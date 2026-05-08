Американский бизнесмен купил управляющую замком Дракулы в Румынии компанию

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель Джоэль Вайншенкер приобрел у наследников румынской принцессы Иляны контрольный пакет акций компании CADB, управляющей легендарным замком Бран, который связывают с именем графа Дракулы, сообщает ТАСС со ссылкой на портал profit.ro.

Согласно информации портала, компания Ad Populum, принадлежащая Вайншенкеру и специализирующаяся на товарах для коллекционеров и организации развлечений, стала обладателем 80% акций CADB. После завершения сделки управление компанией перешло к финансовому директору Ad Populum Стивену Бигу.

Уже после приобретения CADB американская сторона начала активный набор персонала для повседневной работы замка: речь идет о сотрудниках, занимающихся продажей билетов, техническим обслуживанием и организацией различных мероприятий. Джоэль Вайншенкер известен также как управляющий домом-музеем Элвиса Пресли в Мемфисе, штат Теннесси.

Замок Бран был основан тевтонскими рыцарями в начале XIII века для защиты Трансильвании и неоднократно перестраивался после разрушений, включая пожар в 1242 году.

В 1920 году городские власти Брашова передали его в дар королеве Марии, а спустя годы замок перешел по наследству к ее дочери, принцессе Иляне, и далее к ее детям. В советский период замок был национализирован, а после падения режима снова возвращен потомкам королевской семьи.

Бран ежегодно привлекает тысячи туристов благодаря связи с образом Влада III Цепеша – князя Валахии, которого писатель Брэм Стокер сделал прообразом вампира Дракулы. Однако исторические данные свидетельствуют, что Влад Цепеш лишь однажды провел ночь в этом замке, возвращаясь из Венгрии. Несмотря на это, после публикации романа Стокера в 1897 году Бран стали считать настоящей обителью Дракулы.

