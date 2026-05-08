  Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    Киев провалил перемирие ко Дню Победы
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    Минобороны зафиксировало 1630 нарушений режима прекращения огня Украиной
    Аэропорты Юга России приостановили работу
    Лавров: Европа готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    8 мая 2026, 13:07 • Новости дня

    Кремль рассказал о работе российских и международных СМИ на Красной площади

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зарубежная пресса сможет беспрепятственно освещать торжественный парад на Красной площади, однако из-за формата мероприятия общее число присутствующих репортеров будет ограничено, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков назвал ложными сообщения немецкого издания Spiegel о якобы отзыве аккредитаций у иностранных журналистов на парад Победы, передает РИА «Новости».

    «Нет, Spiegel дает неверную информацию, ложную информацию – так мы и можем это констатировать», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что никаких препятствий для получения видеосигнала и информации о торжественном мероприятии не предвидится.

    Число представителей прессы на Красной площади ограничено из-за формата мероприятия в текущем году. Однако, по словам пресс-секретаря, ни у одного журналиста аккредитация не отзывалась.

    На параде будут присутствовать специалисты, обеспечивающие трансляцию, кремлевский пул и корреспонденты международных СМИ, постоянно освещающие работу президента. Все они должным образом аккредитованы и проинформированы о порядке работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение парада Победы в измененном формате.

    Власти сократили масштаб торжественных мероприятий ради безопасности жителей и гостей столицы.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    Комментарии (12)
    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Marker: Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    @ LUKAS KABON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    Посол Дарчиев: Отношение США к Дню Победы изменилось кардинальным образом

    @ Игорь Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    Комментарии (2)
    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Дипломат Мирошник: Несоблюдение перемирия в честь 9 Мая подтвердило нацистскую сущность киевского режима

    @ Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    Комментарии (11)
    7 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Нежелание европейских политиков участвовать в московских торжествах связано с историческим прошлым их государств, чьи военные подразделения были разгромлены Советской армией.

    Призывы европейских лидеров игнорировать мероприятия в Москве по случаю 9 Мая обусловлены тем, что для них эта дата символизирует проигрыш, передает ТАСС. Такую точку зрения высказал председатель сербского «Движения социалистов» Александр Вулин. Политический деятель считает подобную позицию Брюсселя вполне закономерной.

    «Для нас это День Победы, для них – день поражения. С уходом Британии из Европейского союза ЕС стал клубом стран, каждая из которых, буквально каждая, имела как минимум одно подразделение под Сталинградом. Они были побеждены 9 мая, и логично, что они не хотят, чтобы этот день отмечался, и не хотят, чтобы Сербия, как страна-кандидат на членство в ЕС, была на стороне победителей», – сказал Вулин.

    Бывший вице-премьер добавил, что место Белграда находится среди победителей, отмечающих разгром нацизма. Предстоящие памятные мероприятия в российской столице должны послужить напоминанием о реальной роли европейских государств в событиях Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия выразила надежду на отказ президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Евросоюза проявлением европейского нацизма.

    Комментарии (5)
    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    @ Ксения Матвейшина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.

    Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

    Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.

    В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.

    Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.

    Комментарии (17)
    7 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии отказали организаторам мероприятий ко Дню Победы в проведении собраний на центральной площади Кишинева.

    Такое решение принято после встречи общественников с представителями правительства республики, сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, передает ТАСС.

    «Официально 9 мая 2026 года в центре города Кишинева будет отмечаться только один праздник – день Европы. Для этих целей центральная городская площадь будет оккупирована сценой, кортами и палатками правительства и дипломатических миссий ЕС. Государственная канцелярия вместе со Службой государственной охраны и другими силовыми структурами не дали возможности собраться участникам Марша Победы и шествия Бессмертного полка», – заявил Петрович.

    В результате организаторы решили перенести мероприятия, посвященные Дню Победы, на пересечение улицы Бэнулеску-Бодони и проспекта Штефана Великого. По словам Петровича, акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов, а главными флагами шествия станут копии Знамени Победы и Знамени освобождения Кишинева.

    Ранее власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.

    «Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    @ Владимир Гребнев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом, в которую весомую роль внесли уроженцы Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В открытом письме послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому председатель парламента потребовал не повторять прошлогодней ошибки, когда дипломат, отмечавший 9 мая День Европы, не вспомнил о грузинских воинах, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

    «Для нас неприемлемо отделять День Победы от Дня Европы, – заявил он. – В прошлом году вы в День Европы не упомянули годовщину завершения Второй мировой войны в своем обращении к народу Грузии».

