    Молдавия перед Днем Победы ускорила разрыв с советским прошлым
    8 мая 2026, 19:15 • Новости дня

    Столкновения Ирана и США в районе Ормузского пролива прекратились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столкновения между вооруженными силами Ирана и США в районе Ормузского пролива прекратились после обмена несколькими ударами, сообщает Tasnim, ссылаясь на собственный источник.

    Ранее агентство Fars сообщило о нескольких столкновениях между военными двух стран, которые произошли за последний час вблизи Ормузского пролива.

    Напомним, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании ответа Ирана по урегулированию.

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Бпрюсселя.

    8 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта атакован вблизи Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Ормузского пролива был атакован танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий компании из КНР, сообщило китайское СМИ Caixin; это первый случай нападения на китайский нефтяной танкер, отметил знакомый с ситуацией источник.

    «Компания CMA CGM, вторая по величине в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила 6 мая, что ее небольшое судно «Сан-Антонио» подверглось  нападению накануне во время прохождения через пролив, в результате чего пострадали члены экипажа, судно получило повреждения», – пишет Caixin.

    Согласно Caixin, палуба судна загорелась.

    При этом, как сообщает Reuters, Китай остается ключевым покупателем иранской нефти, которая стала объектом блокады США в Оманском заливе.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут оказывать помощь судам, застрявшим в Ормузском проливе, однако через день он приостановил эти действия, когда Иран в ответ запустил беспилотники и ракеты по нескольким судам и своим соседям, в частности, по ОАЭ.

    Инцидент с китайским танкером произошел у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе, недалеко от Мина-Сакр, сообщает агентство.

    Источники в сфере морской безопасности сообщили, что поврежденное китайское судно, предположительно, является танкером для перевозки нефтепродуктов и химических веществ JV Innovation под флагом Маршалловых островов, который в понедельник сообщил находящимся поблизости судам о пожаре на своей палубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план американского лидера по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности. США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе.

    8 мая 2026, 11:11 • Новости дня
    Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем

    @ Oriental Image/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран значительно увеличил объемы грузоперевозок по железной дороге из КНР, стремясь смягчить последствия блокады своих портов со стороны США.

    Исламская республика активно адаптируется к экономическому давлению, наращивая железнодорожную торговлю с Пекином, передает Bloomberg.

    Количество грузовых поездов, следующих из центральнокитайского Сианя в Тегеран, выросло с одного в неделю до одного каждые три-четыре дня после начала морской блокады 13 апреля.

    Стоимость фрахта резко возросла: на этой неделе расценки на доставку стандартного 40-футового контейнера по этому маршруту достигли 7 тыс. долларов. Это примерно на 40% превышает обычный уровень. Железнодорожный маршрут, проходящий через Казахстан и Туркменистан, лишь частично компенсирует последствия американской военно-морской операции, которая препятствует экспорту иранской нефти и импорту зерна.

    В настоящее время торговля носит преимущественно односторонний характер. Контейнеры направляются в Иран с промышленными и потребительскими товарами, включая автомобильные запчасти, генераторы и электронику. «Раньше в некоторые недели эти поезда вообще не ходили; теперь они полностью забронированы на май», – заявил управляющий директор турецкого логистического агентства Silkroad-Avrasya Multimodal Logistics Алтан Дурсун.

    Иранские чиновники рассматривают возможность использования железнодорожных маршрутов для экспорта нефтехимии и топлива в будущем. В прошлом году Китай уже открыл прямой маршрут грузовых поездов в Северный Афганистан, а Иран начал экспорт дизельного топлива по железной дороге в эту страну. Кроме китайского направления, Тегеран планирует инвестировать миллиарды долларов в маршрут «Север – Юг», связывающий его с Россией.

    Глава контейнерного комитета национальной судоходной ассоциации Камбиз Этемади отметил, что Иран способен перевести 40% своей обычной морской торговли на сухопутные маршруты. Спрос на грузовики из Турции также вырос с начала блокады, при этом новые грузы в основном состоят из продовольствия и подсолнечного масла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская морская блокада серьезно ударила по внешней торговле Ирана.

    Министры иностранных дел Исламской республики и Китая ранее провели переговоры в Пекине.

