Цены на газ в Европе превысили 540 долларов

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 540 долларов
Tекст: Мария Иванова
Стоимость голубого топлива на европейских биржах показала слабый рост, поднявшись выше отметки в 540 долларов за тысячу кубометров после недавнего снижения.
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу днем поднялись на 2%, достигнув 540 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF открыли торги у отметки в 546,4 доллара, показав рост на 3,2%.
В течение утренней сессии стоимость опускалась ниже 540 долларов, однако к середине дня показатель зафиксировался на уровне 540,2 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 529,6 доллара за тысячу кубометров.
Средние биржевые цены на европейский газ в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда стоимость впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле котировки снизились на 14%.
Максимальная цена газа за время конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.
Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
Tекст: Елизавета Шишкова
Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.
Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.
В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.
Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.
Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы
Tекст: Тимур Шайдуллин
Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.
Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».
Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.
Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.
ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры
Tекст: Вера Басилая
Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.
ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».
Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.
По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.
«В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.
Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.
Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
Tекст: Ольга Иванова
Руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой при наступлении подходящих для этого условий.
Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».
В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.
Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.
Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
Tекст: Алексей Дегтярёв
В европейских странах открыто звучат призывы повторить опыт нацистов и нанести стратегическое поражение России, готовя новое наступление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Западные государства вынашивают планы агрессии против России, сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».
«В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение», – подчеркнул дипломат.
Министр отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, стремясь переделать мироустройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Кроме того, по словам Лаврова, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времен Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества.
Он добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки европейских стран возродить нацизм.
По словам Лаврова, страны Запада фактически объявили Москве открытую войну руками Киева.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США
Tекст: Катерина Туманова
Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.
В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.
Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».
Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.
«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.
Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.
Посол РФ сообщил о готовности поставок нефти и СПГ в Бангладеш
Tекст: Тимур Шайдуллин
Москва рассматривает вариант поставок нефти и сжиженного газа в Бангладеш при поступлении официального запроса от Дакки, заявил посол РФ в Бангладеш Александр Хозин.
Российские власти готовы рассмотреть возможности организации поставок нефти и сжиженного природного газа в Бангладеш после получения соответствующего официального обращения. Посол России в Бангладеш Александр Хозин заявил ТАСС: «Наша страна готова рассмотреть возможности организации поставок нефти и СПГ в случае официального обращения Дакки».
Он отметил, что вопрос поставок российских энергоносителей обсуждался с представителями южноазиатской республики на встречах с официальными лицами.
В середине апреля премьер-министр Бангладеш Тарик Рахман обратился к иностранным государствам с просьбой выделить два млрд долларов для покрытия неотложных энергетических расходов страны и обеспечения экономической стабильности. Это произошло на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и продолжающегося глобального энергетического кризиса. Премьер-министр предупредил, что последствия нынешнего кризиса могут превзойти последствия нефтяного шока 1970-х годов, который привел к долгому экономическому застою в Бангладеш в 1980-х.
В начале апреля власти Бангладеш приняли решение о сокращении рабочего времени в офисах, торговых центрах и на рынках для экономии топлива и электроэнергии. Дополнительно были введены меры по сокращению расхода энергоресурсов по всей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перебои с топливом из-за блокировки Ормузского пролива заставили миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии выживать без охлаждения при длительных отключениях электричества. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.
Накануне первый танкер с нефтью из Саудовской Аравии прибыл в Бангладеш спустя два с половиной месяца после начала кризиса на Ближнем Востоке. Ранее Росатом начал запуск первого энергоблока АЭС в Бангладеш.
Финский суд наказал мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов
Tекст: Тимур Шайдуллин
Суд Финляндии обязал местного жителя выплатить штрафы и компенсацию за оскорбление и легкие телесные повреждения двух депутатов, говоривших на русском языке, пишут местные СМИ.
В Финляндии суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке, передает телеканал Yle. Инцидент произошел в лифте торгового центра, где мужчина использовал в адрес депутатов слово с уничижительным смыслом по отношению к русскоязычным. В результате потерпевшими признаны депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии, а также двое детей.
Суд отметил, что высказывание мужчины носило оскорбительный характер, поскольку подчеркивало этническое происхождение и несло негативную историческую нагрузку. Помимо словесного оскорбления, мужчина также толкнул одного из депутатов, что было расценено как нанесение легких телесных повреждений.
В наказание осужденному назначили штрафы на сумму около 1 тыс. евро. Кроме того, он обязан выплатить 400 евро компенсации депутату городского совета за телесные повреждения и 500 евро – несовершеннолетней жертве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия предала россиян, которые ей доверяли. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении вручить главе МИД Финляндии книгу о русофобии этой страны. До этого посольство России также обвиняло Финляндию в критическом уровне русофобии.
Жительница Самары погибла от отравления газом в подъезде
Tекст: Тимур Шайдуллин
В подъезде жилого дома в поселке Мехзавод в Самаре произошла утечка газа, в результате которой погибла женщина, а несколько человек получили отравление, сообщили в региональном управлении СК России.
Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти женщины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Дело открыто по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, 6 мая 2026 года в 10-м квартале поселка Мехзавод в одном из подъездов многоквартирного дома произошла утечка газа. Причиной происшествия назвали нарушения при эксплуатации газового оборудования.
В результате происшествия погибла женщина, еще несколько человек пострадали от отравления. Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье расследуют обстоятельства гибели трех мужчин, предположительно, от отравления угарным газом.
Ранее в Белгороде семилетняя девочка погибла в квартире из-за скопления угарного газа, а ее мать госпитализировали с признаками отравления. До этого в Пензенской области от отравления газом погибли сразу семь человек.
МИД заявил о вмешательстве Евросоюза в выборы Армении
Tекст: Вера Басилая
Европейский союз активно влияет на избирательный процесс в Армении, применяя технологии, ранее отработанные во время кампаний в Молдавии, заявил МИД.
Евросоюз предпринимает попытки вмешательства во внутренние дела Армении, используя механизмы, ранее примененные в Молдавии, пишут «Известия».
В ведомстве подчеркнули, что отправка в Армению партнерской миссии и группы быстрого реагирования по борьбе с гибридными угрозами расценивается как навязчивая активность Брюсселя на армянском направлении в преддверии парламентских выборов 7 июня.
«Для этого ЕС задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», – подчеркнули в МИД.
Дипломаты отметили, что армянское руководство охотно принимает европейское содействие. При этом в МИД России выразили надежду, что в Ереване не забывают: поддержка ЕС может иметь негативные последствия, как показал опыт других стран, вовлеченных в антироссийскую повестку Брюсселя.
В ведомстве добавили, что Россия, в отличие от западных стран, не привозит в Ереван готовых сценариев, и не ставит развитие отношений в зависимость от исхода выборов. Министерство подчеркнуло, что российская позиция заключается в поддержке сильной и суверенной Армении, самостоятельно определяющей свой путь развития.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Европейский союз помочь в борьбе с гибридными угрозами.
Совет Евросоюза утвердил отправку в республику специальной гражданской миссии.
Российские эксперты назвали эти действия попыткой подмены суверенных избирательных процессов.
Трамп дал Евросоюзу два месяца на реализацию торгового соглашения
Tекст: Мария Иванова
Вашингтон потребовал от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.
Американский лидер отвел Европейскому союзу два месяца на реализацию торгового соглашения с США, передает Politico. В противном случае глава Белого дома пообещал поднять пошлины до «гораздо более высокого уровня».
Глава государства подтвердил свои намерения в соцсетях, продолжая оказывать давление на европейских лидеров. Он требует выполнения условий договора, достигнутого в Шотландии в прошлом году. О крайнем сроке, назначенном на 4 июля, президент сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора.
«Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высоких уровней», – заявил Трамп.
Беседа состоялась после того, как участники переговоров и правительства стран ЕС не смогли договориться о реализации сделки. Соглашение предполагало отмену европейских пошлин на американские промышленные товары и многомиллиардные инвестиции в энергетику и другие отрасли США в обмен на снижение тарифов на продукцию Евросоюза.
На прошлой неделе Трамп уже угрожал повысить пошлины на европейские автомобили до 25%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.
Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.
Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 540 долларов
Tекст: Мария Иванова
Стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах продемонстрировала умеренный рост, достигнув отметки почти в 540 долларов за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу поднялись примерно на 2%, компенсировав снижение предыдущего дня, передает РИА «Новости».
Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах начали торги на уровне 546,4 доллара за тысячу кубометров, прибавив 3,2%.
Позднее показатель скорректировался до 538,5 доллара, что на 1,7% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. В марте средние цены на газ в Европе взлетели почти на 60% по сравнению с февральскими показателями из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле стоимость энергоносителя снизилась на 14%. Максимальная цена в период конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара. Это произошло после заявления генерального директора Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух производственных линий СПГ в Катаре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне европейские газовые фьючерсы подорожали до 539 долларов за тысячу кубометров.
В конце апреля биржевая стоимость голубого топлива преодолела отметку в 541 доллар.
В марте катарская государственная компания QatarEnergy подтвердила факт ракетного обстрела своих объектов по производству сжиженного природного газа.
Еврокомиссия не обнаружила венгерских шпионов после расследования
Tекст: Денис Тельманов
Внутренняя проверка Еврокомиссии не выявила серьезных нарушений безопасности после обвинений в шпионаже со стороны Венгрии.
Еврокомиссия не обнаружила серьезных нарушений в рамках расследования дела о предполагаемом шпионаже Венгрии в институтах Евросоюза, передает РИА «Новости».
Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что соответствующие службы завершили расследование, по итогам которого ЕК пришла к выводу об отсутствии серьезных нарушений безопасности.
Скандал начался в 2025 году после публикации расследований ряда европейских СМИ. В этих материалах утверждалось, что сотрудники венгерских спецслужб якобы пытались собирать информацию о работе институтов ЕС и налаживать контакты с сотрудниками Еврокомиссии.
Среди причастных к спецслужбам Венгрии еврочиновников назывался еврокомиссар Оливер Вархелли.
После выхода публикаций Еврокомиссия заявила, что относится к обвинениям максимально серьезно и инициировала внутреннюю проверку. По итогам расследования серьезных нарушений обнаружено не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские спецслужбы раскрыли деятельность двух украинских шпионов, имевших контакты с оппозиционной партией «Тиса».
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.
Венгерский суд удовлетворил ходатайство бывшего сотрудника посольства Киева в Будапеште Сергея Александрова и отменил его депортацию на Украину.