Министр обороны Латвии заявил о готовности уйти в отставку из-за падения БПЛА
Tекст: Дмитрий Зубарев
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку из-за того, что повредившие нефтебазу под Резекне украинские беспилотники не были сбиты, если так решит парламент.
Спрудс заявил о своей готовности уйти в отставку, если парламент страны сочтет это необходимым после инцидента, когда украинский беспилотник упал на нефтебазу под Резекне, сообщает РИА «Новости».
Спрудс подчеркнул, что считает сбитие дронов своей прямой ответственностью как руководителя вооруженных сил и политического лидера.
«Дроны необходимо сбивать – это прежде всего ответственность главы вооруженных сил и меня как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность. Вместе с тем я уважаю предложение оппозиции и буду уважать решение Сейма в этой ситуации», – заявил он в эфире Латвийского телевидения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рига выразила протест России из-за пролета украинского беспилотника над Латвией.
Украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в Латвии.
Хельсинки и Таллин запретили использование своего воздушного пространства для украинских беспилотников.
Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
Tекст: Тимур Шайдуллин
Два специалиста по подводному разминированию из Франции пропали без вести после удара российских сил в районе одесского порта, сообщают военные эксперты.
В результате удара российских ракет и беспилотников по порту Одессы пропали без вести двое французских военных, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Речь идет о сержанте Бин Чене и капрале Акселе Дельпланке, служивших в Иностранном легионе Франции. «Они были подводными саперами, специалистами по инженерной разведке, морским диверсиям и разминированию водоемов», – отметил Рожин.
Военнослужащие исчезли во время погружения, их гибель совпала с моментом удара Вооруженных сил России по Одессе, где, по данным эксперта, находились иностранные наемники. В ходе этой атаки сторожевой корабль «Подолье» был уничтожен прямым попаданием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая армия России нанесла удар ракетами и беспилотниками по одесскому порту. Целью стали корабли ВМС Украины, находившиеся в гавани. Позже военкоры показали результаты ударов по целям на Украине.
Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
Tекст: Дмитрий Зубарев
Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», оснащённый комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», принят в состав Военно-морского флота России, сообщает ТАСС. Торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.
В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что «Буря» оснащена не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными системами управления, радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением.
В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководство судостроительного завода «Пелла», военнослужащие соединения ракетных кораблей, а также представители духовенства. На мероприятии был официально зачитан приказ главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении «Бури» в состав Балтийского флота.
Командир нового корабля капитан третьего ранга Артем Кузичкин провёл ритуал первого подъёма Андреевского флага. После этого государственный флаг России был опущен и передан ответственному сдатчику корабля.
Перед приёмом «Бури» в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж и специалисты проверили маневренность, скорость, а также работоспособность всех систем и вооружения судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот России принял в свой состав три новых боевых корабля.
Ранее малый ракетный корабль «Туча» официально вошел в ряды ВМФ.
Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил об эффективности ракет «Калибр-НК» в ходе специальной военной операции.
Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»
Tекст: Елизавета Шишкова
В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.
В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.
Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.
Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.
Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Tекст: Катерина Туманова
Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.
Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.
В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.
Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.
В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
Tекст: Ольга Иванова
Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.
Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.
Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.
Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.
Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.
США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
Tекст: Тимур Шайдуллин
Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана и возможную транспортировку запасов из Ирана, сообщают американские СМИ.
Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Помимо этого, обсуждается возможность вывоза из страны запасов высокообогащенного урана.
По данным телеканала, на столе переговоров лежит одностраничный план, предполагающий официальное объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода. За это время стороны планируют обсудить ключевые разногласия, включая иранскую ядерную программу, размораживание активов и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Как пишет CNN, сигнал о готовности Тегерана к компромиссу был передан Белому дому при посредничестве представителей Пакистана. После получения этого сигнала президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom, проходившей в Ормузском проливе. CNN отмечает, что таким образом стороны сделали шаг к снижению напряжённости в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.
