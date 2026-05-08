Посол Келин предостерег Запад от забвения уроков Нюрнбергского трибунала

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат подчеркнул, что трибунал впервые в истории признал агрессивную войну тяжким международным преступлением и осудил идеологию нацизма, передает РИА «Новости».

«Забвение уроков Нюрнберга ведет к повторению того, от чего трибунал предостерегал. Но наши отцы, деды и прадеды знали: возмездие за преступление геноцида неизбежно, а враг – будет разбит. И это поддерживало в них силы даже тогда, когда они были на исходе», – заявил Келин.

Дипломат обратил внимание, что идеология нацизма сегодня реанимируется как в Германии, так и в ряде других западных стран.

В прошлом году Минобороны к годовщине начала Нюрнбергского процесса рассекретило особые документы.