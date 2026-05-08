  Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    8 мая 2026, 11:11 • Новости дня

    Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран значительно увеличил объемы грузоперевозок по железной дороге из КНР, стремясь смягчить последствия блокады своих портов со стороны США.

    Исламская республика активно адаптируется к экономическому давлению, наращивая железнодорожную торговлю с Пекином, передает Bloomberg.

    Количество грузовых поездов, следующих из центральнокитайского Сианя в Тегеран, выросло с одного в неделю до одного каждые три-четыре дня после начала морской блокады 13 апреля.

    Стоимость фрахта резко возросла: на этой неделе расценки на доставку стандартного 40-футового контейнера по этому маршруту достигли 7 тыс. долларов. Это примерно на 40% превышает обычный уровень. Железнодорожный маршрут, проходящий через Казахстан и Туркменистан, лишь частично компенсирует последствия американской военно-морской операции, которая препятствует экспорту иранской нефти и импорту зерна.

    В настоящее время торговля носит преимущественно односторонний характер. Контейнеры направляются в Иран с промышленными и потребительскими товарами, включая автомобильные запчасти, генераторы и электронику. «Раньше в некоторые недели эти поезда вообще не ходили; теперь они полностью забронированы на май», – заявил управляющий директор турецкого логистического агентства Silkroad-Avrasya Multimodal Logistics Алтан Дурсун.

    Иранские чиновники рассматривают возможность использования железнодорожных маршрутов для экспорта нефтехимии и топлива в будущем. В прошлом году Китай уже открыл прямой маршрут грузовых поездов в Северный Афганистан, а Иран начал экспорт дизельного топлива по железной дороге в эту страну. Кроме китайского направления, Тегеран планирует инвестировать миллиарды долларов в маршрут «Север – Юг», связывающий его с Россией.

    Глава контейнерного комитета национальной судоходной ассоциации Камбиз Этемади отметил, что Иран способен перевести 40% своей обычной морской торговли на сухопутные маршруты. Спрос на грузовики из Турции также вырос с начала блокады, при этом новые грузы в основном состоят из продовольствия и подсолнечного масла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская морская блокада серьезно ударила по внешней торговле Ирана.

    Министры иностранных дел Исламской республики и Китая ранее провели переговоры в Пекине.

    Центральное разведывательное управление США оценило запас прочности иранской экономики в три месяца.

    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    Иран объявил о новых правилах прохода судов через Ормузский пролив
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

    Как сообщает государственное телевидение Ирана, теперь каждый корабль, желающий пересечь пролив, обязан уведомить иранские власти и получить электронное сообщение с подробной информацией о новых правилах движения, передает ТАСС.

    После официального принятия этих правил суда смогут получить специальное транзитное разрешение на проход через пролив. Разрешения будет выдавать специально созданный для этих целей новый орган власти.

    Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив.

    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что учитывает «просьбы Пакистана и других стран». Он подчеркнул, что удалось добиться «значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана», передает РИА «Новости».

    «Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о старте операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. При этом портал Axios сообщил об отсутствии планов по обязательному сопровождению коммерческих кораблей американскими военными.

    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    Нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта атакован вблизи Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Ормузского пролива был атакован танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий компании из КНР, сообщило китайское СМИ Caixin; это первый случай нападения на китайский нефтяной танкер, отметил знакомый с ситуацией источник.

    «Компания CMA CGM, вторая по величине в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила 6 мая, что ее небольшое судно «Сан-Антонио» подверглось  нападению накануне во время прохождения через пролив, в результате чего пострадали члены экипажа, судно получило повреждения», – пишет Caixin.

    Согласно Caixin, палуба судна загорелась.

    При этом, как сообщает Reuters, Китай остается ключевым покупателем иранской нефти, которая стала объектом блокады США в Оманском заливе.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут оказывать помощь судам, застрявшим в Ормузском проливе, однако через день он приостановил эти действия, когда Иран в ответ запустил беспилотники и ракеты по нескольким судам и своим соседям, в частности, по ОАЭ.

