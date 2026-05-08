Китай официально разрешил тестирование сверхскоростных сетей шестого поколения

Власти Китая выделили диапазон 6 ГГц для испытаний сетей 6G

Tекст: Мария Иванова

Министерство промышленности и информатизации КНР официально разрешило использовать диапазон частот 6 ГГц для проведения испытаний сетей шестого поколения, передает ТАСС.

Тестирование передовой технологии пройдет в нескольких регионах страны с целью стимулирования научных исследований, стандартизации и последующего промышленного внедрения нового стандарта.

Продвижением исследований в этой сфере активно занимается «Группа продвижения IMT-2030». Эта специальная платформа объединяет ключевых телекоммуникационных операторов, производителей оборудования и ведущие исследовательские институты. Организация была учреждена профильным министерством летом 2019 года для координации усилий отрасли.

По оценкам отраслевых экспертов, коммерческое использование технологий связи шестого поколения начнется в Китае ориентировочно в 2030 году. Сегодня страна удерживает мировое лидерство по масштабам развертывания сетей 5G. В 2025 году количество базовых станций пятого поколения достигло 4,8 млн единиц.

Связь стандарта 5G уже доступна во всех городах КНР, при этом 330 из них обеспечены улучшенной технологией 5G-A. Кроме того, высокоскоростной связью пятого поколения охвачено свыше 95% населенных пунктов в сельской местности.

