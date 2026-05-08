В Берлине протестующие школьники призвали Мерца пойти на фронт
Школьники и молодежь Германии провели акции против возврата воинской обязанности
Tекст: Тимур Шайдуллин
В центре Берлина прошла демонстрация школьников, которые выступили против милитаризации Германии и предложили канцлеру Мерцу самому отправиться на фронт.
Объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности» провело в Берлине акцию против милитаризации Германии, сообщает корреспондент РИА Новости. Участники мероприятия призывали канцлера Фридриха Мерца лично идти на фронт. Одна из главных лозунгов: «Мерц, иди на фронт сам».
Демонстрация стартовала у Бранденбургских ворот в 13:00 по московскому времени. Школьники также несли плакаты с надписями «Полный отказ от военной службы для этого и любого государства» и «Моих детей вы не получите». Подобные шествия прошли не только в Берлине, но и в других городах Германии.
Организаторы отметили, что ранее уже дважды выводили на улицы более 50 тыс. школьников по всей стране. Митинг был вызван обсуждением нового закона о службе, который позволяет вернуть обязательную воинскую службу, отменённую в 2011 году. В случае нехватки добровольцев или ухудшения безопасности власти могут ввести так называемую «воинскую обязанность по потребности», предполагающую, в том числе, случайный отбор призывников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин анонсировал масштабное обновление военной стратегии с акцентом на новые угрозы.
Ранее правительство Фридриха Мерца предложило увеличить численность Бундесвера в 2,5 раза до 460 тыс. человек. Также власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.
Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
Tекст: Дмитрий Зубарев
Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», оснащённый комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», принят в состав Военно-морского флота России, сообщает ТАСС. Торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.
В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что «Буря» оснащена не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными системами управления, радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением.
В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководство судостроительного завода «Пелла», военнослужащие соединения ракетных кораблей, а также представители духовенства. На мероприятии был официально зачитан приказ главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении «Бури» в состав Балтийского флота.
Командир нового корабля капитан третьего ранга Артем Кузичкин провёл ритуал первого подъёма Андреевского флага. После этого государственный флаг России был опущен и передан ответственному сдатчику корабля.
Перед приёмом «Бури» в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж и специалисты проверили маневренность, скорость, а также работоспособность всех систем и вооружения судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот России принял в свой состав три новых боевых корабля.
Ранее малый ракетный корабль «Туча» официально вошел в ряды ВМФ.
Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил об эффективности ракет «Калибр-НК» в ходе специальной военной операции.
Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
Tекст: Дарья Григоренко
Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.
В поздравлении Мерца говорится: «8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», передает РИА «Новости».
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Мерц не уточнил, кто именно освободил Германию и Европу, что многие сочли попыткой стереть исторические факты. Кроме того, в комментариях люди выразили недовольство запретом советской символики на мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав такое решение проявлением «трусости» со стороны немецких властей.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны.
Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Tекст: Катерина Туманова
Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.
Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.
В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.
Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.
В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Дмитриев дал совет Мерцу по спасению экономики Германии
Tекст: Дмитрий Зубарев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.
Дмитриев дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу сложной ситуации в экономике страны, передает РИА «Новости».
«Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать Стармером», – написал Дмитриев в соцсети.
Свое заявление Дмитриев сделал на фоне свежих данных о промышленном производстве в Германии. По опубликованной макростатистике, в марте объем промышленного производства в стране снизился на 0,7% по сравнению с февралем, хотя аналитики ожидали роста. В годовом выражении показатель уменьшился на 2,8%.
Дмитриев подчеркнул, что такие цифры были вполне ожидаемы, а не стали сюрпризом для экспертов. По его мнению, ситуация может ухудшиться еще сильнее, если немецкие чиновники не изменят текущий экономический курс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев связал кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей.
Дмитриев спрогнозировал усиление критики лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии.
Дмитриев назвал слова Дональда Трампа «черной меткой» для Мерца.
Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России
Tекст: Дмитрий Зубарев
Правительство Германии столкнулось с серьезной проблемой из-за нежелания немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией, пишет немецкая газета Junge Welt.
Правительство Германии сталкивается с серьезным сопротивлением молодежи по вопросу возобновления призыва на военную службу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Junge Welt.
Причиной массового отказа молодых людей участвовать в подготовке к войне с Россией стали успехи студенческих забастовок, которые, как отмечает издание, вызывают беспокойство у немецких властей.
В материале подчеркивается, что антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами, а Бундестаг уже в 2025 году принял решение о постепенном возвращении военного призыва. Однако большинство молодежи страны отказываетcя идти в армию, несмотря на жесткие меры, принимаемые правительством в отношении протестующих.
Авторы статьи отмечают, что власти ФРГ уже начали применять репрессивные меры против молодых людей, не желающих, по их словам, «становиться пушечным мясом» в войне с Россией. Одна из участниц протестов прямо заявила: «Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!» После подобных выступлений, по информации издания, происходят преследования в учебных заведениях, но эти меры, по мнению автора, вряд ли увеличат число желающих служить.
Правящая коалиция Германии уже согласовала новую редакцию законопроекта о модернизации военной службы. С 2026 года всем молодым немцам начали рассылать обязательные для мужчин и добровольные для женщин анкеты о желании пройти службу в бундесвере. Если добровольцев будет недостаточно или ситуация с безопасностью ухудшится, власти готовы ввести так называемую воинскую обязанность по необходимости – комплектование армии методом случайного отбора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.
Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем
Китай использовал российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем
Tекст: Тимур Шайдуллин
Истребители Су-30МКК с ракетами Р-77 и YJ-91 сопровождали бомбардировщики H-6L над Южно-Китайским морем в рамках учений ВМФ Китая, пишут западные СМИ,
Военно-морской флот Китая применил российские истребители Су-30МКК для сопровождения собственных бомбардировщиков H-6L над Южно-Китайским морем, пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, Су-30 были оснащены российскими ракетами класса «воздух-воздух» Р-77 с активным радиолокационным наведением и противокорабельными крылатыми ракетами YJ-91. Бомбардировщики H-6, в свою очередь, несли на борту крылатые ракеты YJ-12, предназначенные для поражения крупных морских целей.
Military Watch Magazine отмечает, что в 2004 году Су-30МКК был самым современным истребителем, которым располагал Китай. Позже на базе российских технологий были созданы национальные варианты J-16 и J-15B.
В 2025 году стало известно о принятии на вооружение в Китае первого истребителя пятого поколения J-35 для ВМФ. По мнению экспертов, в будущем эти самолеты должны полностью заменить устаревающие J-11B и Су-30МК2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поддержать Китай в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе.
Ранее российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.
Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.
«Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.
Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.
Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.
Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.
До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.
Германия разрешила пролет самолета словацкого правительства в Москву на 9 мая
Tекст: Валерия Городецкая
Авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, следующего в Москву на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
«Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Ранее стало известно, что на борту находится премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который направляется в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Самолет вылетел из международного аэропорта Братиславы и уже пересек воздушное пространство Чехии.
По имеющейся информации, общее время в пути по маршруту Братислава – Москва составит примерно три с половиной – четыре часа.
Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны. В пятницу президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы.
Накануне Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.
Сеть «Дарвин» для защиты от морских дронов разработали в России
Tекст: Дмитрий Зубарев
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России против безэкипажных катеров (БЭК). Изделие обволакивает корпус морского беспилотника, наматывается на движитель и аппарат становится неподвижной мишенью либо тонет, сообщили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ).
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России для борьбы с безэкипажными катерами, сообщает ТАСС. Как пояснили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ), сеть изготовлена из прочного синтетического материала, напоминающего нити глубоководных тралов, и отличается принципом мягкого улавливания. При контакте с морским беспилотником полотно обволакивает корпус, наматывается на движитель, в результате чего катер останавливается или тонет.
