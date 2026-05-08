При перехвате ПВО ракет и беспилотников в ОАЭ пострадали три человека

Tекст: Валерия Городецкая

«Восьмого мая 2026 года средства ПВО ОАЭ перехватили две баллистические ракеты и три беспилотника, которые были запущены из Ирана, вследствие чего три человека получили травмы средней тяжести», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Ранее ОАЭ зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море.

Во вторник Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана.