  Росавиация сняла запрет на работу аэропортов Юга России
    Киев провалил перемирие ко Дню Победы
    8 мая 2026, 15:42 • Новости дня

    Власти Москвы объявили о завершении отопительного сезона

    Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице завершился отопительный сезон, а уже в мае начнутся гидравлические испытания более 19 тыс. км тепловых сетей с временным отключением горячей воды, сообщили в комплексе городского хозяйства.

    Систему теплоснабжения Москвы официально перевели на летний режим работы, сообщает в «Максе» канал комплекса городского хозяйства. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил: «Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону».

    В мае стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых временно отключается горячее водоснабжение. Эти мероприятия нужны для выявления потенциально ненадежных участков и их оперативного восстановления, уточнили в комплексе городского хозяйства.

    В ходе испытаний сотрудники ПАО «МОЭК» проверят более 19 тыс. км тепловых сетей и подготовят к следующему отопительному сезону свыше 74 тыс. зданий, включая более 34 тыс. жилых домов.

    В летний период специалисты будут заниматься перекладкой трубопроводов с применением современных технологий, профилактическими и капитальными ремонтами тепловых станций, центральных тепловых пунктов, а также обслуживанием внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

    Ранее сообщалось, что отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая. До этого коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.


    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    8 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил Собянин в Max.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских беспилотника.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    8 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль и автоматическую регулировку скорости для всех курьеров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

    Работники служб доставки теперь должны проходить обязательную проверку документов и ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену. Кроме того, скорость их перемещения на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности контролируется автоматически, передает «Интерфакс».

    Новый регламент обеспечивает персональную ответственность работников, технический надзор и быстрое реагирование на нарушения. Максимальная скорость передвижения доставщиков ограничена отметкой 25 км/ч благодаря внедрению специальных модулей. В ведомстве подчеркнули, что нарушить скоростной режим в «медленных зонах» теперь технически невозможно.

    Обновление базы данных в реальном времени позволяет оперативно выписывать штрафы или блокировать аккаунты нарушителей. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ежедневно в столице доставляется более 700 тыс. заказов. По его словам, автоматизация контроля и проверка личности повышают уровень безопасности, а доверие горожан к службам доставки за два года выросло до 80%.

    Ранее в Москве отстранили от работы 15 тыс. курьеров за нарушения стандартов.

    8 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в течение ночи сообщал в Max-канале об уничтоженных силами ПВО дронах ВСУ, летевших на Москву – с полуночи их было 26 штук.

    «Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Менее чем через час Собянин сообщил о еще одном ликвидированном беспилотнике.

    Напомним, ранее мэр Москвы сообщал, что с полуночи над городом уничтожены 20 дронов ВСУ. Затем силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ в направлении Москвы.


    7 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    В Москве ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара

    Tекст: Вера Басилая

    Во время пожара в квартире на улице Степана Шутова в Москве четырехлетний ребенок, спасаясь от огня, выпрыгнул со второго этажа и получил травмы головы.

    Четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от пожара в квартире на улице Степана Шутова на юго-востоке Москвы, передают «Известия». Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на кухне, когда в квартире находились двое детей без присмотра взрослых. До прибытия пожарных оба ребенка покинули квартиру.

    Пожар заметил прохожий, он поднялся в квартиру, самостоятельно потушил огонь и спас второго ребенка, которого также госпитализировали для медицинского осмотра, передает НТВ.

    В результате происшествия пострадал ребенок 2021 года рождения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, пострадавший был госпитализирован. На момент происшествия родителей дома не было.

    В центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома. В марте трехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на пятом этаже. До этого двое несовершеннолетних пострадали при пожаре в столичном жилом доме на улице Широкой.

    7 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест

    Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест на два месяца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчину, сбившего насмерть на Большой Дорогомиловской улице в Москве актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест, сообщают информагентства.

    Мотоциклист, сбивший насмерть актрису Ксению Добромилову в центре Москвы, отправлен под домашний арест сроком на два месяца, сообщает РИА «Новости»  из зала суда. Такое решение принял Никулинский суд Москвы, отклонив ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

    «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонить… избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда», – огласил свое решение судья.

    Смертельный наезд произошел во вторник на Большой Дорогомиловской улице. Погибшей была 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Против водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

    Добромилова родилась в Москве в 1991 году, окончила Театральный колледж имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра». После учебы она работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Известность к ней пришла после главной роли в клипе HammAli & Navai «Девочка война».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Ксения Добромилова погибла 5 мая после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото на проезжей части.

    Рэпер Navai выразил соболезнования по поводу ее смерти. Позже в правоохранительных органах сообщили, что байкер, который сбил Добромилову, оказался трезв.

    7 мая 2026, 22:09 • Новости дня
    Собянин сообщил о 61 сбитом БПЛА над столичным регионом за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    В столичном регионе силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили более шестидесяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны сбили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Всего с начала суток силы ПВО Москвы уничтожили 61 беспилотник, пытавшихся атаковать столицу.

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Средства ПВО Минобороны ранее сбили два беспилотника, летевших на Москву.

    Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, приближавшихся к городу.

    7 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Столичный аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов в столичном аэропорту Внуково сняты, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, чуть ранее вечером четверга Росавиация временно ограничила во Внуково прием и выпуск самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ограничила прием и выпуск рейсов в аэропортах Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля, Саратова, Пензы и Пскова. А также ввела ограничения на использование воздушного пространства Ленинградской области.

    8 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Президент Абхазии прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его пресс-секретарь Алхас Чолокуа в Telegram-канале.

    «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.

    Пресс-секретарь добавил, что в тот же день Гунба встретится с российским коллегой  Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Spiegel написал, что депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы. Песков рассказал, что Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве 9 Мая.

    8 мая 2026, 02:05 • Новости дня
    Аэропорт Внуково снял ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с московского аэропорта Внуково.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в канале Max.

    Напомним, вечером четверга столичный аэропорт Внуково на несколько часов вернулся к штатному режиму работы, после чего Росавиация вернула воздушную гавань в особый режим работы.



    8 мая 2026, 01:05 • Новости дня
    Силами ПВО после полуночи на подлете к Москве уничтожены 13 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ после полуночи на подлете к Москве, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он около 00.40.

    Через 10 минут Собянин уточнил, что силы ПВО нейтрализовали пять беспилотников, а еще через почти 15 минут он добавил о ликвидации еще пяти дронов ВСУ, направлявшихся к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

    8 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 20 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 1.25.

    Еще два дрона было уничтожено через несколько минут после этого сообщения, а в 1.44 стало известно о еще одном уничтоженном на подлете к столице БПЛА.

    Напомним, ранее в ночь на пятницу силами ПВО на подлете к Москве были  уничтожены 13 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.


    8 мая 2026, 12:02 • Новости дня
    Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня Победы возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Вместе с главой города память воинов почтили военный комендант столицы Евгений Селезнев и председатель комитета общественных связей Екатерина Драгунова, передает ТАСС.

    К ним также присоединились представители кадетского движения.

    Участники делегации возложили красные гвоздики и венки к мемориалу. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего перед ними торжественным маршем прошла рота почетного караула.

    Традиционно День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В 2026 году страна празднует 81-ю годовщину исторического события.

    В прошлом году президент Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.

    8 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал градоначальник в Max.

    Ранее он также сообщал о сбитом БПЛА, летевшем на Москву.

    8 мая 2026, 04:48 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ в направлении Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о трех дронах, ликвидированных силами ПВО на подлете к городу.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 4.29.

    Чуть больше, чем через полчаса Собянин заявил о еще одном нейтрализованном дроне ВСУ.

    Напомним, ранее мэр Москвы сообщал, что с полуночи над городом уничтожены 20 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

