В Берлине протестующие школьники призвали Мерца пойти на фронт

Школьники и молодежь Германии провели акции против возврата воинской обязанности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности» провело в Берлине акцию против милитаризации Германии, сообщает корреспондент РИА Новости. Участники мероприятия призывали канцлера Фридриха Мерца лично идти на фронт. Одна из главных лозунгов: «Мерц, иди на фронт сам».

Демонстрация стартовала у Бранденбургских ворот в 13:00 по московскому времени. Школьники также несли плакаты с надписями «Полный отказ от военной службы для этого и любого государства» и «Моих детей вы не получите». Подобные шествия прошли не только в Берлине, но и в других городах Германии.

Организаторы отметили, что ранее уже дважды выводили на улицы более 50 тыс. школьников по всей стране. Митинг был вызван обсуждением нового закона о службе, который позволяет вернуть обязательную воинскую службу, отменённую в 2011 году. В случае нехватки добровольцев или ухудшения безопасности власти могут ввести так называемую «воинскую обязанность по потребности», предполагающую, в том числе, случайный отбор призывников.

Ранее правительство Фридриха Мерца предложило увеличить численность Бундесвера в 2,5 раза до 460 тыс. человек. Также власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.



