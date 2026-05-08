Трамп дал Евросоюзу два месяца на реализацию торгового соглашения

Трамп пригрозил ЕС повышением пошлин при срыве торговой сделки

Tекст: Мария Иванова

Американский лидер отвел Европейскому союзу два месяца на реализацию торгового соглашения с США, передает Politico. В противном случае глава Белого дома пообещал поднять пошлины до «гораздо более высокого уровня».

Глава государства подтвердил свои намерения в соцсетях, продолжая оказывать давление на европейских лидеров. Он требует выполнения условий договора, достигнутого в Шотландии в прошлом году. О крайнем сроке, назначенном на 4 июля, президент сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора.

«Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высоких уровней», – заявил Трамп.

Беседа состоялась после того, как участники переговоров и правительства стран ЕС не смогли договориться о реализации сделки. Соглашение предполагало отмену европейских пошлин на американские промышленные товары и многомиллиардные инвестиции в энергетику и другие отрасли США в обмен на снижение тарифов на продукцию Евросоюза.

На прошлой неделе Трамп уже угрожал повысить пошлины на европейские автомобили до 25%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.