Число летевших на Москву беспилотников за два дня превысило сотню

В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости

Tекст: Вера Басилая

Работники служб доставки теперь должны проходить обязательную проверку документов и ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену. Кроме того, скорость их перемещения на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности контролируется автоматически, передает «Интерфакс».

Новый регламент обеспечивает персональную ответственность работников, технический надзор и быстрое реагирование на нарушения. Максимальная скорость передвижения доставщиков ограничена отметкой 25 км/ч благодаря внедрению специальных модулей. В ведомстве подчеркнули, что нарушить скоростной режим в «медленных зонах» теперь технически невозможно.

Обновление базы данных в реальном времени позволяет оперативно выписывать штрафы или блокировать аккаунты нарушителей. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ежедневно в столице доставляется более 700 тыс. заказов. По его словам, автоматизация контроля и проверка личности повышают уровень безопасности, а доверие горожан к службам доставки за два года выросло до 80%.

Ранее в Москве отстранили от работы 15 тыс. курьеров за нарушения стандартов.