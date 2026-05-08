В Госдуме предложили добавить все банки в список Минцифры

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я считаю, что все банки надо включать. Должны быть равные условия конкуренции. Это в том числе и вопрос с равными условиями конкуренции, чтобы не было у кого-то эксклюзивных возможностей в этих непростых условиях», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».

Политик добавил, что направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и в профильное министерство.

По его словам, Банк России инициативу поддерживает. Аксаков пояснил, что отсутствие кредитной организации в реестре ставит ее клиентов в невыгодное положение.

Сейчас в специальный список Минцифры входят пять отечественных финансовых учреждений. В их числе находятся ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк.

Ранее Минцифры предложило исключать компании из «белых списков» за работу с VPN-сервисами.