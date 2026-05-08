Партия Стармера потерпела разгром на выборах

Предварительные результаты муниципальных выборов в Британии свидетельствуют о масштабном поражении Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, сообщает The New York Times.
По данным издания, лейбористы уже лишились около 250 мест в советах по всей Англии.
В то же время правая популистская партия Reform U.K., возглавляемая Найджелом Фараджем, получила более 300 мандатов. Всего на выборах разыгрывается около пяти тысяч мест в местных советах, и подсчет голосов еще продолжается. Успех популистов может стать важным шагом для Фараджа перед всеобщими выборами, которые должны состояться до 2029 года.
Опросы общественного мнения предсказывали неудачу лейбористов на фоне рекордно низких рейтингов Стармера. Премьер-министр столкнулся с критикой из-за непоследовательной политики в сфере налогов, иммиграции и цифровых паспортов, а также из-за ряда скандалов. Если прогнозы подтвердятся, партия может потерять до двух тысяч мест и лишиться доминирующего положения в Уэльсе.
