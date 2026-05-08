В Петербурге озвучили график закрытия станций метро на День Победы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Из-за проведения массовых акций и шествия «Бессмертного полка» график работы городского метрополитена будет скорректирован, передают СМИ со ссылкой на комитет.

Станция «Адмиралтейская» утром с 08.30 до 11.00 мск и вечером с 21.00 до 22.00 мск будет функционировать исключительно на выход.

Вход на первую и вторую станции «Площадь Александра Невского», а также в первый вестибюль «Площади Восстания» закроют с 11.30 до 15.30 мск. При этом второй выход к Московскому вокзалу продолжит работать в обычном режиме. Станцию «Горьковская» закроют для входящих пассажиров с 21.00 до 22.00.

Первый вестибюль «Невского проспекта» с 07.00 будет открыт только для спуска, а второй – только для подъема на улицу. Станции «Маяковская» и «Гостиный двор» продолжат работу по стандартному графику, однако их режим может поменяться из-за наплыва людей.

«При необходимости возможно оперативное регулирование пассажиропотока с закрытием станций для входа и выхода с сохранением пересадки пассажиров между линиями. Просим пассажиров заблаговременно учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования», – заявили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный департамент транспорта ограничил работу нескольких станций метро в Москве в День Победы. Федеральная служба охраны закрыла допуск посетителей на территорию Московского Кремля 9 мая.