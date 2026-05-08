Власти Москвы объявили о завершении отопительного сезона

Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Систему теплоснабжения Москвы официально перевели на летний режим работы, сообщает в «Максе» канал комплекса городского хозяйства. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил: «Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону».

В мае стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых временно отключается горячее водоснабжение. Эти мероприятия нужны для выявления потенциально ненадежных участков и их оперативного восстановления, уточнили в комплексе городского хозяйства.

В ходе испытаний сотрудники ПАО «МОЭК» проверят более 19 тыс. км тепловых сетей и подготовят к следующему отопительному сезону свыше 74 тыс. зданий, включая более 34 тыс. жилых домов.

В летний период специалисты будут заниматься перекладкой трубопроводов с применением современных технологий, профилактическими и капитальными ремонтами тепловых станций, центральных тепловых пунктов, а также обслуживанием внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая. До этого коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

