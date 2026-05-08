  • Новость часаПутин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдавия перед Днем Победы ускорила разрыв с советским прошлым
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    8 мая 2026, 19:28 • Новости дня

    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма

    Кабмин ФРГ отказался назвать освободителей Германии от нацизма

    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

    В правительстве Германии не дали прямого ответа на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма, передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффен Майер на брифинге уклонился от прямого ответа журналисту, который поинтересовался, почему в поздравлении канцлера Фридриха Мерца ко Дню освобождения от нацистского режима не была упомянута решающая роль Красной Армии.

    Майер, когда его спросили, не связано ли это с нежеланием упоминать Россию или Советский Союз, заявил: «Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X (запрещена в России)».

    На повторный вопрос о том, кто же все-таки является освободителем Германии, представитель правительства заметил, что «это исторически четко задокументировано». Однако, когда его попросили вслух назвать державы-освободители, он просто промолчал.

    Ранее пользователи в сети подвергли критике канцлера ФРГ за то, что в своем обращении он не упомянул роль Красной Армии. Кроме того, российский посол в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки пересмотра вклада Советского Союза в Победу и значение советских памятников, подчеркнув, что Россия решительно выступает против подобных тенденций.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма без упоминания Красной Армии.

    Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.

    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Дипломат Мирошник: Несоблюдение перемирия в честь 9 Мая подтвердило нацистскую сущность киевского режима

    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    @ Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    Комментарии (17)
    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    Посол Дарчиев: Отношение США к Дню Победы изменилось кардинальным образом

    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы
    @ Игорь Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Бпрюсселя.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

    В Финляндии умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

    Tекст: Катерина Туманова

    Виено Нурмилаукас из поселения Савитайпале являлась старейшей жительницей Финляндии. Она родилась до того, как страна отделилась от Российской империи. На момент кончины ей было 108 лет.

    «В Финляндии скончалась старейшая из известных жительниц страны, Виено Нурмилаукас из Савитайпале», – сказано в материале газеты Lansi-Saimaan Sanomat.

    На момент смерти в апреле женщине было 108 лет, это подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас. Виено Нурмилаукас была последней финкой, которая родилась во времена Российской империи, пишет газета.

    Старейшая жительница Финляндии родилась 23 сентября 1917 года, за несколько  месяцев до выхода страны из состава Российской империи. В 1943 году Виено вышла замуж и всю жизнь была домохозяйкой.

    Теперь звание старейшей жительницы Финляндии перешло к Эйле Хукканенн, которая родилась 28 декабря 1917 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британка Этель Кетерэм стала самым пожилым человеком планеты. Суд признал долгожительницу из Узбекистана старейшей на планете. В Монголии открыли музейный зал имени легендарной участницы встречи со Сталиным.

    Комментарии (4)
    8 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    @ Владимир Гребнев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом, в которую весомую роль внесли уроженцы Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В открытом письме послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому председатель парламента потребовал не повторять прошлогодней ошибки, когда дипломат, отмечавший 9 мая День Европы, не вспомнил о грузинских воинах, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

    «Для нас неприемлемо отделять День Победы от Дня Европы, – заявил он. – В прошлом году вы в День Европы не упомянули годовщину завершения Второй мировой войны в своем обращении к народу Грузии».

    Как заявил Шалва Папуашвили, «ни Евросоюза, ни Дня Европы не было бы сегодня без победы над фашизмом, в котором грузины участвовали вместе со всеми антифашистскими народами».

    «В Грузии нет семьи, которая бы не понесла жертв в этой войне. Надеюсь, 9 мая вы отдадите должное 300 тыс. грузин, которые отдали жизнь за освобождение Европы от фашизма», – призвал председатель парламента Грузии.

    Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 13:58 • Новости дня
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    В поздравлении Мерца говорится: «8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Мерц не уточнил, кто именно освободил Германию и Европу, что многие сочли попыткой стереть исторические факты. Кроме того, в комментариях люди выразили недовольство запретом советской символики на мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав такое решение проявлением «трусости» со стороны немецких властей.

    Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны.

    Германия заняла первое место в апрельском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многокилометровые очереди образовались на границе между Эстонией и Россией из-за наплыва жителей Балтии, желающих отпраздновать День Победы в России.

    Перед Днем Победы на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди. Тысячи жителей Балтии устремились в Россию, чтобы отметить 9 Мая, поскольку в Эстонии этот праздник официально не признаётся, передает «Царьград» со ссылкой на Shot.

    На пограничном пункте между Ивангородом и Нарвой уже три дня фиксируются длинные заторы. Желающим пересечь границу приходится ждать от трех до пяти часов, поскольку пограничники тщательно проверяют документы и багаж, обращая особое внимание на наличие санкционных товаров. Также у всех уточняют цели поездки, на что уходит около часа на каждого.

    По прогнозам, основная нагрузка на границу ожидается 8 мая, когда поток желающих попасть в Россию может значительно вырасти. Многие приезжают всей семьей, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

    Во вторник премьер Эстонии Кристен Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

    Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    Дмитриев дал совет Мерцу, как не стать Стармером

    Дмитриев дал совет Мерцу по спасению экономики Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Дмитриев дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу сложной ситуации в экономике страны, передает РИА «Новости».

