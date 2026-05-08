    8 мая 2026, 19:20 • Новости дня

    Загруженность дорог Москвы вечером достигла восьми баллов

    Загруженность дорог Москвы вечером достигла восьми баллов

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером пятницы загруженность дорог в Москве составила восемь баллов, при этом движение особенно затруднено на центральных улицах и крупных магистралях.

    Загруженность дорог Москвы вечером 8 мая достигла 8 баллов из 10, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс пробки». По состоянию на 17:30 движение осложнено в центре города, на Садовом кольце, отдельных бульварах, а также местами на Третьем транспортном кольце. На набережных и по МКАД также фиксируются значительные заторы, особенно на вылетных магистралях в сторону области.

    Центр организации дорожного движения сообщает, что средняя скорость транспорта по городу составляет 24 км/ч. К наиболее проблемным участкам относятся внешняя сторона МКАД в районе Алтуфьевского шоссе, Ленинградское шоссе по направлению из центра от метро «Аэропорт» до МКАД, а также Московский скоростной диаметр от улицы Сельскохозяйственная до МКАД.

    В связи с предстоящими майскими праздниками власти Москвы рекомендуют автомобилистам выезжать за город до 13:00 или после 21:00, чтобы избежать длительных задержек и сэкономить время в пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы образовались сильные заторы, что практически полностью парализовало движение на основных транспортных магистралях города.

    7 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.

     «Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.

    17 комментариев

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.

    Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.

    Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.


    Комментарии (30)
    8 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    @ Ting Shen/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного падения рейтингов премьера Кира Стармера правящая партия терпит поражение в местных советах и уже лишилась почти 250 мандатов, пишет New York Times.

    Предварительные результаты муниципальных выборов в Британии свидетельствуют о масштабном поражении Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, сообщает The New York Times.

    По данным издания, лейбористы уже лишились около 250 мест в советах по всей Англии.

    В то же время правая популистская партия Reform U.K., возглавляемая Найджелом Фараджем, получила более 300 мандатов. Всего на выборах разыгрывается около пяти тысяч мест в местных советах, и подсчет голосов еще продолжается. Успех популистов может стать важным шагом для Фараджа перед всеобщими выборами, которые должны состояться до 2029 года.

    Опросы общественного мнения предсказывали неудачу лейбористов на фоне рекордно низких рейтингов Стармера. Премьер-министр столкнулся с критикой из-за непоследовательной политики в сфере налогов, иммиграции и цифровых паспортов, а также из-за ряда скандалов. Если прогнозы подтвердятся, партия может потерять до двух тысяч мест и лишиться доминирующего положения в Уэльсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провальные результаты муниципальных выборов способны спровоцировать отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Правящая Лейбористская партия из-за рекордного падения рейтингов рискует потерять тысячи мандатов.

    Британского премьера из-за «токсичного» имиджа ранее отстранили от участия в местной избирательной кампании.

    Комментарии (4)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Бпрюсселя.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских странах открыто звучат призывы повторить опыт нацистов и нанести стратегическое поражение России, готовя новое наступление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Западные государства вынашивают планы агрессии против России, сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».

    «В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение», – подчеркнул дипломат.

    Министр отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, стремясь переделать мироустройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Кроме того, по словам Лаврова, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времен Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества.

    Он добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки европейских стран возродить нацизм.

    По словам Лаврова, страны Запада фактически объявили Москве открытую войну руками Киева.

    Комментарии (13)
    7 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    ВС Латвии объяснили отказ сбить залетевшие украинские дроны

    ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.

    ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».

    Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

    По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.

    «В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.

    Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.

    Комментарии (13)
    8 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона отреагирует бескомпромиссно на любые действия западных стран и киевских властей, направленные против проведения торжественных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва намерена категорично пресекать любые провокации в преддверии праздника, сказал министр, передает ТАСС.

    «Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (9 мая произойдет – прим. ВЗГЛЯД) то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», – заявил министр.

    Кроме того, дипломат указал на необходимость устранить любые угрозы государственной безопасности, исходящие с украинской территории. По его словам, западные кураторы используют Владимира Зеленского как прямой инструмент агрессии против страны.

    Лавров добавил, что государства, активно вооружающие киевский режим, ежедневно создают все больше препятствий для нормальной работы дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило готовность нанести массированный удар по центру Киева в случае срыва праздника.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению российских военных.

    Комментарии (40)
    7 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    МИД вызвал посла Армении после заявлений Зеленского в Ереване

    МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване

    МИД вызвал посла Армении после заявлений Зеленского в Ереване
    @ Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Армении в России сделано представление о недопустимости предоставления площадки Владимиру Зеленскому для высказывания террористических угроз в адрес России, сообщил МИД.

    В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.

    «В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    Комментарии (11)
    7 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой при наступлении подходящих для этого условий.

    Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».

    В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.

    Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.

