Аэропорты Юга России приостановили работу

Минтранс: 13 аэропортов на Юге России приостановили работу

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов на юг страны с сокращенной частотой полетов», – указало ведомство в Max.

Отмечается, что авиакомпаниям поручили скорректировать расписание полетов и обеспечить пассажиров наземным транспортом.

Эксперты приступили к оценке повреждений оборудования регионального центра Единой системы организации воздушного движения (РЦ ЕС ОрВД) в Ростове-на-Дону для определения возможности его дальнейшего восстановления и работы.

При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения в гостинице.

Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта сообщило о попадании украинских беспилотников в административное здание ростовского филиала «Аэронавигации Юга России».