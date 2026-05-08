Туристы из Сингапура погибли при извержении индонезийского вулкана

Жертвами извержения вулкана Дуконо в Индонезии стали два гражданина Сингапура

Tекст: Мария Иванова

Трагический инцидент произошел на индонезийском острове Хальмахера, передает ТАСС.

Местный спасательный департамент подтвердил гибель двоих граждан Сингапура в результате активности вулкана Дуконо.

Из опасной зоны удалось эвакуировать 15 человек из группы в 20 туристов. Спасатели сообщают, что два человека остаются заблокированными в районе вершины, а еще один числится пропавшим без вести.

Центр вулканологии Индонезии зафиксировал выброс пепла на высоту 11 километров над уровнем моря. В районе стихийного бедствия продолжается масштабная поисково-спасательная операция.

Индонезийский архипелаг включает 18 тыс. остовов и находится в тихоокеанском Огненном кольце с высокой сейсмической активностью. В стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 остаются действующими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за одни сутки на острове Хальмахера произошло более ста извержений вулкана Дуконо.

В феврале вулкан Семеру пять раз выбросил столбы пепла. Позже на востоке острова Ява зафиксировали мощное извержение этого же вулкана.