Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. Происходит возгорание на первом этаже двухэтажного административного здания. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещения. По предварительной информации, пострадавших нет», – рассказали в МЧС, передает ТАСС. Как отмечает агентство, в здании располагаются кафе и бары.

По данным оперативных служб, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Сообщается, что огонь активно распространяется по перекрытиям здания.

Ранее в Подмосковье вспыхнул пожар на территории животноводческой фермы.

В начале апреля на востоке Москвы загорелось административное здание на территории храма святителя Тихона Задонского.