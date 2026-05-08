МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях

NYT узнала об одностраничном плане перемирия между США и Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Три высокопоставленных иранских чиновника заявили, что Тегеран и Соединенные Штаты обсуждают одностраничный план для обеих сторон по открытию Ормузского пролива и прекращению боевых действий на 30 дней, пока они будут работать над полноценным соглашением», – пишет New York Times (NYT).

По словам официальных лиц, переговоры о заключении краткосрочного соглашения продолжаются, и участники переговоров обмениваются предложениями о том, как описать рамки потенциальной постоянной сделки.

Трое иранских источников заявили, что ключевым препятствием было требование США взять на себя обязательства относительно судьбы ядерной программы Ирана и запасов высокообогащенного урана.

«По их словам, американские переговорщики продолжают настаивать на том, чтобы Иран согласился передать свои запасы США, закрыть три ядерных объекта и приостановить обогащение урана на 20 лет», – пишет газета.

Вместо этого Иран предложил разбавить часть урана, а остальное передать в третью страну, возможно, в Россию, и приостановить обогащение на 10–15 лет, не упоминая при этом о трёх объектах, сообщили официальные лица.

План на высоком уровне включает три пункта, которые можно реализовать незамедлительно: снятие американской блокады с иранских судов и портов, открытие пролива для коммерческого судоходства и прекращение боевых действий.

Основные спорные моменты, которые до сих пор препятствовали переговорам, предстоит урегулировать в течение следующих 30 дней. К ним, в частности, относятся будущее ядерной программы Ирана, смягчение санкций в отношении страны и разблокировка иранских средств, замороженных за рубежом.

Трое иранских чиновников заявили, что Тегеран согласится никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и приостановить обогащение урана, но детали, в том числе продолжительность этой паузы, пока не определены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».