Британские лейбористы начали подготовку к отставке премьера Стармера

Tекст: Мария Иванова

Представители Лейбористской партии рассматривают вариант отстранения премьер-министра Кира Стармера, передает Bloomberg.

На фоне падения уровня одобрения до минимума за полвека конкуренты премьера начали оценивать настроения среди 403 парламентариев. За 126-летнюю историю партии ни один действующий премьер-лейборист не сталкивался с официальным внутрипартийным вызовом.

Недовольство политиков вызвано повышением налогов, сокращением расходов и скандалом вокруг назначения посла в США. Чтобы начать процедуру смены лидера, претенденту необходимо получить поддержку 81 депутата, а также одобрение местных отделений или профсоюзов. Возможными кандидатами на пост называют Анджелу Рейнер и Уэса Стритинга.

Сам премьер-министр уходить в отставку не планирует и готов использовать административный ресурс для защиты своих позиций. Он уже заблокировал попытку мэра Манчестера Энди Бернема избраться в парламент. Полноценная процедура выборов нового лидера может занять несколько месяцев, при этом окончательное решение будут принимать рядовые партийцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия потерпела масштабное поражение на муниципальных выборах в Великобритании.

Возможная потеря тысяч мандатов грозит спровоцировать внутрипартийный бунт и отставку премьер-министра Кира Стармера.

Накануне голосования однопартийцы отстранили политика от участия в избирательной кампании из-за токсичного имиджа.