл в российскую столицу для участия в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы, сообщила его пресс-служба.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Москву с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба президента республики, глава государства вылетел в российскую столицу утром 8 мая.

    В сообщении пресс-службы отмечается: «8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом». Мирзиёев планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы.

    Ранее в пятницу авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, направлявшегося в Москву на торжества ко Дню Победы. Также в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

    До этого Кремль опубликовал список иностранных лидеров, подтвердивших свое участие в мероприятиях 9 Мая в Москве, в котором Мирзиеев отсутствовал.

    8 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил Собянин в Max.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских беспилотника.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль и автоматическую регулировку скорости для всех курьеров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

    Работники служб доставки теперь должны проходить обязательную проверку документов и ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену. Кроме того, скорость их перемещения на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности контролируется автоматически, передает «Интерфакс».

    Новый регламент обеспечивает персональную ответственность работников, технический надзор и быстрое реагирование на нарушения. Максимальная скорость передвижения доставщиков ограничена отметкой 25 км/ч благодаря внедрению специальных модулей. В ведомстве подчеркнули, что нарушить скоростной режим в «медленных зонах» теперь технически невозможно.

    Обновление базы данных в реальном времени позволяет оперативно выписывать штрафы или блокировать аккаунты нарушителей. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ежедневно в столице доставляется более 700 тыс. заказов. По его словам, автоматизация контроля и проверка личности повышают уровень безопасности, а доверие горожан к службам доставки за два года выросло до 80%.

    Ранее в Москве отстранили от работы 15 тыс. курьеров за нарушения стандартов.

    8 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в течение ночи сообщал в Max-канале об уничтоженных силами ПВО дронах ВСУ, летевших на Москву – с полуночи их было 26 штук.

    «Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Менее чем через час Собянин сообщил о еще одном ликвидированном беспилотнике.

    Напомним, ранее мэр Москвы сообщал, что с полуночи над городом уничтожены 20 дронов ВСУ. Затем силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ в направлении Москвы.


    8 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В двухэтажном административном здании на Пятницкой улице в центре Москвы произошел пожар.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. Происходит возгорание на первом этаже двухэтажного административного здания. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещения. По предварительной информации, пострадавших нет», – рассказали в МЧС, передает ТАСС. Как отмечает агентство, в здании располагаются кафе и бары.

    По данным оперативных служб, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Сообщается, что огонь активно распространяется по перекрытиям здания.

    Ранее в Подмосковье вспыхнул пожар на территории животноводческой фермы.

    В начале апреля на востоке Москвы загорелось административное здание на территории храма святителя Тихона Задонского.

    8 мая 2026, 02:05 • Новости дня
    Аэропорт Внуково снял ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с московского аэропорта Внуково.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в канале Max.

    Напомним, вечером четверга столичный аэропорт Внуково на несколько часов вернулся к штатному режиму работы, после чего Росавиация вернула воздушную гавань в особый режим работы.



    8 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Самолет президента Узбекистана приземлился в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушное судно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на борту совершило посадку в столичном аэропорту.

    Глава государства прибыл в российскую столицу накануне празднования Дня Победы, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу в Москву прибыли словацкий премьер Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Абхазии Бадра Гунба, а также президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

    В четверг Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    8 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Власти Москвы объявили о завершении отопительного сезона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице завершился отопительный сезон, а уже в мае начнутся гидравлические испытания более 19 тыс. км тепловых сетей с временным отключением горячей воды, сообщили в комплексе городского хозяйства.

    Систему теплоснабжения Москвы официально перевели на летний режим работы, сообщает в Мах канал комплекса городского хозяйства. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил: «Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону».

    В мае стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых временно отключается горячее водоснабжение. Эти мероприятия нужны для выявления потенциально ненадежных участков и их оперативного восстановления, уточнили в комплексе городского хозяйства.

    В ходе испытаний сотрудники ПАО «МОЭК» проверят более 19 тыс. км тепловых сетей и подготовят к следующему отопительному сезону свыше 74 тыс. зданий, включая более 34 тыс. жилых домов.