В СМЗ подчеркнули, что сеть «Дарвин» экономичнее по сравнению с традиционными средствами защиты. «Стоимость полотна несопоставима с ценой ракет или даже крупнокалиберных боеприпасов. Сеть работает круглосуточно, не нуждается в операторе и эффективно захватывает малозаметные цели, которые сложно обнаружить радаром», – отметили в компании.
По данным разработчиков, сеть способна противостоять атакам сразу нескольких катеров, перекрывая сектора, где другие средства защиты недостаточно эффективны. В отличие от обычных боновых заграждений, которые рассчитаны на таран, «Дарвин» представляет собой пассивный динамический барьер, предназначенный для создания «мягкой» линии обороны вокруг критически важных объектов.
Разработчики предлагают устанавливать сеть в зонах со специальным режимом, включая места стоянок кораблей и мостовые переходы, которые особенно уязвимы к атакам морских дронов. Кроме того, сеть может использоваться для охраны портов, причалов атомных ледоколов и стратегически важных объектов береговой инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили гибридную сеть «Дарвин ЗМ» для перехвата беспилотников.
Отечественные специалисты разработали самозатягивающуюся противодроновую сеть «Дарвин-Z» с уникальной геометрией ячеек.
Предприятие «Системы механической защиты» направило в зону спецоперации маскировочные барьеры для защиты техники от дронов-камикадзе.
В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма
Кабмин ФРГ отказался назвать освободителей Германии от нацизма
Tекст: Вера Басилая
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.
В правительстве Германии не дали прямого ответа на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма, передает РИА «Новости».
Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффен Майер на брифинге уклонился от прямого ответа журналисту, который поинтересовался, почему в поздравлении канцлера Фридриха Мерца ко Дню освобождения от нацистского режима не была упомянута решающая роль Красной Армии.
Майер, когда его спросили, не связано ли это с нежеланием упоминать Россию или Советский Союз, заявил: «Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X (запрещена в России)».
На повторный вопрос о том, кто же все-таки является освободителем Германии, представитель правительства заметил, что «это исторически четко задокументировано». Однако, когда его попросили вслух назвать державы-освободители, он просто промолчал.
Ранее пользователи в сети подвергли критике канцлера ФРГ за то, что в своем обращении он не упомянул роль Красной Армии. Кроме того, российский посол в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки пересмотра вклада Советского Союза в Победу и значение советских памятников, подчеркнув, что Россия решительно выступает против подобных тенденций.
Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма без упоминания Красной Армии.
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для ПВО и необходимости просить дополнительные боеприпасы в рамках международных переговоров.
Острую нехватку ракет для противовоздушной обороны на Украине обозначил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, многие батареи систем ПВО сейчас остаются полупустыми, и это, как он отметил, еще мягкое описание ситуации, передает ТАСС.
Игнат заявил, что представители украинских Воздушных сил вынуждены регулярно участвовать в переговорах в формате «Рамштайн» и других международных группах, где приходится просить дополнительные ракеты, иногда по пять-десять единиц для комплексов PAC-3, NASAMS, IRIS-T и прочих систем. Он подчеркнул, что расход боеприпасов очень высокий.
«Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками», – заявил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада». При этом он пояснил, что пусковые установки в ряде подразделений и батарей сейчас фактически остаются без достаточного количества ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усиливает системы противовоздушной обороны Киева, в том числе за счет норвежских зенитных комплексов.
Впрочем, ранее в НАТО признали, что западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов для ПВО и ПРО. До этого издание Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.
Переживший войну ребенком немец рассказал, что никогда не считал русских врагами
Немец Бидерманн заявил, что никогда не считал советских солдат врагами
Tекст: Дарья Григоренко
Житель Германии Вольфганг Бидерманн, в детстве наблюдавший послевоенное присутствие советских войск, рассказал, что никогда не воспринимал советских солдат как врагов.
