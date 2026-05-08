Народный фронт доставил «Огонь памяти» в регионы и за рубеж

Tекст: Валерия Городецкая

Частицы Вечного огня из Александровского сада были доставлены ветеранам Великой Отечественной войны, участникам спецоперации, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, где пламя вновь зажгли на мемориалах спустя десятилетия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Москве лампа с частицей огня была передана в Музей современной истории России представителями Народных полков. Они также встретились со школьниками, рассказали о волонтерской деятельности и патриотических инициативах. Из столицы огонь отправился в разные города России, а также в Минск, Крым, Петербург, Тулу, Смоленск, Нижний Новгород, Новороссийск, Волгоград и Петрозаводск при поддержке «Российских железных дорог».

В Керчи частицу Вечного огня передали ветеранам, проживающим в городе, который серьезнейшим образом пострадал во время фашистской оккупации, в Великую Отечественную войну, отметила телеведущая Полина Цветкова. В ДНР и ЛНР также вновь зажглись мемориальные огни. В Запорожской области огонь был зажжен на мемориалах, где он не горел десятилетиями, подчеркнул представитель Народного фронта Иван Партной.

Глава Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов лично доставил Вечный огонь в Дагестан, где пламя зажгли у мемориала в Хасавюрте. В Ярославле лампу с огнем передали 103-летнему ветерану Михаилу Пеймеру. «Вот эта частица Вечного огня для меня – священная память, память сердца о тех людях, которые своими телами усеяли всю Европу», – сказал он.

В Брянске «Огонь памяти» был передан 101-летнему ветерану Борису Шапошникову, участнику Сталинградской битвы и штурма Кенигсберга, который по сей день занимается патриотическим воспитанием молодежи. В Петербурге лампы с пламенем передали ветеранам, а у Монумента героическим защитникам Ленинграда прошла памятная церемония.

В Твери «Огонь памяти» доставили к мемориалу «Павшим в боях за Родину» на Тверском вагоностроительном заводе, где в церемонии участвовало более 500 человек, включая бойцов спецоперации и заводчан, чьи родные сражались на фронте. Маршрут «Огня памяти» традиционно прошел через Белоруссию – частица огня прибыла в Брестскую крепость-герой, где певец Александр Асташенок подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

В Южной Осетии и Абхазии огонь доставили известные военные корреспонденты, врачи и артисты, а в Армении – иеромонах Фотий, победитель шоу «Голос», который передал лампу в местные школы и храм. В Танзанию огонь привезла военный корреспондент Ирина Куксенкова, а в Киргизию – олимпийская чемпионка Мария Киселева и врач Андрей Продеус.

В Индию частицу Вечного огня доставил врач Павел Бережанский, который принял участие в мероприятиях, посвящённых дружбе между Россией и Индией. В Китае акция прошла на территории российского посольства и в Российском культурном центре с участием артистки Марии Кожевниковой. В Узбекистане «Огонь памяти» передал местным жителям и спортсменам боксер Денис Лебедев, который также провел мастер-класс для молодежи.

Во многих регионах России акцию поддержали автопробегами, участники которых посетили памятные места и мемориалы Великой Отечественной войны. Компания MAER, совместно с президентским движением, демонстрирует материалы об акции на цифровых экранах в 15 субъектах страны.