    Центральное разведывательное управление США оценило запас прочности иранской экономики в три месяца.

    8 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел новый виток эскалации: в ответ на обстрел трех американских эсминцев дронами и ракетами войска США атаковали иранские командные пункты.

    Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ на обстрел своих эсминцев, передает Axios.

    По данным издания, этот инцидент не означает возобновления полномасштабной войны. При этом президент США в интервью каналу ABC News заявил: «Это был просто легкий шлепок».

    Представители Центрального командования США (CENTCOM) подчеркнули, что атаковали пусковые установки и командные центры Ирана. Все иранские снаряды были успешно перехвачены, а американская техника не получила повреждений. В ведомстве добавили, что Вашингтон не ищет эскалации, но готов защищать свои силы.

    Иранская сторона назвала действия США нарушением режима прекращения огня и пригрозила мощными ответными мерами. Военное командование республики сообщило, что американские силы атаковали нефтяной танкер и еще одно судно, входившее в пролив. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских кораблей.

    Обострение произошло на фоне переговоров между двумя странами о подписании меморандума для прекращения боевых действий. Ранее, в понедельник, иранские силы уже обстреливали коммерческие суда и американские корабли в ответ на действия военно-морского флота США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    Высшее военное командование Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Президент США назвал взаимные удары двух стран обычным любовным похлопыванием.

    8 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»

    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране постепенно возобновляется, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, на строительную площадку уже вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что число рабочих на объекте продолжает увеличиваться.

    «Энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности. Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку», – добавил Лихачев.

    В настоящий момент основные работы ведутся по армированию и бетонированию строящегося энергоблока №2. Глава Росатома добавил, что готовность реактора для второго энергоблока превышает 60%.

    В апреле Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер».

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.

    8 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после того, как по двум кораблям в Ормузском проливе были нанесены удары, а также после атаки гражданских районов, заявило рано утром в пятницу высшее объединенное военное командование страны.

    «США нанесли удары по «иранскому нефтяному танкеру, следовавшему из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в направлении Ормузского пролива, а также по другому судну, входящему в Ормузский пролив вблизи эмиратского порта Фуджейра», – приводит агентство Reuters выдержку из заявления представителя Центрального штаба иранской разведки «Хатам аль-Анбия», распространенного  государственными СМИ.

    В документе указано, что при содействии некоторых стран региона США наносили воздушные удары по гражданским районам вдоль побережья Бандар-Хамира, Сирика и острова Кешм.

    Напомним, агентства Mehr и Fars сообщили в четверг о взрывах на юге Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Al Arabiya узнал, что Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива. При этом США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. ЦРУ оценило сроки устойчивости  Ирана к морской блокаде США.

    7 мая 2026, 22:17 • Новости дня
    Глава Shell сообщил о потере мировым рынком миллиарда баррелей нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Глава англо-нидерландской Shell Ваэль Саван заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили почти миллиард баррелей нефти.

    Мировой нефтяной рынок потерял почти один миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава англо-нидерландской корпорации Shell Ваэль Саван в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию в условиях противостояния США и Ирана.

    «Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с недополучением нефти почти в миллиард баррелей – либо из-за заблокированных поставок, либо из-за не добытых объемов. И, конечно, эта яма углубляется с каждым днем. Так что путь к восстановлению будет долгим», – отметил руководитель компании.

    Последствия происходящего уже отражаются на мировой нефтепереработке и топливном рынке. По словам Савана, некоторые американские заводы вынуждены увеличивать выпуск дизельного и авиационного топлива из-за растущего спроса в Европе, которая остро реагирует на перебои поставок.

    При этом Shell фиксирует снижение потребления в отдельных сегментах, в частности, спрос на авиатопливо в ряде регионов упал на 5% из-за высоких цен и рыночной нестабильности. В текущих условиях, как подчеркнул глава корпорации, участникам рынка остается лишь использовать резервы, искать альтернативное топливо или сокращать потребление.

    Обострение обстановки вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что напрямую сказалось на объемах добычи и экспорта в регионе.

    Добыча нефти странами ОПЕК снизилась до тридцатишестилетнего минимума.

    Соединенные Штаты увеличили экспортные доходы от продажи топлива до 23 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о длительном сроке восстановления баланса на мировом рынке.

