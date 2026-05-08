Трамп дал Евросоюзу два месяца на реализацию торгового соглашения
Tекст: Мария Иванова
Вашингтон потребовал от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.
Американский лидер отвел Европейскому союзу два месяца на реализацию торгового соглашения с США, передает Politico. В противном случае глава Белого дома пообещал поднять пошлины до «гораздо более высокого уровня».
Глава государства подтвердил свои намерения в соцсетях, продолжая оказывать давление на европейских лидеров. Он требует выполнения условий договора, достигнутого в Шотландии в прошлом году. О крайнем сроке, назначенном на 4 июля, президент сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора.
«Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высоких уровней», – заявил Трамп.
Беседа состоялась после того, как участники переговоров и правительства стран ЕС не смогли договориться о реализации сделки. Соглашение предполагало отмену европейских пошлин на американские промышленные товары и многомиллиардные инвестиции в энергетику и другие отрасли США в обмен на снижение тарифов на продукцию Евросоюза.
На прошлой неделе Трамп уже угрожал повысить пошлины на европейские автомобили до 25%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.
Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.
Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.
Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.
Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.
В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.
Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.
Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы
Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.
Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».
Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.
Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.
ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры
Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.
ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».
Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.
По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.
«В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.
Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.
Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
Руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой при наступлении подходящих для этого условий.
Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».
В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.
Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.
Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране
Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».
«Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».
Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.
«7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.
Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.
Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
В европейских странах открыто звучат призывы повторить опыт нацистов и нанести стратегическое поражение России, готовя новое наступление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Западные государства вынашивают планы агрессии против России, сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».
«В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение», – подчеркнул дипломат.
Министр отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, стремясь переделать мироустройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Кроме того, по словам Лаврова, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времен Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества.
Он добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки европейских стран возродить нацизм.
По словам Лаврова, страны Запада фактически объявили Москве открытую войну руками Киева.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США
Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.
В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.
Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».
Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.
«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.
Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.
Финский суд наказал мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов
Суд Финляндии обязал местного жителя выплатить штрафы и компенсацию за оскорбление и легкие телесные повреждения двух депутатов, говоривших на русском языке, пишут местные СМИ.
В Финляндии суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке, передает телеканал Yle. Инцидент произошел в лифте торгового центра, где мужчина использовал в адрес депутатов слово с уничижительным смыслом по отношению к русскоязычным. В результате потерпевшими признаны депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии, а также двое детей.
Суд отметил, что высказывание мужчины носило оскорбительный характер, поскольку подчеркивало этническое происхождение и несло негативную историческую нагрузку. Помимо словесного оскорбления, мужчина также толкнул одного из депутатов, что было расценено как нанесение легких телесных повреждений.
В наказание осужденному назначили штрафы на сумму около 1 тыс. евро. Кроме того, он обязан выплатить 400 евро компенсации депутату городского совета за телесные повреждения и 500 евро – несовершеннолетней жертве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия предала россиян, которые ей доверяли. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении вручить главе МИД Финляндии книгу о русофобии этой страны. До этого посольство России также обвиняло Финляндию в критическом уровне русофобии.
Трамп заявил, что три эсминца США выстояли под атаками разгромленного Ирана
Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал, как успешно под шквал иранских атак по Ормузскому проливу прошли три эсминца без каких-либо повреждений.
«Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив, подвергаясь обстрелу. Три эсминца не пострадали, но иранским атакующим был нанесен серьезный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются вместо их полностью обезглавленного военно-морского флота. Эти лодки пошли на дно моря быстро и эффективно», – написал он.
Он расписал, как по эсминцам были выпущены ракеты, которые было легко сбить, беспилотники, которые были уничтожены в воздухе и «красиво опустились в океан, словно падающая в свою могилу бабочка».
Трамп заявил, что нормальная страна пропустила бы эсминцы, но «Иран ненормальная страна, которой руководят сумасшедшие».
«Если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали, без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности. Точно так же, как мы нанесли им удар сегодня, мы нанесем его еще сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут сделку как можно скорее!» – напомнил свою главную цель Трамп.
По словам американского президента, три эсминца, которые попытались атаковать иранцы, присоединятся к морской блокаде США, которая воистину является «стальной стеной».
Президент Бразилии не стал спорить с Трампом о войне в Иране
Президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Луис Инасио Лула да Силва 7 мая провели трехчасовую встречу в Вашингтоне, которую охарактеризовали как позитивную на фоне непростых отношений между странами.
