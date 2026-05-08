В Ормузском проливе заблокированы 40 судов с важными для Индии грузами

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили представители министерства судоходства южноазиатской республики The Times of India, среди заблокированных судов находятся 13 под флагом Индии и несколько десятков иностранных, на борту которых работают индийские моряки. Эти суда везут в республику нефть, сжиженный природный газ, удобрения и другие стратегические грузы, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что для Индии крайне важно скорейшее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

«Скорейшее возвращение за стол переговоров США и Ирана и прекращение ближневосточного конфликта позволит возобновить доставку через Ормузский пролив грузов, остро необходимых Индии», – заявили источники.

Индия, как и другие страны, пострадавшие от ситуации в Ормузском проливе, надеется на быстрый выход из кризиса, отметили в ведомстве. В министерстве также подчеркнули, что от своевременного прохождения судов зависит энергетическая безопасность и экономические интересы страны.

Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива был атакован танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий компании из КНР, сообщило китайское СМИ Caixin; это первый случай нападения на китайский нефтяной танкер.

США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе.