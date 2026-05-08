Ослепшего криминального авторитета Хобота решили досрочно освободить

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд утвердил решение об освобождении 64-летнего Вознесенского, известного в криминальном мире как Хобот, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Приговор авторитету вынесли год назад, и за время нахождения в колонии он почти полностью ослеп, что стало основанием для работы его защиты.

Мужчина выразил благодарность суду за принятое решение и теперь надеется восстановить здоровье с помощью электронного импланта.

В период заключения Вознесенский активно занимался творческой деятельностью. Он анонсировал создание песни о маршале Жукове к 9 Мая, предназначенной для исполнения детским хором. Кроме того, авторитет выразил желание заняться благотворительностью и распределять гуманитарную помощь среди нуждающихся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, криминальный авторитет Захарий Калашов покинул колонию по состоянию здоровья.