На закрытой встрече в Белом доме президент Трамп настаивал на том, что война в Иране окончена, заявил в четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Это не соответствует действительности», – приводит его слова Wall Street Journal (WSJ),
Так да Силва заявил журналистам в посольстве Бразилии в Вашингтоне после встречи с Трампом.
«Но он так думает, и я не собираюсь продолжать спорить с ним из-за его взгляда на войну», – завершил высказывание бразильский президент.
Да Силва, который неоднократно критиковал войну как безрассудную и ненужную, сказал, что он решил высказать Трампу свое мнение.
«Я думаю, вторжение в Иран нанесет больший ущерб, чем он себе представляет», – добавил он.
Как заявил бразильский лидер журналистам, Трамп «не изменит свою личность только из-за трехчасовой встречи со мной. Я изложил свою точку зрения на вещи, в которые я гораздо больше верю – в диалог, чем в войну», пишет французская Le Monde.
«Он думает, что в Венесуэле все улажено», – заявил да Силва, рассказав, что пошутил с Трампом, попросив его не отзывать визы у бразильской футбольной команды перед чемпионатом мира, потому что «мы едем сюда, чтобы победить».
Напомним, в 2025 году президент Бразилии Лула да Силва пригрозил США введением Закона о взаимности с 1 августа. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.
В США собрались аннулировать паспорта задолжавшим по алиментам американцам
Государственный департамент США начнет аннулировать американские паспорта родителей, имеющих значительную задолженность по алиментам на содержание детей.
В четверг ведомство сообщило агентству Associated Press (AP) о том, что аннулирование паспортов злостных неплательщиков по алиментов начнется в пятницу и будет сосредоточено на тех, кто задолжал 100 тыс. долларов и более.
По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, предоставленным Госдепартаменту, это коснется примерно 2,7 тыс. владельцев американских паспортов.
Программа аннулирования алиментов, о планах которой впервые агентство AP сообщало в феврале, будет значительно расширена и охватит родителей, имеющих задолженность по алиментам в размере более 2 500 долларов – порог, установленный малоэффективным законом 1996 года, уточнили в Госдепартаменте.
Ранее штраф применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта. Согласно новой политике, Министерство здравоохранения и социальных служб США будет информировать Госдепартамент обо всех просроченных платежах на сумму более 2 500 долларов, и у родителей из этой группы, имеющих паспорта, документы будут аннулированы, сообщило ведомство.
МИД заявил о вмешательстве Евросоюза в выборы Армении
Европейский союз активно влияет на избирательный процесс в Армении, применяя технологии, ранее отработанные во время кампаний в Молдавии, заявил МИД.
Евросоюз предпринимает попытки вмешательства во внутренние дела Армении, используя механизмы, ранее примененные в Молдавии, пишут «Известия».
В ведомстве подчеркнули, что отправка в Армению партнерской миссии и группы быстрого реагирования по борьбе с гибридными угрозами расценивается как навязчивая активность Брюсселя на армянском направлении в преддверии парламентских выборов 7 июня.
«Для этого ЕС задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», – подчеркнули в МИД.
Дипломаты отметили, что армянское руководство охотно принимает европейское содействие. При этом в МИД России выразили надежду, что в Ереване не забывают: поддержка ЕС может иметь негативные последствия, как показал опыт других стран, вовлеченных в антироссийскую повестку Брюсселя.
В ведомстве добавили, что Россия, в отличие от западных стран, не привозит в Ереван готовых сценариев, и не ставит развитие отношений в зависимость от исхода выборов. Министерство подчеркнуло, что российская позиция заключается в поддержке сильной и суверенной Армении, самостоятельно определяющей свой путь развития.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Европейский союз помочь в борьбе с гибридными угрозами.
Совет Евросоюза утвердил отправку в республику специальной гражданской миссии.
Российские эксперты назвали эти действия попыткой подмены суверенных избирательных процессов.
Посол Дарчиев: Разговор Путина и Трампа даст толчки в налаживании отношений
Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать толчком для улучшения двусторонних отношений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Дарчиев в посольстве РФ в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», отвечая на вопрос, может ли встреча дать практические результаты, передает ТАСС.
Он добавил, что министры двух стран также провели беседу, договорились поддерживать контакты и планируют дальнейшие созвоны.
Посол отметил, что сейчас есть движение к восстановлению связей, хотя этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Он также выделил важность складывающейся «отличной личной химии» между главами государств, что, по его мнению, существенно способствует диалогу.
Ранее Путин и Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране.