Посол Петраков сообщил о трудностях российских дипломатов в Австралии

Петраков сообщил, что у российских дипломатов в Австралии возникают определённые сложности, связанные с визовыми вопросами, банковскими счетами и вопросами собственности, передает РИА «Новости».

Он отметил, что причиной этого стала недружественная позиция австралийских властей по отношению к России.

Петраков подчеркнул: «Австралийское правительство занимает недружественную позицию в отношении России, и отдельные сложности по перечисленным вопросам возникают. На регулярной основе ведем работу по их устранению». По его словам, российская сторона продолжает предпринимать шаги для минимизации проблем, с которыми сталкивается дипмиссия.

С 2014 года Австралия последовательно вводит ограничительные меры против России. После 2022 года санкции были значительно ужесточены и расширены, что привело к новым трудностям для российских дипломатов и их семей.

посол Петраков заявил, что торговые отношения России и Австралии полностью разрушены.