Bloomberg: Стармер оказался под угрозой отставки

Tекст: Мария Иванова

Голосование завершилось в Англии, Шотландии и Уэльсе, определив судьбу 172 английских советов, а также шотландского и валлийского парламентов, передает Bloomberg.

Результаты выборов покажут, смогли ли такие партии, как Reform UK и «Зеленые», укрепить свои позиции. Ожидается, что Лейбористская партия может потерять 1850 мест из пяти тысяч доступных на выборах в советы.

Слабые результаты могут спровоцировать попытку сместить Стармера с поста лидера лейбористов. Сторонники потенциальных конкурентов, включая бывшего заместителя премьер-министра Анджелу Рейнер и министра здравоохранения Уэса Стритинга, готовы действовать в случае неудачи. «Это правительство изменит нашу нацию. В ближайшие недели, начиная с речи короля и далее, мы представим нашу повестку радикальных реформ», – заявил премьер-министр в попытке сохранить позиции.

Долгосрочные затраты на заимствования в Британии достигли максимума за 28 лет на фоне политической нестабильности. Инвесторы опасаются, что лейбористы могут перейти к более мягкой фискальной политике. Положение Стармера усугубляется низкими рейтингами одобрения на протяжении 22 месяцев работы в должности премьера и недавним скандалом с назначением Питера Мандельсона послом в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения спрогнозировали исторические потери для Лейбористской партии Британии на местных выборах.

Однопартийцы ранее отстранили британского премьер-министра Кира Стармера от участия в избирательной кампании из-за токсичного имиджа.

Журналисты предрекли лидеру лейбористов потерю поста премьера из-за низких рейтингов.