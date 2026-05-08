Росавиация: Аэропорты Юга России могут открыть досрочно

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая может быть пересмотрено, срок ограничения могут сократить, указало ведомство в Max.

В настоящее время специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения заканчивают профильную проверку. Эксперты анализируют технологические мощности инфраструктуры, необходимой для безопасного управления перелетами.

Ожидается, что результаты этой работы станут известны в ближайшее время, после чего ведомство примет окончательное решение по датам открытия воздушного пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Эксперты приступили к оценке повреждений оборудования регионального центра организации воздушного движения.