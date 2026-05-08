США начали аннулировать паспорта должников по алиментам свыше 2,5 тыс. долларов

Государственный департамент США начнет аннулировать паспорта граждан, имеющих задолженности по алиментам на сумму более 2500 долларов, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили: «Законодательство США требует, чтобы американцы выполняли обязательства по выплате алиментов, чтобы получить паспорт США, и позволяет государственному департаменту аннулировать паспорт физического лица, которое задолжало более 2500 долларов алиментов на ребенка».

По данным госдепа, ведомство тесно сотрудничает с министерством здравоохранения, чтобы отозвать паспорта у тех, кто накопил значительную задолженность по алиментам. В заявлении также подчеркивается, что граждане с долгами должны немедленно погасить их, чтобы избежать лишения права на выезд из страны.

Право на получение нового паспорта будет восстановлено только после полной выплаты задолженности. Как сообщает агентство Associated Press, уже с пятницы меры затронут примерно 2,7 тыс. человек, причём особое внимание власти намерены уделять тем, чья задолженность превышает 100 тыс. долларов.