    8 мая 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что три эсминца США выстояли под атаками разгромленного Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал, как успешно под шквал иранских атак по Ормузскому проливу прошли три эсминца без каких-либо повреждений.

    «Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив, подвергаясь обстрелу. Три эсминца не пострадали, но иранским атакующим был нанесен серьезный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются вместо их полностью обезглавленного военно-морского флота. Эти лодки пошли на дно моря быстро и эффективно», – написал он.

    Он расписал, как по эсминцам были выпущены ракеты, которые было легко сбить, беспилотники, которые были уничтожены в воздухе и «красиво опустились в океан, словно падающая в свою могилу бабочка».

    Трамп заявил, что нормальная страна пропустила бы эсминцы, но «Иран ненормальная страна, которой руководят сумасшедшие».

    «Если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали, без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности. Точно так же, как мы нанесли им удар сегодня, мы нанесем его еще сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут сделку как можно скорее!» – напомнил свою главную цель Трамп.

    По словам американского президента, три эсминца, которые попытались атаковать иранцы, присоединятся к морской блокаде США, которая воистину является «стальной стеной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана, после чего Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    7 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    WSJ: «Проект Свобода» в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, сообщает издание Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, передает РИА «Новости».

    Ранее американская операция была приостановлена после того, как Саудовская Аравия ввела запрет для США на использование своих военных баз и воздушного пространства. Это значительно осложнило проведение миссии по обеспечению безопасности навигации в стратегически важном регионе.

    Теперь, как отмечает издание, Саудовская Аравия и Кувейт сняли соответствующие ограничения. Такое решение стало возможным после телефонного разговора между лидерами этих стран. По оценке официальных лиц Пентагона, возобновление миссии возможно уже в ближайшие дни.

    В публикации указывается, что администрация США активно работает над восстановлением операций по сопровождению судов с помощью военно-морских и воздушных сил. В Пентагоне подчеркивают, что возобновление миссии «Проект Свобода» призвано повысить безопасность в Ормузском проливе на фоне сохраняющихся угроз.

    Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для американской военной авиации.

    Вашингтон приостановил реализацию миссии «Проект Свобода» на короткий период времени.

    7 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана

    Агентство Fars сообщило о «перестрелке с противником» на юге Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Агентство Mehr сообщило о похожих на взрыве звуках на острове Кешм, уточнив, что над несколькими городами на юге Ирана были сбиты «вражеские беспилотники», по данным агентства Fars, местные жители слышали похожие на взрывы звуки.

    «Исследования Fars в городе Бендер-Аббасе показывают, что в ходе перестрелки между вооруженными силами Ирана и противником были атакованы коммерческие зоны пирса Бахман Кешм», – сказано в сообщении.

    Торговый пирс находится на иранском острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Al Arabiya узнал, что Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива. При этом США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США.

    8 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    Россия выступила против однобоких проектов резолюций по Ирану в СБ ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва поддержала дипломатические усилия Пакистана и КНР, но отвергла резолюцию США и Израиля, настаивая на переговорах по урегулированию ситуации вокруг Ирана, сообщили российские дипломаты в комментарии постоянного представительства России при ООН.

    Россия выступает за немедленное прекращение насилия и политико-дипломатическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, поэтому российская сторона поддерживает посреднические инициативы Пакистана и подчеркивает необходимость оградить переговорный процесс от провокаций и силовых действий, особенно на фоне заявлений Дональда Трампа о завершении конфликта.

    «Призываем коллег по Совету Безопасности избегать искусственного нагнетания напряженности в СБ, в том числе за счет продвижения однобоких и конфронтационных проектов документов, одобрение которых чревато рисками новой волны эскалации на Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями», – сказано в комментарии.

    Именно из-за этих опасений в апреле Россия и Китай заблокировали проект резолюции по Ормузскому проливу, предложив альтернативный текст с призывами к прекращению войны и обеспечению свободы судоходства.

    «К сожалению, несмотря на неоднократно выраженные озабоченности, авторы вновь решили составить документ в русле концепции «двух войн», которую Россия категорически не приемлет. Не поддерживает наша страна и опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана», – отметили дипломаты.

