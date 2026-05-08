Самолет-разведчик США заметили у границ России

Самолет-разведчик США более четырех часов кружит у Калининграда
Tекст: Тимур Шайдуллин
Американский самолет-разведчик на базе Bombardier ARTEMIS II уже более четырех часов совершает облет Калининградской области, удерживаясь в 50 километрах от российской границы, отмечают информагентства.
Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта Констанца в Румынии и прибыл в район патрулирования у Калининградской области около 10.30 мск. К 14.50 мск воздушное судно по-прежнему находилось в этом районе, описывая круги по периметру области и не нарушая воздушное пространство России, выяснило РИА «Новости» на основе полетных данных.
Самолет пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, держа дистанцию примерно в 50 километров от российской границы. Аппарат базируется в Румынии и регулярно совершает рейсы для сбора разведданных над Черным морем и у западных границ России.
По данным портала Defense One, аналогичные самолеты активно применялись США с 2021 года для наблюдения за российскими Вооруженными силами у границ Украины. Управление Bombardier ARTEMIS II осуществляют сотрудники компании Leidos – военные США выступают только как заказчики услуги по почасовой оплате.
В среду американский разведывательный самолет совершил полет над нейтральными водами Черного моря, выполнив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров.
Ранее американский самолет-разведчик пролетел над акваторией Черного моря недалеко от российских границ 23 апреля. До этого разведывательный самолет США 19 марта более трех часов патрулировал у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем.
ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры
Tекст: Вера Басилая
Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.
ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».
Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.
По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.
«В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.
Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.
Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
Tекст: Дмитрий Зубарев
Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», оснащённый комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», принят в состав Военно-морского флота России, сообщает ТАСС. Торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.
В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что «Буря» оснащена не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными системами управления, радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением.
В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководство судостроительного завода «Пелла», военнослужащие соединения ракетных кораблей, а также представители духовенства. На мероприятии был официально зачитан приказ главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении «Бури» в состав Балтийского флота.
Командир нового корабля капитан третьего ранга Артем Кузичкин провёл ритуал первого подъёма Андреевского флага. После этого государственный флаг России был опущен и передан ответственному сдатчику корабля.
Перед приёмом «Бури» в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж и специалисты проверили маневренность, скорость, а также работоспособность всех систем и вооружения судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот России принял в свой состав три новых боевых корабля.
Ранее малый ракетный корабль «Туча» официально вошел в ряды ВМФ.
Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил об эффективности ракет «Калибр-НК» в ходе специальной военной операции.
Рига выразила протест России из-за украинского дрона над Латвией
Tекст: Дмитрий Зубарев
Вызванному 7 мая в МИД Латвии временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину был выражен протест из-за инцидента с замеченными над территорией республики беспилотниками.
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему протест после инцидента с беспилотниками, замеченными над территорией республики, сообщают «Вести».
В ведомстве при этом подчеркнули, что Латвия не предоставляла согласия на использование своего воздушного пространства для ударов БПЛА по территории России.
Ранее латвийские СМИ сообщили о дроне, который разбился на территории нефтебазы в городе Резекне. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что, по предварительным данным, в воздушное пространство страны могли попасть беспилотники, направленные с Украины в сторону России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор публично обвинил Украину в нарушении воздушного пространства.
Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии дрона.
Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Tекст: Катерина Туманова
Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.
Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.
В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.
Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.
В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем
Tекст: Тимур Шайдуллин
Истребители Су-30МКК с ракетами Р-77 и YJ-91 сопровождали бомбардировщики H-6L над Южно-Китайским морем в рамках учений ВМФ Китая, пишут западные СМИ,
Военно-морской флот Китая применил российские истребители Су-30МКК для сопровождения собственных бомбардировщиков H-6L над Южно-Китайским морем, пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, Су-30 были оснащены российскими ракетами класса «воздух-воздух» Р-77 с активным радиолокационным наведением и противокорабельными крылатыми ракетами YJ-91. Бомбардировщики H-6, в свою очередь, несли на борту крылатые ракеты YJ-12, предназначенные для поражения крупных морских целей.
Military Watch Magazine отмечает, что в 2004 году Су-30МКК был самым современным истребителем, которым располагал Китай. Позже на базе российских технологий были созданы национальные варианты J-16 и J-15B.
В 2025 году стало известно о принятии на вооружение в Китае первого истребителя пятого поколения J-35 для ВМФ. По мнению экспертов, в будущем эти самолеты должны полностью заменить устаревающие J-11B и Су-30МК2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поддержать Китай в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе.
Ранее российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.
Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.
«Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.
Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.
Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.
Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.
До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.
Сеть «Дарвин» для защиты от морских дронов разработали в России
Tекст: Дмитрий Зубарев
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России против безэкипажных катеров (БЭК). Изделие обволакивает корпус морского беспилотника, наматывается на движитель и аппарат становится неподвижной мишенью либо тонет, сообщили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ).
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России для борьбы с безэкипажными катерами, сообщает ТАСС. Как пояснили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ), сеть изготовлена из прочного синтетического материала, напоминающего нити глубоководных тралов, и отличается принципом мягкого улавливания. При контакте с морским беспилотником полотно обволакивает корпус, наматывается на движитель, в результате чего катер останавливается или тонет.
В СМЗ подчеркнули, что сеть «Дарвин» экономичнее по сравнению с традиционными средствами защиты. «Стоимость полотна несопоставима с ценой ракет или даже крупнокалиберных боеприпасов. Сеть работает круглосуточно, не нуждается в операторе и эффективно захватывает малозаметные цели, которые сложно обнаружить радаром», – отметили в компании.
По данным разработчиков, сеть способна противостоять атакам сразу нескольких катеров, перекрывая сектора, где другие средства защиты недостаточно эффективны. В отличие от обычных боновых заграждений, которые рассчитаны на таран, «Дарвин» представляет собой пассивный динамический барьер, предназначенный для создания «мягкой» линии обороны вокруг критически важных объектов.
Разработчики предлагают устанавливать сеть в зонах со специальным режимом, включая места стоянок кораблей и мостовые переходы, которые особенно уязвимы к атакам морских дронов. Кроме того, сеть может использоваться для охраны портов, причалов атомных ледоколов и стратегически важных объектов береговой инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили гибридную сеть «Дарвин ЗМ» для перехвата беспилотников.
Отечественные специалисты разработали самозатягивающуюся противодроновую сеть «Дарвин-Z» с уникальной геометрией ячеек.
Предприятие «Системы механической защиты» направило в зону спецоперации маскировочные барьеры для защиты техники от дронов-камикадзе.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для ПВО и необходимости просить дополнительные боеприпасы в рамках международных переговоров.
Острую нехватку ракет для противовоздушной обороны на Украине обозначил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, многие батареи систем ПВО сейчас остаются полупустыми, и это, как он отметил, еще мягкое описание ситуации, передает ТАСС.
Игнат заявил, что представители украинских Воздушных сил вынуждены регулярно участвовать в переговорах в формате «Рамштайн» и других международных группах, где приходится просить дополнительные ракеты, иногда по пять-десять единиц для комплексов PAC-3, NASAMS, IRIS-T и прочих систем. Он подчеркнул, что расход боеприпасов очень высокий.
«Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками», – заявил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада». При этом он пояснил, что пусковые установки в ряде подразделений и батарей сейчас фактически остаются без достаточного количества ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усиливает системы противовоздушной обороны Киева, в том числе за счет норвежских зенитных комплексов.
Впрочем, ранее в НАТО признали, что западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов для ПВО и ПРО. До этого издание Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.
В Берлине протестующие школьники призвали Мерца пойти на фронт
Tекст: Тимур Шайдуллин
В центре Берлина прошла демонстрация школьников, которые выступили против милитаризации Германии и предложили канцлеру Мерцу самому отправиться на фронт.
Объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности» провело в Берлине акцию против милитаризации Германии, сообщает корреспондент РИА Новости. Участники мероприятия призывали канцлера Фридриха Мерца лично идти на фронт. Одна из главных лозунгов: «Мерц, иди на фронт сам».
Демонстрация стартовала у Бранденбургских ворот в 13:00 по московскому времени. Школьники также несли плакаты с надписями «Полный отказ от военной службы для этого и любого государства» и «Моих детей вы не получите». Подобные шествия прошли не только в Берлине, но и в других городах Германии.
Организаторы отметили, что ранее уже дважды выводили на улицы более 50 тыс. школьников по всей стране. Митинг был вызван обсуждением нового закона о службе, который позволяет вернуть обязательную воинскую службу, отменённую в 2011 году. В случае нехватки добровольцев или ухудшения безопасности власти могут ввести так называемую «воинскую обязанность по потребности», предполагающую, в том числе, случайный отбор призывников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин анонсировал масштабное обновление военной стратегии с акцентом на новые угрозы.
Ранее правительство Фридриха Мерца предложило увеличить численность Бундесвера в 2,5 раза до 460 тыс. человек. Также власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.
Министр обороны Латвии заявил о готовности уйти в отставку из-за падения БПЛА
Tекст: Дмитрий Зубарев
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку из-за того, что повредившие нефтебазу под Резекне украинские беспилотники не были сбиты, если так решит парламент.
Спрудс заявил о своей готовности уйти в отставку, если парламент страны сочтет это необходимым после инцидента, когда украинский беспилотник упал на нефтебазу под Резекне, сообщает РИА «Новости».
Спрудс подчеркнул, что считает сбитие дронов своей прямой ответственностью как руководителя вооруженных сил и политического лидера.
«Дроны необходимо сбивать – это прежде всего ответственность главы вооруженных сил и меня как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность. Вместе с тем я уважаю предложение оппозиции и буду уважать решение Сейма в этой ситуации», – заявил он в эфире Латвийского телевидения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рига выразила протест России из-за пролета украинского беспилотника над Латвией.
Украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в Латвии.
Хельсинки и Таллин запретили использование своего воздушного пространства для украинских беспилотников.
«Северяне» взяли в плен четверых солдат ВСУ около Рясного в Сумской области
Tекст: Катерина Туманова
Военнослужащие ВС России группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Иволжанского, Марьино, Кияницы, Эсмани, Красички, Дружбы, Ямполя и Толстодубово, четверых солдат ВСУ бойцы взяли в плен.
«В Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного наши штурмовые группы продвинулись на семи участках до 300 м. В ходе наступательных действий в лесном массиве около Рясного в плен взяты четверо солдат 119 обр ТерО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».
В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 17 участках до 350 метров.
На Харьковском направлении в районах Червоной Зари, Терновой, Избицкого, Рубежного, Лосевки, Лукашово, Циркунов, Катериновки, Жовтневого, Новосёловки, Светличного и села Русские Тишки «Северяне» громили противника и его технику.
В районе посёлка Ветеринарное штурмовые группы продвинулись до 200 метров в приграничных лесных массивах. На Липцовском направлении артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника
На Волчанском бойцы ГВ «Север» продвинулись на восьми участках до 400 метров. Упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а на Великобурлукском направлении штурмовики продвинулись до 100 метров на северо-западе Купянского района.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). В плен взяты четверо солдат 119 обр ТерО», – сказано в сводке.
Индия испытала новую планирующую систему для авиабомб
Tекст: Мария Иванова
Индийские военные провели первые успешные летные тесты новейшего тактического боеприпаса увеличенной дальности, способного превращать обычные бомбы в высокоточное оружие.
Военно-воздушные силы Индии и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провели первые летные испытания тактического боеприпаса увеличенной дальности у побережья штата Одиша, передает РИА «Новости».
В официальном пресс-релизе индийского оборонного ведомства отмечается: «Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и Военно-воздушные силы Индии успешно провели первые летные испытания тактического боеприпаса увеличенной дальности (TARA) у побережья штата Одиша 7 мая».