    Комментарии (17)
    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Дипломат Мирошник: Несоблюдение перемирия в честь 9 Мая подтвердило нацистскую сущность киевского режима

    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    @ Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    Комментарии (17)
    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    Посол Дарчиев: Отношение США к Дню Победы изменилось кардинальным образом

    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы
    @ Игорь Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

    В Финляндии умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

    Tекст: Катерина Туманова

    Виено Нурмилаукас из поселения Савитайпале являлась старейшей жительницей Финляндии. Она родилась до того, как страна отделилась от Российской империи. На момент кончины ей было 108 лет.

    «В Финляндии скончалась старейшая из известных жительниц страны, Виено Нурмилаукас из Савитайпале», – сказано в материале газеты Lansi-Saimaan Sanomat.

    На момент смерти в апреле женщине было 108 лет, это подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас. Виено Нурмилаукас была последней финкой, которая родилась во времена Российской империи, пишет газета.

    Старейшая жительница Финляндии родилась 23 сентября 1917 года, за несколько  месяцев до выхода страны из состава Российской империи. В 1943 году Виено вышла замуж и всю жизнь была домохозяйкой.

    Теперь звание старейшей жительницы Финляндии перешло к Эйле Хукканенн, которая родилась 28 декабря 1917 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британка Этель Кетерэм стала самым пожилым человеком планеты. Суд признал долгожительницу из Узбекистана старейшей на планете. В Монголии открыли музейный зал имени легендарной участницы встречи со Сталиным.

    Комментарии (4)
    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 06:59 • Новости дня
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
    @ Пресс-служба Балтийского флота РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщила пресс-служба Балтийского флота.

    Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», оснащённый комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», принят в состав Военно-морского флота России, сообщает ТАСС. Торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.

    В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что «Буря» оснащена не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными системами управления, радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением.

    В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководство судостроительного завода «Пелла», военнослужащие соединения ракетных кораблей, а также представители духовенства. На мероприятии был официально зачитан приказ главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении «Бури» в состав Балтийского флота.

    Командир нового корабля капитан третьего ранга Артем Кузичкин провёл ритуал первого подъёма Андреевского флага. После этого государственный флаг России был опущен и передан ответственному сдатчику корабля.

    Перед приёмом «Бури» в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж и специалисты проверили маневренность, скорость, а также работоспособность всех систем и вооружения судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот России принял в свой состав три новых боевых корабля.

    Ранее малый ракетный корабль «Туча» официально вошел в ряды ВМФ.

    Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил об эффективности ракет «Калибр-НК» в ходе специальной военной операции.

    Комментарии (8)
    8 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная разведка США выступила с обвинением в адрес экс-президента Барака Обамы, обвинив его в организации фальсификаций о якобы «вмешательстве» России в выборы 2016 года.

    Национальная разведка США опубликовала в соцсети Х заявление, в котором обвиняет бывшего президента Барака Обаму в руководстве созданием фальсификаций по вопросу российского вмешательства в американские выборы, передает Lenta.ru.

    В подписи к видеофрагменту интервью Обамы говорится: «Человек, который руководил созданием фальсификаций о России».

    В этом интервью бывший президент отметил, что Белый дом не должен направлять Министерство юстиции США на преследование по политическим мотивам.

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства фабрикации разведданных командой Барака Обамы.

    Сам экс-президент категорически отверг обвинения в попытке организации заговора после выборов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала наследие Барака Обамы и Джо Байдена «авгиевыми конюшнями» для России.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Члена банды спецназовцев осудили за заказные убийства в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывшего спецназовца Николая Трушкова приговорили в Басманном суде Москвы к реальному сроку заключения в колонии строгого режима по делу о заказных убийствах.

    Инстанция вынесла решение по делу участника преступной группировки, специализировавшейся на ликвидации людей. Трушков проведет за решеткой долгий срок, передает РИА «Новости». Также инстанция взыскала с осужденного крупную денежную сумму.

    Трушков признан виновным в совершении убийства и пяти покушений на убийство. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Также судья частично удовлетворил заявленные гражданские иски. Общая сумма компенсации потерпевшим составила 48 млн рублей.

    В прошлом году суд арестовал заказчика серии убийств банде спецназовцев Олега Рамазанова. В апреле Новгородский областной суд вынес приговор пятерым участникам криминальной группировки за преступления по найму.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    Рига выразила протест России из-за украинского дрона над Латвией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вызванному 7 мая в МИД Латвии временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину был выражен протест из-за инцидента с замеченными над территорией республики беспилотниками.

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему протест после инцидента с беспилотниками, замеченными над территорией республики, сообщают «Вести».

    В ведомстве при этом подчеркнули, что Латвия не предоставляла согласия на использование своего воздушного пространства для ударов БПЛА по территории России.

    Ранее латвийские СМИ сообщили о дроне, который разбился на территории нефтебазы в городе Резекне. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что, по предварительным данным, в воздушное пространство страны могли попасть беспилотники, направленные с Украины в сторону России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор публично обвинил Украину в нарушении воздушного пространства.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии дрона.

    Комментарии (11)
