    8 мая 2026, 20:19 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом атаку на центр воздушного движения в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза террористическую атаку киевского режима на Ростовский региональный центр организации воздушного движения.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза РФ, чтобы обсудить террористическую атаку киевского режима на Ростовский региональный центр организации воздушного движения,  сообщается на сайте Кремля.

    «Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной – это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно террористического характера, а именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», – отметил глава государства.

    Утром в пятницу Минтранс приостановил работу 13 аэропортов на юге России из-за атаки беспилотников.

    Hабота регионального центра, управляющего воздушным движением на юге России, была скорректирована после атаки украинских беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

    Днем Росавиация сняла запрет на работу аэропортов юга России. Минтранс России сообщил о частичном возобновлении рейсов в аэропорты юга России.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Посол Дарчиев: Разговор Путина и Трампа даст толчки в налаживании отношений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать толчком для улучшения двусторонних отношений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в посольстве РФ в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», отвечая на вопрос, может ли встреча дать практические результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что министры двух стран также провели беседу, договорились поддерживать контакты и планируют дальнейшие созвоны.

    Посол отметил, что сейчас есть движение к восстановлению связей, хотя этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Он также выделил важность складывающейся «отличной личной химии» между главами государств, что, по его мнению, существенно способствует диалогу.

    Ранее Путин и Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране.

    8 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Евросоюзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин готов вести переговоры со всеми участниками политического процесса, включая представителей Европейского союза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на заявление председателя Евросовета Антониу Кошты о возможном переговорном потенциале, передает ТАСС.

    «Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Песков также добавил, что Москва не выступала инициатором прекращения контактов. По его словам, именно Брюссель и отдельные европейские столицы довели двусторонние отношения до нулевой отметки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости разрешения разногласий с европейскими странами исключительно в формате переговоров.

    До этого Владимир Путин подтвердил готовность России к восстановлению отношений с государствами Европы.

    8 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает с партнерами из дружественных стран консультации по вопросу о международном статусе праздника Дня Победы над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что российская сторона продолжает консультации с представителями дружественных государств по вопросу придания Дню Победы над нацизмом более широкого международного статуса, сообщается на сайте Кремля.

    «По линии администраций [глав государств] мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения», – рассказал президент.

    Путин также добавил, что задача состоит в том, чтобы «сделать все, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй Мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижение этой общей Победы над нацизмом».

    Президент Владимир Путин назвал День Победы святым праздником для россиян и жителей бывшего СССР.

    8 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Токаева в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках запланированного визита в российскую столицу на День Победы глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    О предстоящих переговорах двух лидеров сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров, передает РИА «Новости».

    «В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая», – говорится в сообщении пресс-секретаря в его Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит президента России в Астану в конце мая главным событием двусторонних отношений.

    8 мая 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В пятницу глава государства работает в Кремле, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    «Путин планирует сегодня вечером провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции», – добавил он.

    Также у президента запланировано несколько непубличных рабочих встреч.

    До этого в апреле президент на совещании с СБ России обсуждал тему усиления мер по борьбе с преступностью.

    8 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Президент России поздравил зарубежных лидеров с годовщиной Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин адресовал поздравления руководителям десяти республик, а также гражданам Грузии и Молдавии в связи с 81-й годовщиной разгрома нацизма.

    Российский лидер направил послания главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, сообщает сайт Кремля.

    «Президент России подчеркнул, что в этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками», – говорится в сообщении.

    Также Путин «передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия».

    Отдельно президент обратился к народам Грузии и Молдавии. Он призвал граждан этих стран «сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич передал российскому лидеру письмо с поздравлением по случаю Дня Победы.

    В прошлом году Владимир Путин также направил поздравительные послания лидерам стран СНГ в честь 80-летия Победы.

    8 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков анонсировал беседу Путина с Лукашенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вечером состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая продолжится в формате рабочего обеда, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня вечером состоится беседа президента Путина с президентом Белоруссии Лукашенко, которая продолжится затем в формате обеда», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу президент Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом.

    Ранее «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и встретится с Путиным.

    8 мая 2026, 14:26 • Новости дня
    Глава Южной Осетии поздравил Путина с наступающим Днем Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим Днем Победы.

    Он выразил признательность России за последовательную позицию по защите исторической правды и укреплению международного мира.

    «Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Южной Осетии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь российский народ с великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!.. Полностью солидарны с последовательной позицией Российской Федерации в вопросах защиты исторической правды и укрепления международного мира и стабильности», – приводится поздравление Гаглоева на сайте пресс-службы югоосетинского лидера.

    По словам Гаглоева, в нынешних условиях, когда мировое сообщество сталкивается с новыми вызовами и угрозами, роль России в обеспечении стабильности становится особо значимой. Он также подчеркнул важность Дня Победы как символа мужества и самоотверженности, проявленных советским народом, и выразил уверенность, что память о героизме останется жить в сердцах людей.

    Накануне Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы.

    8 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков: Отец Путина был включен в виртуальный «Бессмертный полк» еще в пандемию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отец президента России, Владимир Спиридонович Путин, был внесен в онлайн-базу участников акции «Бессмертный полк» еще во время пандемии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков на брифинге отметил, что Владимир Путин – старший был включен в состав «Бессмертного полка» несколько лет назад.

    «Еще в годы пандемии, когда этот сайт создавался», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

    Накануне Песков сообщил о большом интересе к акции «Бессмертный полк» за рубежом.

    Ранее начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в регионах России как в очном, так и в онлайн-формате, в зависимости от ситуации с безопасностью.

    8 мая 2026, 16:33 • Новости дня
    В «Единой России» озвучили новый пакет мер помощи студенческим семьям

    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Студенческие семьи с детьми получат отдельные блоки в общежитиях, комнаты матери и ребенка в вузах, а также особый график учебы – такие меры «Единая Россия» закладывает в новую народную программу, чтобы молодые родители могли совмещать воспитание детей с образованием, пояснила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анна Кузнецова. Инициативы обсуждались на форуме «Есть результат!» в Санкт-Петербурге.

    «Новая программа «Единой России» (ЕР) помимо непосредственных мер поддержки семей, будет включать в себя основополагающие ориентиры, чтобы государственная политика в стране и дальше выстраивалась вокруг ценностей семьи, отцовства, материнства и детства – главного богатства нашей страны и стратегической основы счастья каждого из нас», – сказала зампред Госдумы, депутат ЕР Анна Кузнецова.

    «При этом ЕР намерена добиваться реализации всех просемейных поручений президента: работа всех ведомств должна быть настроена на поддержку семей России и семейных ценностей. Наша партия – единственная из парламентских, в которой имеется профильная структура – Комиссия по защите материнства, детства и поддержке семьи, что позволяет проектировать комплексные решения в данной сфере», – отмечает она.

    «В новую Народную программу будут заложены инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях ВУЗов, адаптации учебного графика с учетом обязанностей молодых родителей, по комплексному развитию инфраструктуры университетов – комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания», – рассказывает собеседница.

    «До 2030 года в планах «Единой России» построить более 300 новых амбулаторий и поликлиник, провести ремонт более 250 медицинских объектов, переоснастить 180 детских больниц, 50 детских поликлиник, 142 перинатальных центра. На модернизацию объектов детского здравоохранения будет выделено более 147 млрд рублей», – указала депутат.

    «Контроль над строительством данных объектов будут вести наша партия, Комиссия по защите семьи, а также общественные приемные ЕР. Цель работы: обеспечить сдачу всех запланированных проектов в срок, чтобы граждане своевременно смогли получить все необходимые для комфортной жизни услуги», – продолжает она.

    «Дело, однако, не только в строительстве новых кабинетов и кампусов. Задача состоит в том, чтобы наполнить эту инфраструктуру непрестанной заботой по поддержке будущих мам, отцов и детей, бабушек и дедушек. Здесь необходимо и вдумчивое отношение ведомств, и объединение всех нас, родителей, врачей, педагогов, всех кто трудится и будет трудиться в этой важнейшей для каждого из нас сфере», – подчеркивает собеседница.

    Депутат напомнила, что по инициативе профильной комиссии были закреплены единые статусы многодетной и студенческой семьи, что позволило значительно расширить меры их поддержки. Кроме того, впервые запущен федеральный проект «Многодетная семья», на который до 2028 года будет выделено почти 0,5 трлн рублей. При этом меры социальной поддержки дают конкретный результат – растет количество студенческих семей, сейчас их в стране уже более 50 тыс. – добавляет депутат.

    В целом развитие семейной инфраструктуры и здоровьесбережение детей в ЕР называют «особым» для себя направлением. Сейчас в 62 регионах открыто 291 семейное МФЦ, где семьи могут получить помощь в режиме «одного окна». «Только за прошлый год созданы 242 женских консультации и переоснащены 93 перинатальных центра и родильных дома. Всего же построено около 6,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, капитально отремонтировано почти 8 тыс. медицинских объектов», – отметила Кузнецова.

    Напомним, в Санкт-Петербурге завершился четвертый отчетно-окружной форум «Есть результат!», организованный «Единой Россией». На пленарном заседании председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул: ключевая задача на текущий момент – сформировать условия, в которых граждане смогут реализовать свои планы по созданию семей и рождению детей.

    Особое внимание на форуме уделили здравоохранению. Участники круглых столов предложили создать национальную цифровую платформу «Здоровье» и единую карту пациента, расширить систему дистанционного мониторинга здоровья, а также развивать мобильную медицину. В числе приоритетов – строительство и капремонт поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Кроме того, речь шла о развитии университетских клиник как центрах подготовки кадров и внедрения передовых технологий.

    Среди ключевых инициатив по поддержке семей – внедрение принципа «единого окна» на портале «Госуслуги» для многодетных семей, разработка дополнительных мер стимулирования рождаемости в регионах с низкими показателями (особенно в Арктике), а также предоставление натуральной помощи: школьной формы, детских колясок, продуктовых наборов. при этом закупать такие товары планируется только у российских производителей и с обеспечением нужного  качества.

    Обсуждалась и поддержка студенческих семей. Участники форума предложили расширить сеть комнат матери и ребенка в вузах, создать специализированные семейные блоки в общежитиях и ввести особый график учебы для студентов, воспитывающих детей. Также затронули поддержку ветеранов СВО и их семей – приоритетное психологическое консультирование и диспансеризация вернувшихся военнослужащих для выявления возможных скрытых проблем со здоровьем.

    Санкт-Петербург стал четвертой площадкой форума. Ранее аналогичные мероприятия прошли в ЕкатеринбургеНижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где обсуждались промышленность, молодежная политика и жилищно-коммунальное хозяйство. Инициативы, собранные в регионах, лягут в основу новой Народной программы «Единой России». Партия представит итоговый документ на съезде в августе.

    8 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    Савельев: Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено за три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер РФ Виталий Савельев пообещал главе государства полностью восстановить работу воздушного сообщения на юге страны в течение ближайших двух-трех дней после ударов по авиацентру.

    Вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту о введении дополнительных мер для обеспечения стабильной работы авиационной отрасли. По его словам, по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону 8 мая было нанесено три удара, однако жертв среди сотрудников и гражданских не зафиксировано, передает РИА «Новости».

    Инженерные службы в течение 15 часов проведут анализ работоспособности всех систем центра управления воздушным движением, чтобы минимизировать возможные сбои и ускорить процесс восстановления. Власти заявили, что авиадвижение на юге России будет полностью восстановлено в ближайшие два-три дня.

    Президент РФ Владимир Путин отдельно подчеркнул профессионализм авиадиспетчеров на фоне удара Киева по авиацентру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы из-за атаки беспилотников ВСУ приостановили работу 13 аэропортов на юге России . Кремль не стал комментировать потенциальные убытки авиакомпаний от ограничений.

    Около 15 часов 8 мая Росавиация отменила запрет на работу аэропортов юга России. Авиакомпании начали возвращаться к выполнению рейсов из и в аэропорты юга России.


    8 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков: Путин наградит Президентский полк орденом Жукова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в пятницу вручит орден Жукова Президентскому полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В этом году Президентскому полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России исполнилось 90 лет. И по случаю этой даты сегодня состоится церемония вручения ордена Жукова Президентскому полку», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, торжественная церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале. Глава государства лично вручит награду и выступит с речью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир роты Президентского полка Андрей Ушанов в день 90-летия воинской части рассказал о моральной устойчивости кремлевских часовых.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

