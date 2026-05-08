В США запланировали закрыть тюрьму для мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас»

Tекст: Мария Иванова

Американская администрация обсуждает закрытие центра содержания нелегальных мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас», передает ТАСС. Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил эту информацию.

«Было бы отлично нам закрыть этот объект. <…>. Вопрос обсуждается», – заявил глава региона. По его словам, новый руководитель Министерства внутренней безопасности Маркуэйн Маллин пересмотрел политику в отношении учреждения.

Ранее власти продвигали центр как образец борьбы с нелегалами, а штат тратил сотни тысяч долларов на суды, чтобы предотвратить его закрытие. По информации The New York Times, переговоры находятся на ранней стадии. Министерство внутренней безопасности сочло объект слишком дорогим и неэффективным – его эксплуатация обходится более чем в 1 млн долларов ежедневно.

Центр был открыт летом 2025 года и должен был стать примером для создания подобных учреждений. Он расположен в болотистой местности с аллигаторами и ядовитыми змеями. Демократы и правозащитники критиковали жесткие условия содержания, требуя раскрыть информацию о работе тюрьмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, окружной суд Майами постановил закрыть центр содержания нелегальных мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас».

Ранее федеральный суд США приостановил строительные работы на данном объекте во Флориде. Представители Демократической партии выступили с резкой критикой ужасных условий содержания людей.