    Как заявил Шалва Папуашвили, «ни Евросоюза, ни Дня Европы не было бы сегодня без победы над фашизмом, в котором грузины участвовали вместе со всеми антифашистскими народами».

    «В Грузии нет семьи, которая бы не понесла жертв в этой войне. Надеюсь, 9 мая вы отдадите должное 300 тыс. грузин, которые отдали жизнь за освобождение Европы от фашизма», – призвал председатель парламента Грузии.

    Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

    Комментарии (3)
    8 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многокилометровые очереди образовались на границе между Эстонией и Россией из-за наплыва жителей Балтии, желающих отпраздновать День Победы в России.

    Перед Днем Победы на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди. Тысячи жителей Балтии устремились в Россию, чтобы отметить 9 Мая, поскольку в Эстонии этот праздник официально не признаётся, передает «Царьград» со ссылкой на Shot.

    На пограничном пункте между Ивангородом и Нарвой уже три дня фиксируются длинные заторы. Желающим пересечь границу приходится ждать от трех до пяти часов, поскольку пограничники тщательно проверяют документы и багаж, обращая особое внимание на наличие санкционных товаров. Также у всех уточняют цели поездки, на что уходит около часа на каждого.

    По прогнозам, основная нагрузка на границу ожидается 8 мая, когда поток желающих попасть в Россию может значительно вырасти. Многие приезжают всей семьей, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

    Во вторник премьер Эстонии Кристен Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

    Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    Власти Грузии объявили о выплате участникам Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разовую социальную помощь в размере 2 тыс. лари (740 долларов) получат к 9 Мая участники Великой Отечественной войны в Грузии согласно распоряжению правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В ознаменование Дня Победы над фашизмом также члены семей погибших получат по 1000 лари (370 долларов).

    По данным на 9 мая прошлого года, в Грузии в живых оставалось 57 участников войны.

    Грузия 9 мая отмечает День Победы. Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. 9 мая в Грузии праздничный день.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 04:20 • Новости дня
    Украинцам напомнили о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей Украины сбросили листовки с напоминанием о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны и инструкциями для связи с российским военными, сообщили российские силовики.

    «Листовки сброшены с БПЛА «Гербера» в преддверии Дня Победы, чтобы помочь жителям подконтрольных Киеву территорий. Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», – сообщил ТАСС представитель силовых структур России.

    На открытках, сброшенных с дронов, размещена надпись «Наши деды были братьями в окопах». Кроме напоминания о прошлом, листовки содержат подробные инструкции для связи с российскими военнослужащими через защищенные каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сумы и Одессу забросали с БПЛА пророссийскими листовками с критикой Зеленского. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Восток» распространили агитационные листовки над Гуляйполем в Запорожской области с призывом к сдаче бойцов ВСУ.

    В Барселоне в туристических местах вывесили плакаты с призывом не давать денег Украине, а на листовках изобразили карикатуру Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Минобороны подтвердило массированный удар по Киеву при попытках срыва Дня Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные готовы атаковать правительственные кварталы украинской столицы в случае попыток противника помешать проведению праздничных мероприятий 9 мая.

    Вооруженные силы России жестко ответят на возможные провокации во время торжеств в столице, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили: «Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».

    Представители министерства настоятельно порекомендовали мирным жителям и сотрудникам иностранных дипломатических миссий заранее уехать из города. Это необходимо сделать для обеспечения собственной безопасности в случае реализации ответных мер со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил усиление мер безопасности в столице из-за террористической угрозы. Представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни отказался эвакуировать европейских дипломатов из украинской столицы.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 09:28 • Новости дня
    Мирзиеев решил пропустить парад Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не будет присутствовать на параде Победы в Москве, запланированном на 9 мая, сообщает Gazeta.uz.

    По данным издания Gazeta.uz, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не примет участия в праздновании 9 Мая в Москве, передает Lenta.ru.

    В опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, получивших приглашение на торжественные мероприятия, не упомянуты президенты стран Центральной Азии.

    Такое отсутствие станет первым с 2018 года случаем, когда лидеры стран Центральной Азии не будут присутствовать на московском параде Победы.

    В четверг премьер Армении Никол Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.

    Кремль опубликовал список иностранных лидеров, подтвердивших участие в мероприятиях 9 Мая в Москве.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Минобороны России сообщило о проведении торжественного мероприятия без участия колонн военной техники.

    Комментарии (0)