    В Москве подчеркнули, что свобода судоходства в Персидском заливе восстановится только после завершения конфликта и отказа от силовых акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны. В марте постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию Совбеза ООН по Ирану. Кроме того, резолюцию России по Ирану СБ ООН не принял.

    8 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    Президент Ирана провел встречу с раненым верховным лидером Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    Глава исполнительной власти Ирана Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны Моджтабой Хаменеи, тяжело пострадавшим от февральского израильского авиаудара.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассказал о недавних переговорах с Моджтабой Хаменеи, передает Bloomberg.

    По словам политика, беседа длилась около двух с половиной часов. «Встреча была прямой, откровенной и сопровождалась чувством близости и доверия», – заявил президент.

    Место проведения и темы дискуссии не раскрываются. Известно, что верховный лидер скрывается с начала конфликта с США и Израилем. Он пострадал 28 февраля в результате израильской атаки, унесшей жизнь его отца и предшественника аятоллы Али Хаменеи.

    В марте американский министр обороны Пит Хегсет отмечал, что руководитель Ирана ранен и, вероятно, обезображен. С тех пор он общался лишь письменными заявлениями. Сейчас ключевые решения в стране принимает военное руководство с участием Корпуса стражей исламской революции и влиятельных политиков.

    В опубликованном на прошлой неделе послании верховный лидер подчеркнул отказ Тегерана сворачивать ядерную и ракетную программы. Эти уступки остаются главными требованиями Вашингтона для завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    Верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил сильные ожоги лица при атаке на свою резиденцию. При этом раненый глава государства продолжил работу с высокопоставленными чиновниками по аудиосвязи.

    8 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi, который обвинили в попытках нарушить экспорт иранской нефти, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi, который, по их данным, пытался нарушить экспорт иранской нефти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В сообщении подчеркивается: «Военно-морские силы армии Ирана задержали танкер-нарушитель Ocean Koi».

    По информации иранских источников, судно подозревается в действиях, направленных на подрыв национальных интересов страны. Подробности о времени и месте задержания танкера в сообщении гостелерадиокомпании не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта был атакован вблизи Ормузского пролива.

    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке его прорыва через морскую блокаду.

    США заявили о выводе из строя танкера, шедшего под иранским флагом.

    8 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    NYT узнала об одностраничном плане перемирия между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и США рассматривают одностраничный план прекращения военных действий, сообщили иранские официальные лица, уточнив, что этот план позволит вновь открыть Ормузский пролив и даст двум странам 30 дней на заключение всеобъемлющего соглашения.

    «Три высокопоставленных иранских чиновника заявили, что Тегеран и Соединенные Штаты обсуждают одностраничный план для обеих сторон по открытию Ормузского пролива и прекращению боевых действий на 30 дней, пока они будут работать над полноценным соглашением», – пишет New York Times (NYT).

    По словам официальных лиц, переговоры о заключении краткосрочного соглашения продолжаются, и участники переговоров обмениваются предложениями о том, как описать рамки потенциальной постоянной сделки.

    Трое иранских источников заявили, что ключевым препятствием было требование США взять на себя обязательства относительно судьбы ядерной программы Ирана и запасов высокообогащенного урана.

    «По их словам, американские переговорщики продолжают настаивать на том, чтобы Иран согласился передать свои запасы США, закрыть три ядерных объекта и приостановить обогащение урана на 20 лет», – пишет газета.

    Вместо этого Иран предложил разбавить часть урана, а остальное передать в третью страну, возможно, в Россию, и приостановить обогащение на 10–15 лет, не упоминая при этом о трёх объектах, сообщили официальные лица.

    План на высоком уровне включает три пункта, которые можно реализовать незамедлительно: снятие американской блокады с иранских судов и портов, открытие пролива для коммерческого судоходства и прекращение боевых действий.

    Основные спорные моменты, которые до сих пор препятствовали переговорам, предстоит урегулировать в течение следующих 30 дней. К ним, в частности, относятся будущее ядерной программы Ирана, смягчение санкций в отношении страны и разблокировка иранских средств, замороженных за рубежом.

    Трое иранских чиновников заявили, что Тегеран согласится никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и приостановить обогащение урана, но детали, в том числе продолжительность этой паузы, пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

