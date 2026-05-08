Путин обсудил с Совбезом атаку на центр воздушного движения в Ростове-на-Дону

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза РФ, чтобы обсудить террористическую атаку киевского режима на Ростовский региональный центр организации воздушного движения, сообщается на сайте Кремля.

«Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной – это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно террористического характера, а именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», – отметил глава государства.

Утром в пятницу Минтранс приостановил работу 13 аэропортов на юге России из-за атаки беспилотников.

Hабота регионального центра, управляющего воздушным движением на юге России, была скорректирована после атаки украинских беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Днем Росавиация сняла запрет на работу аэропортов юга России. Минтранс России сообщил о частичном возобновлении рейсов в аэропорты юга России.