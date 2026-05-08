Радев представил состав кабинета министров Болгарии после победы

Bloomberg: Победивший на выборах Румен Радев мгновенно сформировал правительство

Tекст: Мария Иванова

Новый глава правительства решительно прервал череду политических тупиков, длившуюся несколько лет, передает Bloomberg.

Получив мандат от президента Илианы Йотовой, он отказался от положенной по конституции недели на раздумья. «В нашей демократической истории еще никогда правительство не формировалось так быстро сразу после выборов», – заявил Радев.

Главными задачами нового кабинета станут решение внутренних проблем, борьба с растущим дефицитом и утверждение бюджета на текущий год. Политик также пообещал провести масштабную реформу проблемной судебной системы. Для этого потребуется поддержка других партий, хотя его политическая сила уже получила 131 мандат в 240-местном парламенте.

Министерство финансов возглавит дважды занимавший пост временного премьера Гылыб Донев, а должность вице-премьера достанется бывшему экономисту Европейского центрального банка Атанасу Пеканову. Другим заместителем главы кабинета станет Иво Христов, разделяющий скептическое отношение лидера к военной помощи Киеву. При этом пост министра иностранных дел предложен Велиславе Петровой, обладающей более умеренными взглядами.

Бывший генерал ВВС ушел с поста президента в январе после девяти лет работы, чтобы бросить вызов коррупции. Ранее он неоднократно критиковал антироссийские санкции, призывая к выстраиванию прагматичных отношений с Москвой.

В Кремле положительно оценили слова будущего премьера о необходимости прагматичного диалога с Москвой.