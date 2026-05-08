Ученые сообщили о спокойной геомагнитной обстановке на Земле в День Победы

Ученые ИКИ РАН сообщили о спокойной геомагнитной обстановке в День Победы

Tекст: Мария Иванова

Геомагнитная активность в День Победы, 9 мая, прогнозируется на спокойном уровне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Накануне вечером, около 18.00 по московскому времени, Земля пересекла границу быстрого потока солнечного ветра, исходящего из корональной дыры. Это явление было отчетливо зафиксировано благодаря резкому скачку индукции внешнего магнитного поля в околоземном пространстве.

Несмотря на это, геомагнитные индексы сохранились в пределах зеленой зоны. В течение 8 мая ожидаются попытки раскачать магнитосферу, поэтому предупреждение о возможных бурях пока остается в силе. Однако непосредственно в праздничный день геомагнитный фон будет стабильным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о заметном усилении геомагнитных возмущений 7 и 8 мая.

До этого выброс корональной плазмы спровоцировал на планете магнитную бурю среднего уровня.

В конце апреля специалисты зафиксировали нормализацию космической погоды после очередного шторма.