    «Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать Стармером», – написал Дмитриев в соцсети.

    Свое заявление Дмитриев сделал на фоне свежих данных о промышленном производстве в Германии. По опубликованной макростатистике, в марте объем промышленного производства в стране снизился на 0,7% по сравнению с февралем, хотя аналитики ожидали роста. В годовом выражении показатель уменьшился на 2,8%.

    Дмитриев подчеркнул, что такие цифры были вполне ожидаемы, а не стали сюрпризом для экспертов. По его мнению, ситуация может ухудшиться еще сильнее, если немецкие чиновники не изменят текущий экономический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев связал кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей.

    Дмитриев спрогнозировал усиление критики лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии.

    Дмитриев назвал слова Дональда Трампа «черной меткой» для Мерца.

    Комментарии (5)
    8 мая 2026, 09:01 • Новости дня
    Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Германии столкнулось с серьезной проблемой из-за нежелания немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией, пишет немецкая газета Junge Welt.

    Правительство Германии сталкивается с серьезным сопротивлением молодежи по вопросу возобновления призыва на военную службу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Junge Welt.

    Причиной массового отказа молодых людей участвовать в подготовке к войне с Россией стали успехи студенческих забастовок, которые, как отмечает издание, вызывают беспокойство у немецких властей.

    В материале подчеркивается, что антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами, а Бундестаг уже в 2025 году принял решение о постепенном возвращении военного призыва. Однако большинство молодежи страны отказываетcя идти в армию, несмотря на жесткие меры, принимаемые правительством в отношении протестующих.

    Авторы статьи отмечают, что власти ФРГ уже начали применять репрессивные меры против молодых людей, не желающих, по их словам, «становиться пушечным мясом» в войне с Россией. Одна из участниц протестов прямо заявила: «Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!» После подобных выступлений, по информации издания, происходят преследования в учебных заведениях, но эти меры, по мнению автора, вряд ли увеличат число желающих служить.

    Правящая коалиция Германии уже согласовала новую редакцию законопроекта о модернизации военной службы. С 2026 года всем молодым немцам начали рассылать обязательные для мужчин и добровольные для женщин анкеты о желании пройти службу в бундесвере. Если добровольцев будет недостаточно или ситуация с безопасностью ухудшится, власти готовы ввести так называемую воинскую обязанность по необходимости – комплектование армии методом случайного отбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    На ваш взгляд
    Какая из песен о Великой Отечественной войне ваша любимая?










    Результаты


    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Мирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    Мирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отбыл в российскую столицу для участия в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы, сообщила его пресс-служба.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Москву с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба президента республики, глава государства вылетел в российскую столицу утром 8 мая.

    В сообщении пресс-службы отмечается: «8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом». Мирзиёев планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы.

    Ранее в пятницу авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, направлявшегося в Москву на торжества ко Дню Победы. Также в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

    До этого Кремль опубликовал список иностранных лидеров, подтвердивших свое участие в мероприятиях 9 Мая в Москве, в котором Мирзиеев отсутствовал.

    Комментарии (5)
    8 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    Власти Грузии объявили о выплате участникам Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разовую социальную помощь в размере 2 тыс. лари (740 долларов) получат к 9 Мая участники Великой Отечественной войны в Грузии согласно распоряжению правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В ознаменование Дня Победы над фашизмом также члены семей погибших получат по 1000 лари (370 долларов).

    По данным на 9 мая прошлого года, в Грузии в живых оставалось 57 участников войны.

    Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы

    Каллас заявила, что Эстония не празднует 9 мая из-за утраты независимости после ВОВ

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие праздничных мероприятий 9 мая в Эстонии связано с потерей государственного суверенитета после окончания Второй мировой войны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что отношение к празднованию 9 мая в Европе различно, и этот вопрос вызывает дискуссии внутри стран и их общин, передают «Вести».

    «Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», – заявила Каллас.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на тревожные тенденции в западных странах. Глава ведомства подчеркивал, что европейские чиновники открыто призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на Российскую Федерацию.

    Перед праздником на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пообещал бескомпромиссный ответ на попытки западных стран сорвать торжественные мероприятия.

    Комментарии (3)
    7 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.

    «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.

    Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.


    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    Еврокомиссия допустила новые визовые ограничения для граждан России
    Еврокомиссия допустила новые визовые ограничения для граждан России
    @ STELLA/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия не исключает возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности, заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, «страны ЕС отвечают за визовую политику». Он отметил, что число выданных россиянам виз сократилось с четырех миллионов до чуть более 500 тысяч за последнее время, передает РИА «Новости».

    Маркус Ламмерт добавил, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения «целенаправленных ограничительных визовых мер» в сотрудничестве с государствами-членами для минимизации «рисков для безопасности».

    Ранее сообщалось, что в 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тыс. виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Комментарии (2)
    Главное
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»
    Зеленский заявил о готовности к зеркальному перемирию на 9 Мая
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе
    Еврокомиссия не обнаружила венгерских шпионов в структурах ЕС
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов