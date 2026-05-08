Tекст: Денис Тельманов

Об инциденте сообщил очевидец происшествия, передает РИА «Новости».

По его словам, Мариан Змарзлый прибыл в министерство в состоянии сильного алкогольного опьянения и сопровождался неизвестной женщиной. Когда охранник отказался пропустить чиновника в таком виде, между ними вспыхнул скандал.

Свидетель рассказал: «Замминистра Мариан Змарзлый хотел пройти на свое рабочее место, находясь в очень нетрезвом состоянии. Когда охранник отказался его пропустить, вспыхнул скандал».

По описанию, замминистра шатался, говорил нечетко, а в его дыхании ощущался запах алкоголя. Охранник не узнал Змарзлого, что сразу вызвало агрессию чиновника.

На требование предъявить документы заместитель министра начал оскорблять охранника и угрожать ему. В результате Змарзлый сумел пройти на пятый этаж здания, оттолкнув сотрудника службы безопасности.

Сейчас служба безопасности министерства изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме.

Коллеги по партии заявили, что Шейна постоянно ходил пьяный. Руководство страны знало о проблемах чиновника с алкоголем. Шейна считается одним из наиболее ярых русофобов в польском правительстве.