    Инцидент с китайским танкером произошел у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе, недалеко от Мина-Сакр, сообщает агентство.

    Источники в сфере морской безопасности сообщили, что поврежденное китайское судно, предположительно, является танкером для перевозки нефтепродуктов и химических веществ JV Innovation под флагом Маршалловых островов, который в понедельник сообщил находящимся поблизости судам о пожаре на своей палубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план американского лидера по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности. США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе.

    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупномасштабных военных операций против Ирана в случае провала переговоров по соглашению, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.

    «Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции... Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе», – заявил Хегсет, передает РИА «Новости».

    По словам главы Пентагона, власти США по-прежнему рассчитывают, что удастся избежать новой фазы конфликта. Вместе с тем, как информировал портал Axios, лидер США может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе.

    Телеканал CNN сообщал, что Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану.

    Агентство Tasnim писало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    Американский заправщик KC-135R подал сигнал бедствия над Персидским заливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом, свидетельствуют полетные данные.

    Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации над Персидским заливом, передает РИА «Новости».

    По данным портала, самолет вылетел из Абу-Даби и в течение примерно двух часов выполнял круговые маневры над акваторией, после чего подал аварийный сигнал 7700 и изменил курс в сторону Катара.

    Используемый им код сообщает диспетчерам об экстренной ситуации на борту, такой как технический сбой, разгерметизация или медицинские проблемы у экипажа. После подачи сигнала KC-135R начал снижение, однако примерно за 60–70 км до Дохи информация о его перемещении перестала поступать.

    Эксперты объясняют это тем, что на определенной высоте при отключенном транспондере самолеты больше не видны наземным радарным системам. Boeing KC-135R продолжают активно летать в регионе на фоне операции США против Ирана. Ранее подобный заправщик уже терялся в воздухе, предположительно после столкновения с другим воздушным судном такого же типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, подавший сигнал бедствия над Средиземным морем, спустя примерно час благополучно приземлился в аэропорту Тель-Авива.

    Ранее США в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана потеряли самолет-заправщик KC-135 в небе над западным Ираком.

    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna, пытавшийся обойти блокаду в Оманском заливе, что вынудило судно изменить курс.

    Американские силы в Оманском заливе вывели из строя иранское судно под флагом Ирана, пытавшееся прорвать морскую блокаду, сообщает TWZ.

    Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, открыл огонь по рулю танкера M/T Hasna из 20-миллиметровой пушки, после того как экипаж проигнорировал предупреждения о нарушении блокады.

    Инцидент произошёл на фоне обсуждений новой инициативы по урегулированию между США и Ираном, а также спустя сутки после того, как президент Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе. CENTCOM уточнил, что после открытия огня судно прекратило движение к иранскому порту, а американская блокада портов продолжает действовать в полном объёме.

    Это уже второй случай, когда США открывают огонь по крупному коммерческому судну, связанному с Ираном. Ранее эсминец USS Spruance выпустил девять холостых снарядов по судну Touska, которое проигнорировало предупреждения при проходе через северную часть Аравийского моря. В обоих случаях американские военные действовали по сценарию «вывести из строя, но не потопить», поражая рулевые механизмы или машинное отделение.

    В то же время французский контейнеровоз CMA CGM San Antonio был повреждён иранским беспилотником, сообщил представитель международной морской организации (IMO). В результате атаки, которая произошла за два часа до приостановки «Проект Свобода», пострадали восемь членов экипажа, судно потеряло ход и сейчас дрейфует без энергии.

    IMO и судоходные компании отмечают, что краткосрочная операция «Проект Свобода» не изменила уровень опасности для судов в Персидском заливе, а пролив Ормуз остаётся закрытым для крупных операторов, таких как Hapag-Lloyd и Maersk. Представители Maersk заявили, что руководствуются рекомендациями партнёров по безопасности и пока избегают прохода через этот регион.

    По данным UKMTO, с начала войны 28 февраля зафиксировано 46 инцидентов с судами в регионе, включая 26 атак, 18 подозрительных активностей и два случая захвата судов. Власти США сосредоточены на поддержании морской блокады против Ирана, о чём подтвердил американский военный источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из строя иранский танкер Hasna в Оманском заливе.

    Ранее американский эсминец Spruance открыл огонь по иранскому грузовому судну Touska в рамках морской блокады.

    Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил о ключевой роли операции «Проект Свобода» в поддержании морской блокады и региональной безопасности.

    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.

    Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».

    Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.

    Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    CNN: Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану
    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля ведут переговоры с США о возможных новых ударах по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    Собеседник CNN отметил, что действия Тель-Авива координируются с Вашингтоном, передает ТАСС.

    По словам источника, речь идет о подготовке атак по энергетической инфраструктуре Ирана и по представителям иранской власти. Как подчеркнул чиновник, «цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах».

    Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов.

    Президент США в конце апреля предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана.

    Иран опроверг атаки на ОАЭ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не осуществлял операций с применением ракет и беспилотников против ОАЭ, заявил официальный представитель штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

    «Вооруженные силы Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников, если бы это произошло, мы четко бы сказали об этом», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Зольфагари также указал, что Тегеран опровергает заявления министерства обороны ОАЭ о якобы имевших место иранских атаках. Представитель иранского командования подчеркнул, что страна готова дать «сокрушительный ответ» в случае любых действий с территории ОАЭ против иранских островов, портов или прибрежной зоны.

    Во вторник Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана.

    Накануне на нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника. Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ.

    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана и возможную транспортировку запасов из Ирана, сообщают американские СМИ.

    Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Помимо этого, обсуждается возможность вывоза из страны запасов высокообогащенного урана.

    По данным телеканала, на столе переговоров лежит одностраничный план, предполагающий официальное объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода. За это время стороны планируют обсудить ключевые разногласия, включая иранскую ядерную программу, размораживание активов и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Как пишет CNN, сигнал о готовности Тегерана к компромиссу был передан Белому дому при посредничестве представителей Пакистана. После получения этого сигнала президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom, проходившей в Ормузском проливе. CNN отмечает, что таким образом стороны сделали шаг к снижению напряжённости в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    Ранее издание Axios писало, что США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов. До этого власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.


    Рубио: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена
    Tекст: Антон Антонов

    Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, США достигли целей этой операции, заявил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    «Мы бы не хотели возникновения новой ситуации», – приводит слова госсекретаря ТАСС.

    Он заверил, что «США предпочитают путь мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил о желании Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел новый виток эскалации: в ответ на обстрел трех американских эсминцев дронами и ракетами войска США атаковали иранские командные пункты.

    Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ на обстрел своих эсминцев, передает Axios.

    По данным издания, этот инцидент не означает возобновления полномасштабной войны. При этом президент США в интервью каналу ABC News заявил: «Это был просто легкий шлепок».

    Представители Центрального командования США (CENTCOM) подчеркнули, что атаковали пусковые установки и командные центры Ирана. Все иранские снаряды были успешно перехвачены, а американская техника не получила повреждений. В ведомстве добавили, что Вашингтон не ищет эскалации, но готов защищать свои силы.

    Иранская сторона назвала действия США нарушением режима прекращения огня и пригрозила мощными ответными мерами. Военное командование республики сообщило, что американские силы атаковали нефтяной танкер и еще одно судно, входившее в пролив. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских кораблей.

    Обострение произошло на фоне переговоров между двумя странами о подписании меморандума для прекращения боевых действий. Ранее, в понедельник, иранские силы уже обстреливали коммерческие суда и американские корабли в ответ на действия военно-морского флота США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    Высшее военное командование Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Президент США назвал взаимные удары двух стран обычным любовным похлопыванием.