    В летний период специалисты будут заниматься перекладкой трубопроводов с применением современных технологий, профилактическими и капитальными ремонтами тепловых станций, центральных тепловых пунктов, а также обслуживанием внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

    Ранее сообщалось, что отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая. До этого коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.


    8 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал градоначальник в Max.

    Ранее он также сообщал о сбитом БПЛА, летевшем на Москву.

    8 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений для ресурса GitHub

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал доступ к сайтам GitHub в России, в ведомстве подчеркнули, что пользователи могут продолжать пользоваться GitHub без ограничений, несмотря на сообщения о перебоях с доступом.

    Роскомнадзор не вводил никаких ограничений для доступа к популярному среди программистов ресурсу GitHub на территории России, передает РИА «Новости». Представитель ведомства отметил, что появившиеся в Telegram-каналах сообщения о проблемах с соединением и подключением к GitHub с 5 мая не связаны с действиями Роскомнадзора.

    «В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», – заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы реагировать на возможные технические сбои со стороны платформы или операторов связи.

    Ранее пользователи из России в социальных сетях и Telegram-каналах указывали на перебои с подключением к GitHub. Роскомнадзор официально опроверг причастность к ограничениям и подтвердил, что доступ остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Роскомнадзор также отказался блокировать видеоигру GTA. Кроме того, в четверг ведомство пояснило отсутствие сайта «ЯПлакалъ» в реестре запрещенных ресурсов, несмотря на постановление суда.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что не вводит ограничений на использование VPN для корпоративных целей внутри России.

    8 мая 2026, 12:02 • Новости дня
    Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня Победы возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Вместе с главой города память воинов почтили военный комендант столицы Евгений Селезнев и председатель комитета общественных связей Екатерина Драгунова, передает ТАСС.

    К ним также присоединились представители кадетского движения.

    Участники делегации возложили красные гвоздики и венки к мемориалу. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего перед ними торжественным маршем прошла рота почетного караула.

    Традиционно День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В 2026 году страна празднует 81-ю годовщину исторического события.

    В прошлом году президент Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.

    8 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Meta отключила сквозное шифрование в переписках в Instagram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) перестанет поддерживать функцию сквозного шифрования в личных переписках с 8 мая 2026 года, что предоставит компании Meta техническую возможность читать личные сообщения пользователей, пишет MacRumors.

    Эта опция была доступна с 2023 года, но в марте Meta незаметно обновила страницу поддержки и объявила об отключении функции, сообщает MacRumors.

    Как официальную причину компания называет низкую востребованность этой меры безопасности. «Очень мало людей выбирали сквозное шифрование в директах, поэтому мы убираем эту опцию», – заявлял в марте представитель Meta изданию The Guardian. Он добавил, что пользователи, обеспокоенные безопасностью, могут использовать WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), где шифрование доступно по умолчанию.

    Пользователи, на которых повлияет это изменение, получат уведомления с инструкциями о том, как сохранить свои переписки и медиафайлы. Однако Meta не уточнила, что произойдет с уже существующими зашифрованными чатами после указанной даты.

    На фоне отказа от шифрования в Instagram компания продолжает поддерживать сквозное шифрование в групповых чатах Facebook Messenger (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), но только как дополнительную опцию. В мессенджере WhatsApp шифрование по-прежнему действует для всех сообщений и звонков автоматически.

    Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей».

    8 мая 2026, 01:05 • Новости дня
    Силами ПВО после полуночи на подлете к Москве уничтожены 13 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ после полуночи на подлете к Москве, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он около 00.40.

    Через 10 минут Собянин уточнил, что силы ПВО нейтрализовали пять беспилотников, а еще через почти 15 минут он добавил о ликвидации еще пяти дронов ВСУ, направлявшихся к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

    8 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 20 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 1.25.

    Еще два дрона было уничтожено через несколько минут после этого сообщения, а в 1.44 стало известно о еще одном уничтоженном на подлете к столице БПЛА.

    Напомним, ранее в ночь на пятницу силами ПВО на подлете к Москве были  уничтожены 13 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.


    8 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации четырех беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил градоначальник в Max.

    В ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских беспилотника.