Система TARA представляет собой модульный комплект управляемого планирующего оборудования. Благодаря этой разработке обычные авиационные бомбы трансформируются в высокоточное оружие большой дальности. Подобный класс вооружения создан в Индии впервые, он позволяет наносить удары по наземным целям с более значительного расстояния.
Новинка спроектирована лабораториями DRDO для повышения эффективности недорогих средств поражения. В системе впервые применены передовые, но экономичные комплектующие. Разработка велась совместно с частными промышленными предприятиями страны, которые уже начали производство. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал успешные тесты важным шагом в развитии национальных оборонных технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индийский технологический институт разработал уникальные артиллерийские снаряды с прямоточными реактивными двигателями.
Индия и Франция договорились о совместном производстве высокоточного авиационного вооружения HAMMER.
Индийская компания Solar Industries India Limited ранее успешно испытала новую 125-килограммовую авиабомбу на истребителях Су-30МКИ.
СБУ раскрыла фиктивный колледж для уклонистов на Украине
Tекст: Тимур Шайдуллин
В Кировоградской области ликвидировали фиктивный колледж, где десятки граждан числились студентами и преподавателями для получения отсрочки от призыва по мобилизации, сообщила Служба безопасности Украины.
Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала сразу несколько схем уклонения от мобилизации, передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении ведомства, в Кировоградской области местный предприниматель учредил фиктивный колледж, куда устраивал уклонистов на должности преподавателей и студентов.
В результате деятельность такого учебного заведения была прекращена, а 30 человек лишились незаконных отсрочек от призыва.
Также правоохранители разоблачили два случая в Закарпатье, где подозреваемые переправляли военных призывников в Евросоюз, оформляя их как международных водителей. В Ивано-Франковской области задержан мужчина, организовавший доставку уклонистов к границе и помогающий им пересекать реку Тису.
В Черновицкой и Тернопольской областях были задержаны трое мужчин. Они подозреваются в подделке медицинских документов с тяжелыми диагнозами, что позволяло призывникам избегать мобилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты предложили снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет.
Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине распределяют взятки за освобождение мобилизованных в ВСУ.
До этого стало известно, что правительство Украины рассматривает возможность снижения квоты на освобождение от мобилизации для сотрудников критически важных предприятий ради пополнения рядов ВСУ.
Минобороны США сообщило о размещении лазерного оружия на пяти военных базах
Tекст: Мария Иванова
В течение полугода на пяти американских военных базах развернут боевые лазеры и микроволновые установки для защиты от регулярных вторжений неизвестных дронов, сообщила пресс-служба Пентагона.
Оборонное ведомство Соединенных Штатов оборудует пять объектов новейшими средствами поражения, передает ТАСС.
Пилотный проект охватит базы военно-морских сил, сухопутных войск и авиации в разных штатах. Монтаж высокотехнологичного оборудования планируется завершить за шесть месяцев.
Представители министерства подчеркнули безопасность новых оборонительных комплексов. «Технология позволяет военным пресекать и нейтрализовывать незаконную или враждебную деятельность беспилотников с минимальными рисками для окружающих и инфраструктуры», – говорится в официальном заявлении Пентагона.
Проблема несанкционированных полетов стоит перед американской армией крайне остро. По данным газеты Stars and Stripes, только за 2024 год зафиксировано 350 случаев вторжения дронов в воздушное пространство военных объектов. Ранее неопознанные аппараты замечали даже над вашингтонской базой Форт-Макнейр.
Использование подобных технологий уже приводило к курьезным инцидентам. Издание The Wall Street Journal писало, что пограничники случайно сбили лазером несколько воздушных шаров, приняв их за дроны наркоторговцев. Ошибочная идентификация целей повлекла за собой закрытие воздушного пространства над частью южных территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные зафиксировали сотни полетов неизвестных беспилотников над своими базами.
Сотрудники службы безопасности наблюдали целые волны дронов над стратегически важными объектами.
Между тем в Техасе военные при помощи лазера сбили беспилотный аппарат Таможенно-пограничной службы.