Ранее издание Axios писало, что США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов. До этого власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после снятия с должности
Tекст: Тимур Шайдуллин
Бывший командир 58-й мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр скрылся с украденными у военных средствами после освобождения поселка Ветеринарное, сообщили в силовых структурах России.
Полковник Вооружённых сил Украины Иван Шныр сбежал с крупной суммой украденных у военнослужащих денег и разворованными средствами ВСУ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. После освобождения населённого пункта Ветеринарное группировкой «Север» Шныр был снят с должности командира 58-й отдельной мотопехотной бригады.
Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, как уточняет источник, публично подтвердила бегство Шныра. Она уверена, что полковнику позволили забрать «общак» с похищенными у подчинённых деньгами, а также средствами украинской армии.
По данным источника, после побега бывший комбриг выходил на связь уже с территории Львовской области. Также, по информации Безуглой, были отстранены от должностей два командира батальона этой бригады и заместитель командира.
Ранее поставщик баллистических очков для ВСУ похитил более 3,5 млн долларов и скрылся за границей. До этого руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.
А группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную населению подконтрольного Киеву Запорожья.
«Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки
Tекст: Мария Иванова
Использование термобарических снарядов позволяет российским военным гарантированно уничтожать капитальные сооружения противника, поскольку смертоносная ударная волна проникает в любые убежища, отметили в Ростехе.
Применение термобарических боеприпасов превращает защитные сооружения в зону поражения, из которой невозможно выбраться, сообщает Ростех.
Минобороны ранее продемонстрировало кадры работы расчета ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», полностью уничтожившего сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ.
«Капитальные фортификационные сооружения служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения. Если мощность боеприпаса не позволяет разрушить конструкцию или обрушить несущие элементы, то шансы противника остаться целым очень велики. Однако «Солнцепеки» и «Тосочки» переворачивают такую логику с ног на голову», – отметили в госкорпорации.
Специалисты пояснили, что термобарический взрыв превращает крепость в ловушку за счет долгоживущей огнедышащей ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор обволакивает убежища, затекая внутрь даже целых конструкций. ТОС-1А, выпускаемые на Уралвагонзаводе, остаются одним из самых эффективных видов российского вооружения, способным накрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров за считаные секунды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Данное оружие остается одной из самых мощных систем на вооружении современной артиллерии. Термобарические боеприпасы комплекса обладают всепроникающим поражающим эффектом.
МИД подтвердил приверженность избавлению мира от ядерной угрозы
Tекст: Тимур Шайдуллин
В ходе выступления на конференции ООН посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.
Россия полностью поддерживает идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.
«Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», – сказал представитель МИД РФ.
Дипломат отметил, что сейчас отношения между ядерными государствами находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По словам Белоусова, опасения, связанные с ростом стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности, полностью обоснованы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа.
Ранее российские власти высказывали обеспокоенность планами Франции по расширению ядерного потенциала и совместными учениями европейских стран.
До этого Белоусов заявил, что мирное разрешение украинского кризиса возможно только после отказа НАТО от попыток нанести стратегический урон Москве.
«Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана
Tекст: Тимур Шайдуллин
Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.
Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.
В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».
Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.
Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.
До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.
Владелец Global Spirits Черняк получил 14 лет за финансирование ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
Владельца Global Spirits Евгения Черняка признали виновным в финансировании терроризма и заочно приговорили к 14 годам заключения с крупным штрафом, сообщили в прокуратуре Москвы.
Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил гражданина Украины, владельца алкогольного холдинга Global Spirits 57-летнего Евгения Черняка (внесен в перечень экстремистов и террористов) к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Согласно решению суда, первые четыре года он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Следствие установило, что с мая 2022 года по февраль 2023 года Черняк, оставаясь за пределами России, организовал перевод более 300 млн рублей на счета иностранных компаний якобы по контрактам на поставку коньячных дистиллятов. На самом деле, как утверждается, эти средства предназначались для поддержки военнослужащих ВСУ и других украинских вооруженных формирований, включая батальон «Азов», признанный террористическим и запрещенный в России.
Дело рассматривалось военным судом в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Черняка также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Черняк был объявлен в розыск в качестве обвиняемого в финансировании террористической деятельности Вооруженных сил Украины в июле 2023 года.
В августе 2023 года Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена. А в июне 2024 года Ленинский райсуд Курска обратил в доход государства собственность компаний, связанных с Черняком.
Позже, в феврале 2025 года Евгений Черняк отказался признать обвинения в финансировании украинских военных на 1,3 млрд рублей, заявив, что помогает мирным жителям и беженцам.
Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Tекст: Тимур Шайдуллин
Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.
Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.
Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.
Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.
Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.
Шведский наемник заочно получил 17 лет за участие в боях на стороне ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
Шведский наемник Нильс Дальгрен получил заочный приговор в Донецке за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и обучение других наемников, сообщает Генпрокуратура.
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 31-летнего гражданина Швеции Нильса Даниэля Дальгрена к 17 годам колонии строгого режима, передает Генпрокуратура РФ. Дальгрен признан виновным в обучении и участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, согласно статьи 359 УК России.
По данным суда, в июле 2023 года Дальгрен прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион, получил огнестрельное оружие и боеприпасы и до октября 2025 года принимал участие в боях на стороне ВСУ. Он также обучал других наемников минно-взрывному делу и тактике ведения боя, что впоследствии применялось против российских военнослужащих.
Размер вознаграждения, полученного Дальгреном, составил более 2,4 млн рублей. Наемник был объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шведский журналист Мартин Вигстрем заявил, что использование скандинавской символики на Украине стало одной из причин, по которой некоторые шведы решили воевать на стороне ВСУ.
До этого на Украине был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, участвовавший в боях на стороне ВСУ. В то же время министерство иностранных дел Швеции рекомендовало гражданам страны воздерживаться от поездок без необходимости на Украину.
Сеть «Дарвин» для защиты от морских дронов разработали в России
Tекст: Дмитрий Зубарев
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России против безэкипажных катеров (БЭК). Изделие обволакивает корпус морского беспилотника, наматывается на движитель и аппарат становится неподвижной мишенью либо тонет, сообщили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ).
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России для борьбы с безэкипажными катерами, сообщает ТАСС. Как пояснили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ), сеть изготовлена из прочного синтетического материала, напоминающего нити глубоководных тралов, и отличается принципом мягкого улавливания. При контакте с морским беспилотником полотно обволакивает корпус, наматывается на движитель, в результате чего катер останавливается или тонет.
В СМЗ подчеркнули, что сеть «Дарвин» экономичнее по сравнению с традиционными средствами защиты. «Стоимость полотна несопоставима с ценой ракет или даже крупнокалиберных боеприпасов. Сеть работает круглосуточно, не нуждается в операторе и эффективно захватывает малозаметные цели, которые сложно обнаружить радаром», – отметили в компании.
По данным разработчиков, сеть способна противостоять атакам сразу нескольких катеров, перекрывая сектора, где другие средства защиты недостаточно эффективны. В отличие от обычных боновых заграждений, которые рассчитаны на таран, «Дарвин» представляет собой пассивный динамический барьер, предназначенный для создания «мягкой» линии обороны вокруг критически важных объектов.
Разработчики предлагают устанавливать сеть в зонах со специальным режимом, включая места стоянок кораблей и мостовые переходы, которые особенно уязвимы к атакам морских дронов. Кроме того, сеть может использоваться для охраны портов, причалов атомных ледоколов и стратегически важных объектов береговой инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили гибридную сеть «Дарвин ЗМ» для перехвата беспилотников.
Отечественные специалисты разработали самозатягивающуюся противодроновую сеть «Дарвин-Z» с уникальной геометрией ячеек.
Предприятие «Системы механической защиты» направило в зону спецоперации маскировочные барьеры для защиты техники от дронов-камикадзе.