Участник «Времени героев» и ветеран СВО Сивин стал федеральным инспектором

Сивин назначен на должность федерального инспектора по Калужской области. В мае 2024 года он присоединился к первому потоку президентского образовательного проекта для участников спецоперации.

Новый инспектор прокомментировал переход на госслужбу: «Назначение на должность федерального инспектора – это продолжение служения стране на мирном направлении. В новой должности буду делать все, чтобы федеральные решения работали на развитие региона по всем ключевым направлениям».

Он добавил, что знания, полученные на стажировках, помогут ему достигать поставленных задач.

Наставник ветерана Игорь Щеголев высоко оценил личные качества подопечного и выразил уверенность в его успешной работе на благо граждан.

За боевые заслуги уроженец Кемеровской области награжден орденом Мужества и медалью Суворова.

Ранее более 90 выпускников проекта получили новые должности. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.