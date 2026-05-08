Савельев: Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено за три дня

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту о введении дополнительных мер для обеспечения стабильной работы авиационной отрасли. По его словам, по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону 8 мая было нанесено три удара, однако жертв среди сотрудников и гражданских не зафиксировано, передает РИА «Новости».

Инженерные службы в течение 15 часов проведут анализ работоспособности всех систем центра управления воздушным движением, чтобы минимизировать возможные сбои и ускорить процесс восстановления. Власти заявили, что авиадвижение на юге России будет полностью восстановлено в ближайшие два-три дня.

Президент РФ Владимир Путин отдельно подчеркнул профессионализм авиадиспетчеров на фоне удара Киева по авиацентру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы из-за атаки беспилотников ВСУ приостановили работу 13 аэропортов на юге России . Кремль не стал комментировать потенциальные убытки авиакомпаний от ограничений.

Около 15 часов 8 мая Росавиация отменила запрет на работу аэропортов юга России. Авиакомпании начали возвращаться к выполнению рейсов из и в аэропорты юга России.



