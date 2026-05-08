Захарова: Отсутствие связи требует выбора между комфортом и жизнью детей

Tекст: Вера Басилая

Отключения связи доставляют неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что вопросы безопасности остаются в приоритете на фоне угроз, с которыми сталкивается страна. По словам дипломата, принятые меры направлены на защиту инфраструктуры, логистики, медицины и связи.

Захарова пояснила, что сама сталкивается с неудобствами из-за ограничений, но считает такие меры необходимыми ради безопасности.

«Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда, нет», – заявила Захарова.

Дипломат напомнила о многочисленных жертвах среди детей, подчеркнув серьёзность угроз.

«Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито. Убито с дронов, минами »Лепесток«, какое количество детей пострадали. Слово »пострадали« вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит», – заявила дипломат.

Также Захарова отметила, что видела подобные споры в девяностые годы и уверена: исторические моменты требуют приоритета безопасности ради защиты мирных жителей. Она добавила, что задача сейчас – мобилизовать все ресурсы, включая информационное поле, чтобы противостоять угрозам, стоящим перед страной.

Захарова подчеркнула, что её позицию нельзя назвать сомнительной относительно свободы слова, однако текущая ситуация требует от общества мобилизации и понимания необходимости ограничений ради сохранения жизней.

Власти России ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений в Москве в День Победы.

Минцифры объявило, что ограничения коснутся также ресурсов из «белого списка».

В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников.