Бидерманн вырос во Франкфурт-на-Одере в Бранденбурге, где после окончания Второй мировой войны находились советские военные, передает РИА «Новости».
«Для меня русский, советский человек никогда не был врагом. Или врагом для немцев», – заявил он. По его словам, личное общение с советскими военными оказало сильное влияние на его мировоззрение и закрепило это отношение на всю жизнь.
Бидерманн отметил, что с детства много читал, в том числе произведения советских авторов, писавших о войне. По его мнению, это лишь укрепило его представление о советских людях. Он добавил, что никогда не чувствовал враждебности со стороны советских солдат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкие власти забыли, к чему приводит культивирование ненависти к русским под предлогом мнимой угрозы.
Власти Германии назвали Россию главной угрозой в своей новой военной стратегии.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил массовую пропаганду войны с Россией в Германии.
Опрос ARD показал максимальное недовольство немцев работой Мерца
Tекст: Тимур Шайдуллин
83% опрошенных в Германии выразили недовольство деятельностью канцлера Фридриха Мерца спустя год после начала его правления, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD, показали, что лишь 16% респондентов удовлетворены работой главы правительства Германии Фридриха Мерца, а 83% выразили недовольство. Это худший результат, зафиксированный для действующего канцлера в таком исследовании. Уровень одобрения снизился на пять процентных пунктов по сравнению с апрелем, а доля недовольных увеличилась на семь процентных пунктов, пишет ТАСС.
В июне 2025 года, через месяц после вступления в должность, рейтинг одобрения Мерца составлял 39%. Для сравнения: самый низкий показатель его предшественника Олафа Шольца отмечался в сентябре 2024 года и составлял 18%. Сейчас лишь 25% респондентов считают, что Мерц справляется со своими обязанностями, а 69% придерживаются противоположной точки зрения.
Особую критику вызывает стиль коммуникации канцлера – только 14% опрошенных считают его манеру общения убедительной, что на 20 процентных пунктов ниже по сравнению с августом 2025 года. Больше 82% респондентов не согласны с этим. Опрос проводился с 4 по 6 мая среди 1303 человек.
Ранее в четверг бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер предупредил о риске разрушения экономики и социальной системы страны при сохранении текущей политики.
А накануне стало известно, что рейтинг Мерца достиг исторического минимума – в апреле его работу одобряли лишь 15% немцев. Сам Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами политики США и европейской бюрократией.
Между тем апрельский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал, что ФРГ вышла в лидеры по антироссийской активности.
Самолет-разведчик США более четырех часов кружит у Калининграда
Tекст: Тимур Шайдуллин
Американский самолет-разведчик на базе Bombardier ARTEMIS II уже более четырех часов совершает облет Калининградской области, удерживаясь в 50 километрах от российской границы, отмечают информагентства.
Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта Констанца в Румынии и прибыл в район патрулирования у Калининградской области около 10.30 мск. К 14.50 мск воздушное судно по-прежнему находилось в этом районе, описывая круги по периметру области и не нарушая воздушное пространство России, выяснило РИА «Новости» на основе полетных данных.
Самолет пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, держа дистанцию примерно в 50 километров от российской границы. Аппарат базируется в Румынии и регулярно совершает рейсы для сбора разведданных над Черным морем и у западных границ России.
По данным портала Defense One, аналогичные самолеты активно применялись США с 2021 года для наблюдения за российскими Вооруженными силами у границ Украины. Управление Bombardier ARTEMIS II осуществляют сотрудники компании Leidos – военные США выступают только как заказчики услуги по почасовой оплате.
В среду американский разведывательный самолет совершил полет над нейтральными водами Черного моря, выполнив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров.
Ранее американский самолет-разведчик пролетел над акваторией Черного моря недалеко от российских границ 23 апреля. До этого разведывательный самолет США 19 марта более трех часов патрулировал у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем.