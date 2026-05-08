«Руспродсоюз» назвал наиболее подешевевший за месяц продукт

Цены на огурцы в России за апрель снизились на 15%

Tекст: Мария Иванова

«Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него к 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта», – сообщили представители ассоциации «Руспродсоюз», передает РИА «Новости».

Эксперты отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость этого овоща также упала на 4,5%. Кроме того, в рейтинг продуктов с наиболее заметным снижением цен попали помидоры и бананы. Они подешевели на 3,2% и 2,4% соответственно.

Средняя стоимость килограмма огурцов на конец апреля составила 193,7 рубля. Помидоры обходятся покупателям в 303,7 рубля за килограмм, а бананы стоят в среднем 161 рубль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба ранее зафиксировала снижение цен на помидоры в российских регионах на 34,7%.

Министерство сельского хозяйства спрогнозировало весеннее удешевление овощей из-за поступления свежего урожая.