Самолет-разведчик США заметили у границ России

Самолет-разведчик США более четырех часов кружит у Калининграда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта Констанца в Румынии и прибыл в район патрулирования у Калининградской области около 10.30 мск. К 14.50 мск воздушное судно по-прежнему находилось в этом районе, описывая круги по периметру области и не нарушая воздушное пространство России, выяснило РИА «Новости» на основе полетных данных.

Самолет пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, держа дистанцию примерно в 50 километров от российской границы. Аппарат базируется в Румынии и регулярно совершает рейсы для сбора разведданных над Черным морем и у западных границ России.

По данным портала Defense One, аналогичные самолеты активно применялись США с 2021 года для наблюдения за российскими Вооруженными силами у границ Украины. Управление Bombardier ARTEMIS II осуществляют сотрудники компании Leidos – военные США выступают только как заказчики услуги по почасовой оплате.

В среду американский разведывательный самолет совершил полет над нейтральными водами Черного моря, выполнив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров.

Ранее американский самолет-разведчик пролетел над акваторией Черного моря недалеко от российских границ 23 апреля. До этого разведывательный самолет США 19 марта более трех часов патрулировал у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем.